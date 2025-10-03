Megahubs 2025: chi domina i cieli? La classifica degli aeroporti più connessi del mondo

Ogni anno l’Official Aviation Guide (OAG) pubblica Megahubs, lo studio che analizza quanto siano connessi i principali aeroporti del mondo. L’indicatore chiave non è solo il numero di voli, ma quante combinazioni di arrivi e partenze un passeggero può realizzare in una singola giornata di punta.

In altre parole, stabilisce quali scali non sono semplici centri di scambio, ma veri e propri snodi globali capaci di muovere economie, flussi turistici e interi continenti.

L’edizione 2025, la decima, si concentra sul giorno più trafficato dell’anno, il 1° agosto, e fotografa un settore in rapido cambiamento. Londra-Heathrow resta il punto di riferimento incontrastato, ma hub emergenti come Istanbul e Kuala Lumpur stanno riscrivendo le gerarchie della connettività internazionale.

Heathrow resta il punto di riferimento

Con più di 59.000 combinazioni possibili verso 226 destinazioni in una sola giornata, Londra-Heathrow mantiene il primo posto nel mondo per connettività, per il terzo anno consecutivo. Non è soltanto questione di numeri: Heathrow è l’unico scalo della top 10 globale a non aver cambiato posizione rispetto al 2024. In un mercato dove tutti gli altri aeroporti oscillano, la sua stabilità spicca come segnale di forza.

I 10 aeroporti più connessi a livello globale

La top 10 mondiale di Megahubs riflette come si muove il traffico aereo, quali città dettano i ritmi dei voli internazionali e dove convergono passeggeri, merci e opportunità economiche. È la prova tangibile dei crocevia più strategici del cielo, quelli che trasformano un aeroporto da semplice scalo in un vero hub globale. Di seguito le prime 10 posizioni:

Londra-Heathrow Istanbul Amsterdam-Schiphol Kuala Lumpur Francoforte Incheon (Seul) Chicago O’Hare Atlanta Hartsfield-Jackson Tokyo Haneda Parigi Charles de Gaulle

Il balzo più evidente è quello di Istanbul, che guadagna sei posizioni passando dall’ottava alla seconda grazie a un +25% di connessioni. Kuala Lumpur entra nella top 5 come hub asiatico di riferimento, anche grazie al crescente traffico low cost. Sul fronte opposto, Tokyo Haneda scivola alla nona posizione, confermando come la competizione in Asia sia serrata e dinamica.

Europa, continente di hub

L’Europa conserva la più alta concentrazione di megahub del pianeta. Oltre ai classici giganti del Nord, infatti, anche gli scali mediterranei come Atene, Madrid e Roma si confermano poli strategici per le connessioni internazionali, capaci di ospitare traffico sia tradizionale sia low cost. Ecco i primi 10:

Londra-Heathrow Istanbul Amsterdam-Schiphol Francoforte Parigi Charles de Gaulle Monaco Madrid-Barajas Atene Istanbul Sabiha Gökçen Roma-Fiumicino

Low cost e sostenibilità: le nuove sfide

Il 2025 segna il consolidamento delle compagnie low cost nel contesto degli hub globali. Kuala Lumpur guida questa transizione, mentre aeroporti come Istanbul Sabiha Gökçen e Madrid intercettano lo stesso fenomeno.

C’è però un rovescio della medaglia: più voli significano anche più congestione e impatto ambientale. Le classifiche mostrano chi guida attualmente, ma non chi resterà competitivo nel lungo periodo. La vera sfida per ogni aeroporto sarà bilanciare crescita, servizi efficienti e sostenibilità, per non perdere terreno in un settore che cambia velocemente.