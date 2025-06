Notte Romantica 2025 nei Borghi più belli d’Italia: eventi, luci e un dessert esclusivo

Sabato 21 giugno 2025, in coincidenza con il solstizio d’estate, torna la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, evento nazionale giunto alla decima edizione. Dalle Alpi alla Sicilia, oltre 200 borghi parteciperanno con un programma che intreccia cultura, gastronomia e intrattenimento.

Nel giorno più lungo dell’anno, i centri storici si animeranno dal tramonto fino a notte fonda con candele, musica dal vivo, visite guidate, mostre e spettacoli. Ma non solo: la Notte Romantica è anche un’occasione per promuovere un modello di turismo sostenibile, lento e legato all’identità autentica dei territori.

Un evento diffuso, da nord a sud

Ogni borgo interpreta il tema del romanticismo in modo diverso: c’è chi punta sull’intimità dei luoghi e sull’atmosfera rilassata, chi propone concerti all’aperto e installazioni luminose, chi organizza cene sotto le stelle o tra le mura medievali. L’obiettivo è offrire un’esperienza accessibile, immersiva e legata all’identità locale.

Il format prevede come sempre due momenti simbolici comuni a tutti i borghi aderenti. Il primo è il “Pensiero d’Amore”, dessert ideato dallo chef Anthony Genovese, due stelle Michelin, che verrà proposto nei ristoranti aderenti come omaggio alla serata. Il secondo è il tradizionale, immancabile, Bacio di mezzanotte, accompagnato dal lancio di palloncini rossi, biodegradabili con il logo della Notte Romantica.

Dieci anni di partecipazione

In dieci edizioni, la Notte Romantica è diventata una delle iniziative di punta dell’associazione I Borghi più belli d’Italia, con una media annua di circa 500.000 visitatori. Non solo un evento dedicato alle coppie, ma anche un’occasione per coinvolgere residenti e viaggiatori alla scoperta di luoghi spesso fuori dai circuiti più frequentati.

“Il 21 giugno nei Borghi più belli d’Italia il romanticismo sarà protagonista di una serata da condividere – dichiara Fiorello Primi, presidente dell’Associazione –. Ci saranno eventi, buon cibo, ottimi vini e spazi pensati per immortalare il momento. Una serata per stare insieme e scoprire la bellezza di questi luoghi”.

Notte Romantica 2025 in 8 regioni

Piemonte: Cocconato

La Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia arriva a Cocconato, per un’esperienza indimenticabile. A partire dalle ore 18:00 del 21 giugno, i locali del borgo proporranno menù dedicati, pensati per celebrare l’amore attraverso i sapori autentici del territorio. Dopo una cena romantica in uno dei ristoranti tipici, il centro storico di Cocconato si trasformerà in una galleria d’arte a cielo aperto, con le opere degli artisti locali. Fanno da cornice il suono di chitarra classica, storie e versi raccontati lungo le vie del borgo.

Liguria: Cervo

Nel borgo di Cervo la Notte Romantica si declina tra benessere, arte e gusto. La Terrazza Panoramica del Castello Clavesana sarà allestita a tema, regalando scorci ideali per una passeggiata o uno scatto ricordo. La giornata si apre alle ore 9:00 con una sessione di Yoga Tantrico del Kashmir guidata da Antonella Elena, sulla Spiaggia dell’Area Pilone. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, spazio alla creatività con il laboratorio per bambini dai 3 agli 8 anni: Pesciolino è innamorato, un’attività per avvicinare i più piccoli ai temi dell’amore e dell’amicizia. Alle ore 21:00, magia sotto le stelle con le Campane Tibetane proposte da Diano Yoga, sempre presso la Spiaggia Area Pilone. Per completare la serata, uno Spritz Pink speciale chiamato La mia dolce metà, un dessert dedicato e un piatto a sorpresa, pensati per stupire il palato e il cuore.

Trentino Alto Adige: San Lorenzo Dorsino

Il 21 giugno, dalle ore 17:00, il borgo si anima con la Passeggiata Romantica, un itinerario tra le vie del centro storico alla scoperta di pensieri d’amore nascosti tra scorci incantati. Alle ore 19:00, nella Chiesa di San Rocco, la Sinfonia di violini dei Rigotti di San Lorenzo Dorsino darà vita a un concerto emozionante. Alle 20:30, Cena Romantica sotto le Stelle lungo le vie illuminate da candele, accompagnata dalla melodia di una tromba. Il menù, realizzato dagli chef del borgo, valorizzerà i prodotti del territorio, come la Ciuìga del Banale, Presidio Slow Food. A concludere, il dessert Pensiero d’Amore, creato in esclusiva per l’evento.

Toscana: Casale Marittimo

Dalle ore 18:00, in Piazza del Popolo, l’esposizione Con gli occhi dei bambini..., con i lavori della scuola dell’infanzia Arcobaleno. Mentre alla Casaletta è allestiva la mostra di pittura di Paolo Paolini. Alle ore 18:30, passeggiata romantica al tramonto (circa 5 km), con partenza e arrivo in Piazza del Popolo (prenotazione consigliata via WhatsApp al +39 331 3697184). Alle ore 20:00, serata musicale con Le più belle canzoni d’amore a cura dell’Athenaeum Musicale. I ristoranti proporranno piatti e drink a tema. Immancabile lo scatto sulla Panchina del Bacio, le proiezioni dei baci più celebri del cinema e i cuori ad acquerello personalizzati dall’artista LisArt.

Lazio: Capranica Prenestina

Alle ore 19:00, in Via F.lli Bossi, aperitivo al tramonto con esibizione di tango argentino curata da Denise Perinelli. Alle ore 20:30, in Piazza A. Frezza, cena buffet romantica a lume di candela accompagnata da musica dal vivo con Marjolein Lèontine (voce e violino), Marjolein Mutsaerts (chitarra), Paolo Casadio (contrabbasso) e Andrea Pochesce. Lungo la Scalinata di Palazzo Barberini, area selfie decorata con fiori. Apertura straordinaria della Cupola del Bramante. Fotografi professionisti saranno presenti per immortalare i momenti più belli.

Marche: Monte Grimano Terme

Dalle ore 18:00, all’Ufficio Turistico si parte con la distribuzione della mappa dell’evento. A seguire aperitivi e cene romantiche nei locali del borgo e ai Giardini Pro Loco, con musica dal vivo. Nel vicolo della fontana, spazio ai Battiti del cuore. Alle ore 21 ai Giardini Unità d’Italia, appuntamento con Luna e Camparino. Mentre alle ore 21:30, sulla terrazza della lettura, rappresentazione teatrale tratta da Orgoglio e Pregiudizio. In Piazza Garibaldi, alle 22 il concerto In the name of love e a mezzanotte, bacio di mezzanotte accompagnato da Storie di stelle, con la guida dell’Osservatorio Astronomico Monte San Lorenzo. Durante l’evento si possono visitare la mostre dell’artista Mario Bedetti (ex banca) e la mostra fotografica Le coppie innamorate di Monte Grimano Terme (Mediateca). Per farev un visita guidata al borgo storico, è possibile prenotare al numero 366 9746432.

Campania: Conca dei Marini

Al via dalle 10:00 (fino alle 15:00), dei giri romantici in barca dal Piazzale Grotta dello Smeraldo. Alle ore 18:30, nella Chiesa di S. Maria di Grado, l’inaugurazione della mostra fotografica Dove finisco io, a cura di Lucia Rosa, con brindisi di benvenuto e sfogliatella S. Rosa. Dalle ore 19:00, momenti di teatro e musica a cura di Michela e Damiano. Alle ore 22:30, in Piazza Olmo, concerto Love Songs con Lucy Kiely e Cherubino Fariello. A mezzanotte, sempre in Piazza Olmo, bacio di mezzanotte e finale con fuochi d’artificio.

Durante tutta la giornata, installazioni fotografiche e scorci romantici per scatti ricordo. I ristoranti proporranno menù tematici pensati per l’occasione.

Basilicata: Pietrapertosa

Si parte alle ore 18:30, aperitivo romantico nei locali tipici del borgo. Alle ore 20:30, cena romantica tra candele e sapori locali, con l’esperienza Un’avventura sulle Dolomiti Lucane. Alle ore 21:30, al Belvedere Mona, concerto Soul con i più grandi successi nazionali e internazionali dedicati all’amore. A mezzanotte, brindisi sotto le stelle e lancio delle lanterne: un gesto simbolico per esprimere un desiderio e lasciarlo volare nel cielo

L’evento fuori dall’Italia

Negli ultimi anni la Notte Romantica è stata accolta anche da realtà simili all’estero. In Spagna, Francia, Vallonia e Giappone le rispettive associazioni dei “villaggi più belli” organizzano iniziative analoghe, coordinate dalla Federazione Mondiale Les Plus Beaux Villages de la Terre, di cui l’Italia fa parte. L’obiettivo è costruire una rete internazionale che valorizzi il patrimonio culturale e sociale dei piccoli centri.

Il programma

Il programma completo, con l’elenco aggiornato dei borghi partecipanti e le attività in programma per sabato 21 giugno, è disponibile sul sito ufficiale: www.borghipiubelliditalia.it

La Notte Romantica 2025 è tra le iniziative più significative per la promozione turistica dei borghi italiani, con effetti positivi anche sul piano economico e culturale. Un’occasione per riscoprire i piccoli centri attraverso eventi, luci soffuse, buona cucina e attività pensate per coinvolgere tutte le generazioni in una celebrazione condivisa del romanticismo.