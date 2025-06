Norwegian Aqua, la prima nave da crociera con grandi spazi aperti: la manifattura è italiana

È un orgoglio italiano la nuova nave da crociera Aqua della Norwegian Cruise Line, uscita da Fincantieri a Mestre ed approdata a Lisbona (Portogallo) dove il 22 marzo 2025 è partita ufficialmente per il viaggio inaugurale facendo rotta su Southampton, in Inghilterra.

Da lì il suo prima viaggio transoceanico per raggiungere New York e ‘scendere’ fino a Miami dove, il 13 aprile, è stata ufficialmente battezzata, in veste di padrino, dall’attore, vincitore di due Emmy Award per la serie tv Modern Family, Eric Stonestreet. Dopo una tappa a Port Canaveral (Orlando), sempre in Florida (Usa), ora Aqua girerà Bahamas, Caraibi e Bermuda fino al marzo 2027.

Aqua, nuova nave da crociera della Norwegian Cruise Line, pronta a salpare da Lisbona

L'involucro è scenografico e coloratissimo, dalle forme sinuose con la sue piscine Infinity, l'Ocean walk (si prova l'ebbrezza di camminare su passerelle trasparenti sospese sopra l'oceano), i toboga che sfidano il cielo e la gravità e grandi spazi esterni che consentono di fare il giro completo di tutta la nave. Ma non è il solo l’abito su misura italiano che rende Aqua diversa dalle navi da crociera precedenti.

Gli interni delle suite di Haven, boutique hotel, perla dell’esclusività all'interno di uno scrigno già raffinato, hanno la firma e l'atmosfera luxury creata dall'architetto e designer italiano Piero Lissoni, con studio a Milano e New York, che ha reso iconici alcuni luoghi dedicati all’ospitalità nell’hotellerie mondiale. Molti arredi, inoltre, vantano una fattura Made in Italy. Così come molti piatti nei diversi ristoranti (La scarpetta in cima alla lista) richiamano la tradizione enogastronomica del Belpaese.

Diversi e peculiari gli spazi esterni della nave da crociera Aqua

Un tocco (in buona parte) italiano, dunque, per un resort galleggiante che è entrato a far parte della flotta di Ncl (Norwegian Cruise Line®) con i 2mila posti letto (1.659 le camere), piscine, casinò, un grande teatro che si fa spettacolo insieme ai teatranti, in cui il palco e i i grandi corpi luminosi sovrastanti seguono i passi di danza, i ritmi e i colori della coreografia, 17 ristoranti, 18 bar dove sorseggiare cocktail, le grandi vetrate sull'oceano, che siano nelle lounge o nella spa, nei ristoranti o nei balconi di ciascuna camera.

L’esterno variopinto di Aqua, invece, si deve al progetto della street artist Allison Hueman: la sua opera decorativa per lo scafo della Norwegian Aqua, intitolata "Dove il cielo incontra il mare", accuratamente studiata dal collettivo Goldman Global Arts, evoca la mitologia moderna tra rappresentazioni astratte e figurative del mare e del cielo, governati da antiche divinità.

La prua di Aqua al momento dell'uscita da Fincantieri per solcare il mare

Aqua, nella flotta di Ncl, arriva dopo Prima (che nei mesi estivi offre crociere nei fiordi norvegesi e nelle capitali del Nord Europa, mentre in quelli invernali solca le acque del mar dei Caraibi) e precede Luna, tutte navi realizzate da Fincantieri. I nomi sono tutti italiani. Perché sono parole semplici e conosciute, evocative. Pronunciate da quando i romani solcavano i mari. Se Prima è la capostipite ed è numero, si è poi scelto, spiega Ncl, Aqua, versione di acqua in latino, “per richiamare sia il mare che il rollecoaster” dove si scivola, appunto, sull’acqua, e Luna, che salperà nel 2026, “perché magico”.

La nave da crociera Aqua è completamente fruibile e accogliente per tutto il perimetro esterno, tra sdraio e piscine, lounge, spazi esterni dei ristoranti

Aqua, ventesima nave da crociera di Ncl, però, con i suoi 17 (+4) piani, si distingue nel panorama crocieristico anche per la possibilità di percorrere l'intero perimetro esterno della nave tra solarium, spazi esterni dei ristoranti, ambienti accoglienti, lounge, aree ricreative e sportive, punti panoramici spettacolari. È come se il modello tipico di nave da crociera fosse un fiore che è ‘sbocciato’, aprendosi al sole, al cielo. Quando si è a bordo si possono vivere intensamente i grandi spazi esterni, condizione ideale quando si naviga nei mari tropicali. "Questo è un momento fondamentale per Norwegian Cruise Line: Norwegian Aqua, è progettata per offrire più spazi aperti, più emozioni, più esperienze culinarie e un intrattenimento più coinvolgente", ha dichiarato David J. Herrera, presidente di Norwegian Cruise Line.

Una delle piscine riscaldate e panoramiche di Aqua, con veduta su Lisbona

Al top, in ogni senso, dell'enorme edificio galleggiante, lo spazio sun&fun: piscina, vasche idromassaggio riscaldate in cui celebrare innumerevoli happy hour sorseggiando un drink, l'area giochi e gli scivoli da brivido.

The drop, la goccia: si entra vestiti in una capsula e si 'precipita' per una decina di piani lungo un fianco di quel grattacielo galleggiante che è la Ncl Aqua

A cominciare da quello che, stando al grado di spericolatezza adottato anche sulle piste da sci, è nero, che più di così non si può. È The drop: si entra in una capsula ‘spaziale’ per poi lasciarsi andare in picchiata, ‘scivolando’ in un vortice che ‘precipita’ in verticale sul fianco della nave, per una decina di piani. Un po' come un essere umano sparato dentro un bussolotto. O una goccia che precipita al suolo. La gravità vince, il corpo scende senza freni, l'adrenalina si impenna. Chi non perde completamente il fiato, lancia un grido. E chi non ha il coraggio di lasciarsi tentare si gode, da più piani, la ‘caduta libera’ altrui: il lato più esposto lato oceano, infatti, è trasparente.

Lo spettacolare Slidecoaster, a doppia corsia, si trova sospeso sul punto più alto di Aqua, la nuova nave da crociera di Ncl: le emozioni non mancano

Se The drop è per 'only the brave' la vera attrazione per tutti coloro che sono giovani, fuori e dentro, è invece Slidecoaster, una sorta di bob acquatico. Le due postazioni allineate (su cui si può salire da soli o in coppia) scattano verso il cielo con un propulsore che imprime una forte accelerazione al sedile e alle emozioni, lanciando i più avventurosi verso il cielo. Nel punto più alto in assoluto del grattacielo navigante che è Aqua, si entra nel tunnel, che fa da cappello all’imbarcazione: ci si avventura col cuore in gola e poi ci si diverte tra acqua, curve arcobaleno, e l’approdo finale. Slidecoaster vuole unire montagne russe e scivolo d'acqua in quelli che sono i toboga più lunghi e veloci che si trovano oggi in mare.

The glow court: il pavimento è interattivo e si possono sperimentare giochi diversi

Gli ospiti possono anche divertirsi nell'innovativo Glow Court, un complesso sportivo digitale di ultima generazione dotato di un pavimento Led interattivo che si adatta perfettamente a diversi giochi durante il giorno e si trasforma in una discoteca di notte. L’area giochi è ampia, con minigolf, ping pong, e numerose altre attività sportive e ludiche.

I vari ambienti di Aqua Ncl dove sorseggiare un cocktail, chiacchierare o ascoltare musica dal vivo

All’interno, invece, ci sono il casinò, il teatro con spettacoli in orari diversi con spazi anche per il ballo, musica dal vivo nei cocktail bar, la Splash Academy dove affidare i bambini qualche ora ad un team che li farà divertire, una sala giochi con bowling e game elettronici, una grande palestra per il fitness ed anche locali per i djset e il karaoke.

Dopo la piscina, un massaggio o un trattamento nella spa si ha accesso a spazi esclusivi di relax, aperti anche in orario serale, con sdraio riscaldate e vedute sull'oceano

La Mandara spa, accessibile a pagamento anche in orario serale, ha vasche riscaldate con idromassaggio, diverse tipologie di saune e stanze del ghiaccio o in cui inalare un’aria ricca di iodio; è possibile prenotare massaggi e vari trattamenti di bellezza. Il relax è totale sulle sdraio riscaldate o i lettini maxi vista oceano.

Ristorante Palomar di Aqua: specialità pesce

L’offerta gastronomica, estremamente varia e curata, è uno degli elementi distintivi di Aqua. È piacevole, dopo aver iniziato la giornata con una colazione internazionale, anche con formula a buffet/all you can eat (i più difficili da trovare – ma ci sono - sono il caffè espresso, a cui gli italiani difficilmente possono fare a meno, il latte vegetale e le uova in camicia o comunque non fritte), dover scegliere tra i ristoranti: alcuni propongono comunque una cucina con piatti appartenenti a tradizioni gastronomiche differenti. Ma ci sono poi i ‘gourmet’ con specialità preparate da chef esperti. Gli special dining sono:

Onda by Scarpetta che porta in mare il fascino e l'eleganza disinvolta del suo ristorante gemello, Scarpetta, acclamato dalla critica. Ovviamente si trovano piatti e vini della tradizione italiana. Ha 86 posti a sedere al coperto, 40 esterni sull’Ocean Boulevard. Sukhothai, l’ultimo arrivato in Ncl, consente di gustare l'autentica cucina thailandese (85 posti a sedere).

Una tagliata al Cagney's Steakhouse, uno dei ristoranti special di Aqua

Ristorazione di specialità anche al Cagney's Steakhouse, autentica steakhouse americana dove i tagli selezionati di manzo Black Angus di prima qualità sono preparati alla perfezione (128 posti a sedere). Da non perdere, per l’eccellenza delle materie prime, il pesce in particolare, ma anche per il coinvolgente show cooking, il ristorante Hasuki: seduti intorno alla grande griglia d’acciaio dove si trova il cuoco, si assiste, tra lanci di uova e di oggetti da cucina e canzoni rock pop, alla cottura di ciò che si è ordinato, dai gamberi alle bistecche (124 posti, in diverse ‘isole’).

Lo showcooking acrobatico con le uova crude dello chef Geronimo Gastanes, al ristorante Hasuki, sulla nave da crociera Aqua di Ncl

Il Palomar è tra i ristoranti d'eccellenza, in ambiente sofisticato, per gustare in particolare il pesce e i frutti di mare. I posti a sedere sono 75 all’interno e 60 all'esterno. Il Los Lobos è, come si evince dal nome, un ristorante messicano di alta qualità dove si spazia dalla moderna carne asada alla torta Tres Leches con crema di cocco. Anche in questo caso ai 74 posti interni si affianca i 42 posti all’aperto lungo la Ocean Boulevard.

Le Bistro offre il meglio della cucina francese, con piatti ricchi di sapore come escargot e coq au vin (80 posti).

Nama Sushi offre roll personalizzati con ingredienti creativi: il sushi infatti è preparato dal vivo (46 posti). Tra i ristoranti non esclusivi è giusto segnalare Planterie, il primo ristorante vegano del marchio che si trova presso l'Indulge Food Hall; l’Hudson, dove la cucina moderna è curata, con gli ingredienti più freschi, e la vista si apre a 270 gradi sul mare (536 posti nel grande spazio); The Commodore room, la Stanza del Comandante per sentirsi sulla nave in un ambiente raffinato e con un ricco menu.

Cocktail inclusi nell'offerta di Ncl sulla nave da crociera Aqua

Con anni di esperienza crocieristica alle spalle Ncl ha messo a punto una formula che rispecchia le tendeze del pubblico. Con la formula More At Sea™, offre ai viaggiatori open bar illimitato per sorseggiare bibite e cocktail senza pensieri di budget, alcuni pasti speciali, crediti per il Wi-Fi ad alta velocità e bonus per escursioni a terra in ogni porto di scalo: il pacchetto, che include anche il volo gratuito per il secondo ospite, offre uno sconto del 75% su questi extra. A bordo ci sono, nell’arco della giornata, diverse formule di intrattenimento, di gruppo, per famiglie e singoli. Non mancano una Galleria d'arte, negozi, un’Aqua selfie sculpture.

Lo spazio living a The Haven

I servizi di qualità ci sono per tutti, a partire da una hostess o steward dedicata per ciascun viaggiatore/cabina. Ma, già sulla nave Prima, Ncl ha dedicato uno spazio per chi vuole riservatezza e uno standard extralusso, come richiedono le nuove tendenze del turismo. La formula funziona ed è replicata su Aqua con lo stesso nome del ‘club’, Haven, rifugio (ma somiglia tanto anche al paradiso).

Un salotto nelle ville di Haven, sulla nave da crociera Aqua Ncl

Tra il nono e il sedicesimo piano la poppa della prua è un’area per vip, con ‘ville’, intese come interi appartamenti per famiglie (la più grande, fino a 8 persone, è di quasi 200mq), penthouse, con cameriere e concierge a disposizione. Ci sono camere con letti king-size, anche doppie camere (su piani diversi), divani letto, cabina armadio, fino a 3 bagni spaziosi per appartamento, con doccia e vasca, zona living e dining separate, grandi balconi, alcuni dei quali con idromassaggio personale.

Gli spazi comuni degli ospiti di Haven (cui si accede tramite un ascensore dedicato), sono composti da ampi ed eleganti salotti, ristorante, e un cocktail bar con mix personalizzati.

L'Infinity pool nell'area riservata Haven. Ma alcune piscine a sfioro sono presenti anche negli spazi aperti a tutti, sui 'fianchi' della nave Aqua, che vanta grandi spazi aperti

Ma, soprattutto, gli spazi esterni sono da cartolina, con la piscina infinity (a sfioro) chiusa, lato mare, da una vetrata che si apre sull’oceano e, quando la nave è in movimento, sulla scia che Aqua lascia dietro di sé: la sensazione è che non ci siano barriere, di fondersi con cielo e mare.