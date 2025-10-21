Madonna di Campiglio introduce il numero chiuso di sciatori: meno folla e più qualità sulle piste

La rinomata località sciistica trentina di Madonna di Campiglio, nel cuore delle Dolomiti di Brenta, si prepara a una stagione invernale pensata per chi vuole godersi la neve senza stress.

Per la prossima stagione, nei periodi più affollati (dal 28 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 e dal 15 al 22 febbraio 2026) sulle piste ci sarà un limite massimo di 14.000-15.000 sciatori. L’idea è semplice: meno persone in pista significa più spazio per muoversi, sicurezza e, soprattutto, più piacere nello sciare.

Un inverno più rilassato e sicuro

La piste innevate di Madonna di Campiglio (Ansa)

Il “numero ideale” non è solo una regola, ma il frutto di anni di esperienza. Bruno Felicetti, direttore generale delle Funivie di Madonna di Campiglio, ha spiegato che dagli studi e dalle interviste emerge chiaramente come la soddisfazione degli sciatori cali quando le piste sono troppo affollate.

Limitare i biglietti giornalieri nelle giornate di punta permette quindi a tutti di vivere la montagna in modo più rilassato, senza code agli impianti e senza dover sciare gomito a gomito.

Oltre al beneficio sulla sicurezza e sul divertimento, questa scelta favorisce un turismo più consapevole, dove lo sci diventa un’esperienza e non solo un modo per “fare numero” sulle piste.

Prenotazioni, vantaggi e strategie per evitare la folla

Per chi vuole assicurarsi il posto, la prenotazione online dello skipass giornaliero è fondamentale. Oltre a garantire l’accesso, prenotare in anticipo permette di risparmiare: chi compra oggi lo skipass per dicembre paga meno rispetto a chi lo prende all’ultimo momento. Inoltre, alcune piste apriranno prima al mattino per distribuire meglio i flussi, così da poter sciare su tratti più liberi e godersi i panorami senza fretta.

Chi ha abbonamenti stagionali o plurigiornalieri, oppure tessere pay-per-use, non dovrà preoccuparsi: il loro accesso è già incluso nel conteggio giornaliero. Anche i non sciatori possono godersi la montagna, in quanto gli impianti predisposti al trasporto pedonale permettono di salire e ammirare le Dolomiti senza restrizioni.

Una montagna da vivere con lentezza

Madonna di Campiglio con il “numero ideale” dimostra che è possibile conciliare turismo e qualità. Il divertimento non passa più solo dal numero di piste sciate, ma dall’esperienza complessiva: respirare l’aria fresca, ammirare panorami spettacolari, fermarsi in rifugio a prendere un caffè o un vin brulé senza fretta.

Per chi ama sciare bene e vivere la montagna in modo autentico, la stagione 2025/26 promette momenti davvero speciali.