Le 10 migliori spiagge in Italia per qualità/prezzo: ecco la classifica

La spiaggia di Sansone, a Portoferraio sull’Isola d’Elba, è la migliore d’Italia per rapporto qualità-prezzo secondo la classifica 2025 stilata da Omio, la piattaforma internazionale per la prenotazione di treni, autobus, voli e traghetti. Lo studio ha analizzato 75 tra le spiagge più popolari d’Europa, tenendo conto di fattori come i costi medi, le recensioni degli utenti e i dati climatici. La perla toscana si piazza al sesto posto nella classifica europea, guadagnando tre posizioni rispetto al 2024 e confermandosi una delle mete balneari più apprezzate per l’estate.

A livello internazionale, il primo posto è occupato da Playa de las Teresitas a Tenerife, seguita da Las Canteras, sempre nelle Canarie, e dalla spiaggia di Kleopatra in Turchia. L’Italia si difende con diverse presenze nella top 75: Portoferraio (6ª), Rimini (12ª), Tropea (13ª) e San Vito lo Capo (19ª) tra le principali.

I parametri analizzati

Il ranking considera diversi elementi chiave per chi pianifica una vacanza al mare: recensioni online, temperature medie, prezzi di beni e servizi essenziali come il noleggio lettini, gelati, birra, caffè freddo e il costo medio di una notte in hotel. Novità del 2025 è l'inclusione della temperatura dell’acqua e di una valutazione basata sull’intelligenza artificiale.

Secondo Omio, Sansone, incantevole spiaggia di ciottoli bianchi brilla per il giusto equilibrio tra bellezza naturale e spesa contenuta: un lettino costa in media 20 euro al giorno, un gelato 2,80 €, una birra 7 €, un caffè freddo 3 €, mentre il soggiorno in hotel si aggira sui 150 € a notte. La temperatura dell’acqua, ideale per nuotare, è intorno ai 25°C.

Confronto con le altre spiagge italiane

“Le spiagge italiane restano tra le destinazioni estive più amate in Europa – spiegano da Omio –. La Spiaggia di Sansone è passata dal 9° posto nel 2024 al 6° nel 2025. Per chi cerca alternative più economiche, sono interessanti le spiagge di Margherita di Savoia, in Puglia, e San Vito lo Capo, in Sicilia, dove il noleggio giornaliero dei lettini parte da circa 5 euro”.

In forte crescita Rimini, che guadagna 19 posizioni rispetto all’anno scorso e ora è 12ª in Europa, grazie soprattutto alle tariffe alberghiere convenienti (media: 91 € a notte). Nella top 30 anche Monterosso al Mare, in Liguria (28° posto), dove un gelato costa mediamente 2,50 €, ma il soggiorno si aggira sui 183 €.

Le offerte last minute sono particolarmente vantaggiose a Ravenna, Margherita di Savoia e Rimini, dove si trovano camere doppie vicino alla spiaggia a meno di 100 € a notte. Più costose le prenotazioni ad agosto in Sicilia (130 €), all’Elba (150 €) e in Sardegna (208 €). Come prevedibile, i prezzi salgono sensibilmente sulla Costiera Amalfitana e a Capri.

Per chi desidera temperature più fresche, l’Elba e Monterosso offrono medie estive attorno ai 21°C, ideali per chi non ama il caldo eccessivo.

L’AI promuove la Sardegna

Per il 2025, Omio ha introdotto un nuovo parametro AI (Artificial Intelligence Score), che valuta qualità della sabbia, presenza di servizi, accessibilità e condizioni del mare. Anche se Sansone è prima in Italia nella classifica generale, la Cala Brandinchi in Sardegna ottiene il punteggio AI più alto in assoluto: 99/100, contro i 76/100 di Sansone.

La classifica Omio delle 10 migliori spiagge italiane per qualità-prezzo nel 2025

Spiaggia di Sansone, Elba – 6ª in Europa. Punteggio IA: 76/100 – Google: 4,7 Spiaggia di Rimini, Emilia-Romagna – 12ª in Europa. Punteggio IA: 88/100 – Google: 4,5 Tropea Beach, Calabria – 13ª in Europa. Punteggio IA: 87/100 – Google: 4,7 Spiaggia di San Vito lo Capo, Sicilia – 19ª in Europa. Punteggio IA: 98/100 – Google: 4,3 Spiaggia di Ravenna, Emilia-Romagna – 23ª in Europa. Punteggio IA: 83/100 – Google: 4,5 Scoglio di Monterosso, Monterosso al Mare, Liguria – 28ª in Europa. Punteggio IA: 40/100 – Google: 4,3 Cala Brandinchi, Sardegna – 38ª in Europa. Punteggio IA: 99/100 – Google: 4,2 Margherita di Savoia, Puglia – 47ª in Europa. Punteggio IA: 78/100 – Google: 4,0 Marina Grande di Positano, Campania – 54ª in Europa. Punteggio IA: 50/100 – Google: 4,4 Spiaggia di Marina Piccola, Capri – 64ª in Europa. Punteggio IA: 60/100 – Google: 4,4

L’elenco completo delle 75 spiagge analizzate, con i dati su prezzi, clima e valutazioni AI, è disponibile qui.