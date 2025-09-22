Malga Fontana Secca, una nuova vita per l’alpeggio sul Monte Grappa grazie al Fai

Recuperata e valorizzata dal Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano - la malga di Monte Fontana Secca e Col de Spadaròt, un alpeggio sul Monte Grappa, in provincia di Belluno, ha riaperto al pubblico sabato 20 settembre 2025.

Centocinquanta ettari di pascolo e di bosco a 1.600 metri di altitudine, quattro edifici storici e uno straordinario affaccio sulla pianura veneta, dal Piave alla Laguna di Venezia, la malga è stata inaugurata il 16 settembre alla presenza di Marco Magnifico, presidente Fai, Bruno Zanolla, sindaco di Setteville, Liliana Collavo, donatrice, Daniela Bruno, direttrice culturale Fai, Aldo Carozza, consigliere Fondazione Same e Dario Bond, Presidente del Fondo Comuni Confinanti.

Lo stallone dopo i restauri

"Questa giornata segna il compimento del desiderio di Liliana e Bruno Collavo che nel 2015 donarono al Fai i pascoli di Monte Fontana Secca e Col de Spadaròt con l’auspicio che tornassero ad essere vivi e fecondi. Abbiamo accettato in donazione i 150 ettari di questo grande pascolo abbandonato perché la cura del territorio parte dalle terre alte - afferma Magnifico, presidente Fai - Il Fai salvaguarda da 50 anni il paesaggio italiano e ora lo fa anche da questo alpeggio, con intento educativo. A Malga Fontana Secca si tutelerà il paesaggio affidandolo di nuovo al pascolo: torneranno le vacche, si produrrà il formaggio locale, si racconterà a studenti e visitatori come funziona un alpeggio, sarà possibile anche ristorarsi e pernottare. I pascoli di Monte Fontana Secca e Col de Spadaròt sono sacri alla Patria, in quanto costellati di trincee della Prima Guerra Mondiale; sono l’enorme cimitero di migliaia e migliaia di giovani italiani, austriaci e tedeschi, che mossi dai rispettivi ideali, qui persero la vita. Ai piedi di Monte Fontana Secca scorre il Piave, uno dei simboli identitari del nostro Paese".

La storia del luogo

La malga di Monte Fontana Secca e Col de Spadaròt è stata donata al Fai nel 2015, da Liliana e Bruno Collavo, gli ultimi proprietari, in memoria dei genitori Aldo Collavo ed Erminia Secco. In dieci anni la malga è stata oggetto di un lungo e complesso lavoro di restauro e ricostruzione. Dei quattro edifici storici da recuperare, i due principali sono terminati.

Lo Stallone, che era ridotto a un rudere, è stato completamente ricostruito con tecniche e materiali tradizionali e tecnologie innovative, e oggi è il 'cuore' della malga: non più una stalla, ma un edificio spazioso, confortevole e autosufficiente, pensato per l’accoglienza del pubblico, l'ospitalità, il ristoro e la didattica, che aprirà ai visitatori con tutti i servizi la prossima estate, nel 2026. Già aperta, invece, l’ex Casa del Malgaro o Casera di Valle: una tipica piccola abitazione di montagna, ora restaurata è diventata uno spazio narrativo, dove un video racconto realizzato con proiezioni immersive, curato dal Fai, frutto di studi e ricerche svolte in collaborazione con l’Università di Padova, tramite 7 borse di studio assegnate dalla Fondazione a giovani ricercatori, e affidato alla voce dell’attrice, produttrice e regista di origine veneta Michela Cescon, racconta ai visitatori la storia di questo paesaggio, ne ripercorre le tappe, i protagonisti, le fortune e i drammi, e ne spiega il valore, oltre che naturalistico – di paesaggio sottoposto a vincolo e tutelato dalla rete ecologica Natura 2000 dall’Unione europea, soprattutto culturale e sociale, nel passato, per il presente e per il futuro.

Uno scorcio della malga restaurata

Monte Fontana Secca è un luogo speciale per l’Italia, sacro alla Patria, da tutelare, valorizzare e visitare come un monumento nazionale, perché proprio qui nel novembre del 1917, si svolse una delle battaglie campali della Prima Guerra Mondiale, celebrata lungo la Via Eroica del Sacrario di Cima Grappa: i prati, con le trincee come ferite ancora aperte, sono un silenzioso cimitero di tanti giovani che hanno fatto la storia del nostro Paese. Scopo del Fai è riportare la vita su questi prati. Non è fare un museo della Grande Guerra o delle tradizioni popolari, ma riattivare questa malga in tutte le sue funzioni, riportando le mandrie, a cominciare dalla vacca burlina, unica razza autoctona del Veneto, per decenni a rischio di estinzione e i pastori sui pascoli già dalla prossima primavera e riaprendo la tipica casera per produrre burro e formaggi.

La gestione della malga è stata affidata ad un’impresa familiare di allevatori esperti, guidata da un imprenditore-pastore di ventisette anni, che già gestisce un’altra malga nel territorio, dopo averla recuperata dall’abbandono e riattivata riportandovi un centinaio di vacche e altri animali, ripristinando la produzione casearia, e sviluppando attività didattiche e agrituristiche.

I beni del Fai in Veneto

Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (foto Lorenzo Cicconi Massi)

Monte Fontana Secca e Col de Spadaròt, è una delle cinque aperture speciali nel cinquantesimo anno dalla nascita della Fondazione, si va ad aggiungere agli altri Beni del Fai aperti al pubblico in Veneto: il Negozio Olivetti a Venezia, capolavoro dell’architettura del Novecento a firma di Carlo Scarpa in piazza San Marco, il Memoriale Brion ad Altivole (Treviso), altro capolavoro di Carlo Scarpa, ultima sua opera e tra le più complesse e originali, luogo di silenzio, pace e armonia in cui culture e religioni diverse si fondono, e Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (Padova), raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli Euganei.

I giorni e gli orari di apertura della malga sono sabato 27 e domenica 28 settembre, 4-5 e 11-12 ottobre 2025. Orario 10-16.