Marlene, 30 anni di mela delle Alpi: un concorso mette palio viaggi in Alto Adige

Da Adamo ed Eva ad Apple, il frutto iconico dell'immaginario collettivo al centro di un un contest che unisce arte, musica, letteratura e cucina per il trentennale del brand altoatesino

di LAURA DE BENEDETTI
17 ottobre 2025
Per festeggiare il suo 30esimo anniversario, Marlene propone un concorso in diverse sezioni

Dalla tentazione primordiale alla rivoluzione digitale, la mela attraversa i secoli come un simbolo potentissimo, capace di contenere l'intera parabola dell'umanità. È il frutto 'proibito' che ha fatto cacciare Eva ed Adamo dal Giardino dell'Eden, incarnando al tempo stesso la colpa, la trasgressione e la libertà, e di conseguenza il pomo che è rimasto in gola ad Adamo.

Nei miti dell'antica Grecia, è il pomo della discordia lanciato dalla Dea Eris fino a scatenare la guerra di Troia, ma la mela è anche il frutto sacro alla Dea Madre, simbolo di fertilità e rinascita. Con l'età moderna, la mela si fa emblema di razionalità: basta una caduta del frutto dall'albero e Isaac Newton formula la legge della gravità, segnando una pietra miliare nella storia della scienza.

E ancora, diventa strumento di ribellione e giustizia nella leggenda di Guglielmo Tell , che con una freccia la trafigge sul capo del figlio. Nelle fiabe, invece, la mela si tinta di rosso velenoso: in Biancaneve, è l'arma della strega, dolce all'apparenza, letale nel cuore.   

La mela e la Apple

La mela Marlene (©StefanLeitner)
Ma la mela non ha smesso di reinventarsi. Nel Novecento, New York si guadagna il soprannome di The Big Apple , la Grande Mela, simbolo di ambizione, successo e vitalità urbana. E infine, con un morso stilizzato, la mela diventa il logo di Apple , icona globale di innovazione e tecnologia. La mela, infine, è sempre stata 'oggetto di culto' e simbolo anche nel mondo dell'arte: Caravaggio la ritrae nella sua crudezza, imperfetta e reale, richiamando la caducità della bellezza, mentre Cézanne la trasforma in oggetto di studio, in pura forma, come precursore dell'arte moderna, Magritte , ne fa un enigma visivo: la mela che nasconde invece di mostrare. Ma anche Dürer e Rubens , l'hanno ritratta 'interpretando' eden e pomi.

Cogli la prima mela cantava Branduardi ma il frutto è citato in tantissime canzoni ei Beatles hanno chiamato la loro casa discografica Apple Records. Anche in cucina la mela è protagonista: in Trentino Alto Adige farcisce il dolce tipico, lo strudel , non mancano le tradizioni legate a torte e frittelle di mele così come anche frutti che accompagnano arrosti e cacciagione, con tanto di maialino con in bocca la mela. Le ricette, dunque, non mancano. 

Marlene, i 30 anni e il concorso

Lo chef Norbert Niederkofler guiderà uno stage per chi vince la sezione cucina del concorso Marlene (@markusranalte)
Anche il brand Marlene®, marchio registrato delle mele prodotte in Alto Adige, per il suo trentesimo compleanno, celebra la mela, Figlia delle Alpi, e lo fa dedicandole un concorso che offre l'opportunità unica a tutti i creativi di mettersi in gioco dedicando a questa creazione della natura, un'opera d'arte, di musica, di letteratura o di cucina. I premi sono ricchissimi. Per ciascuna delle quattro categorie, infatti, c'è in palio un viaggio di 7 giorni in Alto Adige Südtirol in un maso del Gallo Rosso , per scoprire l'autentico territorio altoatesino insieme alle famiglie di melicoltori che lo animano ogni giorno. Per la categoria Cucina , in più, uno stage esclusivo con lo chef tre stelle Michelin e Stella Verde per la Sostenibilità Norbert Niederkofler . Ma c'è una sorpresa in più. Tra tutti i partecipanti al concorso, infatti, una giuria speciale decreterà l'opera che meglio incarna e racconta i valori di Marlene, indipendentemente dalla categoria di origine, assegnando il Premio Finale: 30 giorni di vacanza in Alto Adige - Südtirol, proprio come sono 30 gli anni compiuti dal marchio Marlene. In fondo si sa, 'una mela al giorno toglie il medico di torno', dice un proverbio: ma anche un lungo soggiorno in Alto Adige, regione con più centenari, di certo aiuta la salute.

Come si partecipa al concorso mele Marlene

Fino al 15 novembre 2025 è possibile partecipare al concorso Marlene in 4 diverse categorie: arte, musica, letteratura e cucina. Per aggiudicarsi i premi in palio, i partecipanti dovranno elaborare e caricare sul sito 30.marlene.it un'opera che racconta il più possibile l'origine, la varietà, le stagioni, il gusto e le emozioni evocate dalla Figlia delle Alpi: alcune sono già in mostra. Ogni partecipante potrà reinterpretare liberamente la mela e i suoi significati, lasciandosi guidare dalla propria creatività.

