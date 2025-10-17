Bagagli, ritardi e famiglie: le nuove norme Ue per i viaggi in aereo

Viaggiare in aereo sta diventando più semplice. Il 13 ottobre 2025, la commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo ha approvato nuove regole pensate per proteggere i passeggeri: il bagaglio a mano dovrebbe tornare gratuito in cabina e le tutele per ritardi, cancellazioni e famiglie saranno rafforzate, in attesa dell’approvazione finale.

L’obiettivo è chiaro: regole trasparenti e uguali per tutti, indipendentemente dalla compagnia scelta.

Bagaglio a mano senza sorprese

Ogni passeggero potrebbe avere diritto a portare in cabina con sé un bagaglio a mano fino a 7 kg e 100 cm complessivi, più un oggetto personale come borsa o laptop, senza costi aggiuntivi (a patto che le nuove regole verranno confermate dalla plenaria e dal Consiglio UE). Non più costi nascosti o norme diverse a seconda della compagnia: l’essenziale potrebbe viaggiare sempre con noi, senza pagare extra.

L’iniziativa nasce dalla necessità di uniformare le regole, eliminando le differenze che negli ultimi anni hanno trasformato il check-in in un piccolo campo minato.

Ritardi: il risarcimento resta

Resta il limite di risarcimento se il volo accumula tre ore o più di ritardo. In tali circostanze, i passeggeri hanno diritto a: 300 euro per voli fino a 1.500 km, 400 euro per quelli tra 1.500 e 3.500 km, 600 euro oltre i 3.500 km. Gli importi saranno aggiornati ogni tre anni in base all’indice europeo dei prezzi al consumo, così da restare proporzionati al contesto economico.

Le compagnie, in questo caso, sono obbligate a fornire moduli precompilati o canali alternativi entro 48 ore dall’interruzione del viaggio, e i passeggeri hanno fino a un anno per fare richiesta.

Famiglie in volo: sedersi vicini senza stress

La proposta prevede che i genitori possano selezionare gratuitamente i posti per i bambini fino a 14 anni, per viaggiare insieme senza costi in più. Una misura semplice, ma concreta, che facilita la vita delle famiglie, soprattutto in voli lunghi o internazionali.

Più libertà all’imbarco

Infine, è possibile poter scegliere se avere la carta d’imbarco digitale o cartacea. Una libertà che semplifica l’imbarco, utile a chi preferisce non usare dispositivi elettronici o viaggia in zone con scarsa connettività.

Con queste misure, l’Europa prova a riportare equilibrio nel trasporto aereo, garantendo diritti chiari e certezza ai viaggiatori.