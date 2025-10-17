Marlene, 30 anni di mela delle Alpi: un concorso mette palio viaggi in Alto Adige

Dalla tentazione primordiale alla rivoluzione digitale, la mela attraversa i secoli come un simbolo potentissimo, capace di contenere l'intera parabola dell'umanità. È il frutto 'proibito' che ha fatto cacciare Eva ed Adamo dal Giardino dell'Eden, incarnando al tempo stesso la colpa, la trasgressione e la libertà, e di conseguenza il pomo che è rimasto in gola ad Adamo.

Nei miti dell'antica Grecia, è il pomo della discordia lanciato dalla Dea Eris fino a scatenare la guerra di Troia, ma la mela è anche il frutto sacro alla Dea Madre, simbolo di fertilità e rinascita. Con l'età moderna, la mela si fa emblema di razionalità: basta una caduta del frutto dall'albero e Isaac Newton formula la legge della gravità, segnando una pietra miliare nella storia della scienza.

E ancora, diventa strumento di ribellione e giustizia nella leggenda di Guglielmo Tell , che con una freccia la trafigge sul capo del figlio. Nelle fiabe, invece, la mela si tinta di rosso velenoso: in Biancaneve , è l'arma della strega, dolce all'apparenza, letale nel cuore.

La mela e la Apple

La mela Marlene (©StefanLeitner)

Ma la mela non ha smesso di reinventarsi. Nel Novecento, New York si guadagna il soprannome di The Big Apple , la Grande Mela, simbolo di ambizione, successo e vitalità urbana. E infine, con un morso stilizzato, la mela diventa il logo di Apple , icona globale di innovazione e tecnologia. La mela, infine, è sempre stata 'oggetto di culto' e simbolo anche nel mondo dell'arte: Caravaggio la ritrae nella sua crudezza, imperfetta e reale, richiamando la caducità della bellezza, mentre Cézanne la trasforma in oggetto di studio, in pura forma, come precursore dell'arte moderna, Magritte , ne fa un enigma visivo: la mela che nasconde invece di mostrare. Ma anche Dürer e Rubens , l'hanno ritratta 'interpretando' eden e pomi.

Cogli la prima mela cantava Branduardi ma il frutto è citato in tantissime canzoni ei Beatles hanno chiamato la loro casa discografica Apple Records. Anche in cucina la mela è protagonista: in Trentino Alto Adige farcisce il dolce tipico, lo strudel , non mancano le tradizioni legate a torte e frittelle di mele così come anche frutti che accompagnano arrosti e cacciagione, con tanto di maialino con in bocca la mela. Le ricette, dunque, non mancano.

Marlene, i 30 anni e il concorso

Lo chef Norbert Niederkofler guiderà uno stage per chi vince la sezione cucina del concorso Marlene (@markusranalte)

Anche il brand Marlene® , marchio registrato delle mele prodotte in Alto Adige, per il suo trentesimo compleanno, celebra la mela, Figlia delle Alpi , e lo fa dedicandole un concorso che offre l'opportunità unica a tutti i creativi di mettersi in gioco dedicando a questa creazione della natura, un'opera d'arte, di musica, di letteratura o di cucina. I premi sono ricchissimi. Per ciascuna delle quattro categorie, infatti, c'è in palio un viaggio di 7 giorni in Alto Adige Südtirol in un maso del Gallo Rosso , per scoprire l'autentico territorio altoatesino insieme alle famiglie di melicoltori che lo animano ogni giorno. Per la categoria Cucina , in più, uno stage esclusivo con lo chef tre stelle Michelin e Stella Verde per la Sostenibilità Norbert Niederkofler . Ma c'è una sorpresa in più. Tra tutti i partecipanti al concorso, infatti, una giuria speciale decreterà l'opera che meglio incarna e racconta i valori di Marlene, indipendentemente dalla categoria di origine, assegnando il Premio Finale: 30 giorni di vacanza in Alto Adige - Südtirol, proprio come sono 30 gli anni compiuti dal marchio Marlene. In fondo si sa, 'una mela al giorno toglie il medico di torno', dice un proverbio: ma anche un lungo soggiorno in Alto Adige, regione con più centenari, di certo aiuta la salute.

Come si partecipa al concorso mele Marlene