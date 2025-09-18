Machu Picchu, esplode la bolla: scioperi e proteste mettono in ginocchio il turismo nella cittadella Inca peruviana

Machu Picchu, simbolo del Perù e meta turistica tra le più visitate al mondo, attraversa una fase di forte incertezza.

Gli scioperi dei lavoratori del settore e le interruzioni nei collegamenti ferroviari hanno ridotto l’afflusso di viaggiatori, mettendo in discussione non solo l’economia locale ma anche la gestione di un patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’Unesco.

Scioperi e accessi bloccati

Negli ultimi mesi, gli scioperi indetti dai lavoratori del settore turistico e dai residenti della regione di Cusco hanno avuto un impatto diretto sull’accesso a Machu Picchu. Treni cancellati, autobus fermi e proteste hanno reso difficile per i visitatori raggiungere la cittadella. Nei primi due mesi del 2025 i visitatori allo storico sito sono stati circa 190.000 mentre nell’intero arcco del 2023 sono stati meno di 950.000.

Polizia sorveglia le proteste alla stazione ferroviaria di Pueblo, sul Machu Picchu

Numeri molto lontani da quelli fatti registrare prima del Covid dove si contavano oltre un milione e mezzo di presenze l’anno. Gli operatori locali parlano di perdite significative e temono che il protrarsi delle tensioni scoraggi il turismo internazionale.

Un tesoro culturale sotto pressione

Machu Picchu non è solo una meta turistica, ma un sito di straordinaria importanza storica e simbolica. Ogni anno grazie al turismo, il sito contribuisce in modo decisivo all’economia peruviana.

Tuttavia, l’eccessiva pressione del turismo di massa e i recenti disordini hanno alimentato il dibattito sulla sostenibilità della sua gestione. Unesco e Governo peruviano hanno più volte richiamato la necessità di trovare un equilibrio tra tutela del patrimonio e sfruttamento economico, ma la situazione attuale mostra quanto la fragilità sociale possa incidere anche su un sito iconico.

Il futuro della meraviglia andina

La crisi solleva interrogativi sul futuro di Machu Picchu come destinazione turistica di primo piano. Gli operatori chiedono soluzioni immediate per garantire la sicurezza e la continuità degli accessi, mentre gli abitanti del territorio reclamano una distribuzione più equa dei benefici economici.

Senza un accordo stabile, il rischio è che la cittadella Inca perda parte del suo richiamo internazionale, compromettendo sia l’economia locale sia la percezione globale di una delle Sette Meraviglie del mondo moderno.