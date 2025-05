Lerici: riapre il giardino all’inglese di Villa Rezzola, gioiello del Golfo dei Poeti

E' uno dei giardini all'inglese più belli della Riviera del Levante, affacciato sul Golfo dei Poeti, il Giardino di Villa Rezzola a Lerici è stato restaurato e valorizzato dal Fai-Fondo per l'Ambiente Italiano e riapre al pubblico da sabato 24 maggio, dal mercoledì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.

Giardino di Villa Rezzola Foto Davide Marcesini

"La riapertura del giardino di Villa Rezzola rappresenta un momento di grande orgoglio per tutta la nostra comunità - ha dichiarato il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti - Questo luogo straordinario, restituito alla collettività grazie all’impegno del Fai, è un simbolo di bellezza, memoria e tutela del paesaggio che caratterizza la nostra identità. Siamo il Golfo dei Poeti e questo luogo rappresenta quella parte della nostra eredità legata ai grand tour europei di giovani rampolli e artisti soprattutto inglesi che hanno contribuito a costruire l’aura di questi luoghi. Mi sento in dovere di ringraziare anche la contessa Carnevale che alla sua morte ha deciso di lasciare alla comunità, tramite il Fai, questa meravigliosa residenza. Aprire questi spazi al pubblico significa offrire a cittadini e visitatori un’esperienza unica di armonia tra natura, arte e storia".

La storia

Villa Rezzola è una antica dimora dimora signorile immersa in un ampio e rigoglioso giardino terrazzato. Rappresenta uno straordinario esempio di abitazione aristocratica inglese di inizio ‘900, in cui il mito della villeggiatura nel sud d'Europa trova forma nell’armonico rapporto tra architettura e natura.

Giardino di Villa Rezzola Foto Davide Marcesini

La Villa ha una lunga storia documentata fin dal Cinquecento quando era abitata da nobili locali nell’Ottocento. Nel 1900 fu acquistata da una coppia di facoltosi inglesi, i Cochrane, che adattarono la villa al loro stile, e soprattutto diedero al parco la forma di un tipico giardino all’inglese, che ancora oggi conserva. Venduta nel 1935 alla contessa Mara Braida Carnevale, per una breve parentesi entrò nella Grande Storia, quando durante la Seconda Guerra Mondiale fu requisita dall’esercito e usata come sede del comando militare, prima italiano, da Aimone d’Aosta Savoia, e poi tedesco, da Rudolf Jacobs, capitano della Marina passato dalla parte dei partigiani e morto da eroe della Resistenza sulle alture di Sarzana. Dalla figlia della contessa Carnevale, Maria Adele Carnevale, detta Pupa, che vi abitò con il marito, Piero Miniati, è stata lasciata in legato al Fai nel 2020 “perché fosse restaurata, valorizzata e aperta a molti frequentatori”, e perché fosse ben mantenuta anche grazie a una generosa dote che accompagna il lascito testamentario, consistente in cespiti immobiliari a Roma e a Lerici.

Il lavoro di recupero e restauro del Fai

Il Fai ha raccolto questa preziosa eredità perché Villa Rezzola, oltre alla bellezza della dimora e del giardino, è un monumento storico, che testimonia un’epoca, quella degli inglesi nel Golfo dei Poeti , che ha lasciato il segno nelle architetture e nei giardini all’inglese delle ville di Riviera come questa. Per il Fai, inoltre, Villa Rezzola dimostra l’importanza della conservazione di un giardino storico, che non è solo piacevole da visitare, ma che educa: insegna che la cura per il giardino, che apparteneva ai Cochrane, ma anche all’ultima proprietaria, Pupa Carnevale, è una pratica culturale da promuovere. "Perché prendersi cura di un giardino, anche piccolo, insegna anche ad avere più cura, considerazione e rispetto, per il giardino planetario che è l’ambiente che ci circonda", spiega il Fai

"Questa casa, questo giardino, in questo luogo, con questa vista, con questo clima, con queste muraglie di ficus repens, questi alberi di canfora, di olivo e di agrumi, con questa pergola che per lunghezza mi ricorda la scala sognata da Giacobbe (quella percorsa solo da angeli e che conduce dalla Terra al Paradiso) diventano da oggi – per sempre e per tutti - un luogo destinato a ricordarci ancora una volta che l’Italia è il Paese più bello del mondo e che esserne i figli e diventarne i temporanei custodi è un privilegio di cui ringraziare ogni giorno la sorte", ha dichiarato Marco Magnifico, Presidente Fai alla cerimonia di inaugurazione.

Giardino di Villa Rezzola Foto Davide Marcesini

Il giardino, che costituisce la metà del parco (di quattro ettari in tutto), è stato restaurato e valorizzato, nella vegetazione e nelle architetture, dal pergolato alla serra, dai viali alle balaustre, dalle fontane alle scalinate, ai belvedere che sono stati riaperti al panorama del mare, prima ostruito dal bosco, dagli impianti idrici a quello per l’illuminazione notturna. Inoltre sono stati aggiunti nuovi spazi e servizi culturali: una biglietteria con negozio, realizzata nel garage del vecchio casale all’ingresso della villa, nuovi contenuti culturali multimediali, di accompagnamento alla visita, realizzati in forma di podcast e di brevi video racconti fruibili on line e attraverso un monitor interattivo a disposizione dei visitatori.

Villa Rezzola è un giardino storico, e come tale è un documento, un monumento. Testimonia e racconta, come altre ville nel Levante e nel Ponente ligure, quel curioso fenomeno di migrazione che dall’Ottocento portò una certa borghesia inglese a prendere casa sulla Riviera ligure, ispirata da viaggiatori e artisti, pionieri furono alcuni poeti inglesi, come Byron e Shelley, da cui prende nome il Golfo dei Poeti, che ne decantavano il clima mite tutto l'anno e il paesaggio rigoglioso Gli inglesi in Riviera lasciarono la loro impronta soprattutto nei giardini, che erano un vanto dell’architettura delle nobili magioni inglesi, ma anche una moda e un costume a tutti i livelli della società, e il riflesso di una cultura che univa il gusto romantico per la natura con l’interesse per il collezionismo botanico favorito in Inghilterra dalle spedizioni nelle colonie dell’impero.

Giardino di Villa Rezzola Foto Davide Marcesini

Quello di Villa Rezzola è un tipico giardino inglese della Riviera: una sintesi felice, unica al mondo, del paesaggio italiano mediterraneo, fatto di boschi e terrazzamenti coltivati, con una varietà e ricercatezza di specie importate, esotiche e tropicali, che in Inghilterra sopravvivevano solo in serra, ma in Riviera trovano un clima perfetto per crescere anche all’aria aperta. E' un giardino originale, ricco di specie come un orto botanico, ma in realtà è l'angolo di un paesaggio dove ci sono un giardino all’italiana, con prati, siepi, aiuole e viali, tra cui un pergolato di glicine lungo 150 metri, spazi più informali, dove sentieri serpeggiano nel bosco apparentemente selvaggio. Ci sono ninfei, scalinate e belvedere monumentali rivolti a squarci di panorama. Caratteristica di questo giardino, che denota la sapienza e l’esperienza degli inglesi in questo campo, sono le infrastrutture: una grande serra, un ombrario, un semenzaio (che oggi accoglie 18 pannelli fotovoltaici) e un sistema idrico che capta, raccoglie, accantona e distribuisce l’acqua attraverso una fitta rete di canali, collegati a vasche, cisterne e fontane, per sfruttare al massimo la risorsa, a scopo irriguo ma anche ornamentale, il che è tipico dei giardini inglesi.

Giardino, ma non solo

Parallelamente al cantiere di restauro del giardino, il FAI ha realizzato lavori negli interni della villa, in particolare negli ambienti del piano terra, che è già visitabile nella sua interezza. Le collezioni e gli arredi, dai dipinti agli oggetti d’arte, dagli orologi ai punti luce, ai tessili, sono stati oggetto di studio, catalogazione, mappatura conservativa e campagne di pulitura, oltre a messa in sicurezza e primi restauri, realizzati in accordo con la Soprintendenza competente.

Villa Rezzola, Lerici SP_Foto Matteo Cupella_

Il percorso di visita al piano terra permette di ammirare ambienti caratterizzati dal tipico gusto inglese di inizio Novecento con cui furono rivisitati dai coniugi Cochrane e si snoda attraverso l'ingresso e l'atrio, il salone, da cui si accede alla grande terrazza panoramica sul mare con una magnifica vista sul Golfo dei Poeti, la sala da pranzo con il soffitto decorato con motivi neogotici, che si ritrovano anche nelle vetrate a piombo dell’ingresso, il salottino, caratterizzato da arredi, oggetti e ricordi della famiglia Carnevale, due studioli dedicati rispettivamente a Maria Adele Carnevale e a Piero Miniati, infine la biblioteca o sala della musica, con la boiserie in legno, il parquet posato a spina di pesce e i tipici bow windows di sapore inglese protesi verso l’esterno.

Il percorso di visita è libero e supportato da podcast audio: una prima serie di brevi audio accompagna il pubblico negli ambienti della villa, mentre tre nuove serie di podcast sono dedicate alla storia del solo giardino e alle sue caratteristiche architettoniche e botaniche. Nella serra, inoltre, è allestito un monitor touch screen, che offre ulteriori contenuti audio e video, dal titolo “Racconti dal giardino”. Una mappa interattiva del parco consente di scoprire le specie botaniche coltivate e alcune curiosità, due brevi video racconti a cura del FAI ripercorrono la storia del giardino e i lavori eseguiti. Infine, grazie ai tutorial video “Lezioni di giardinaggio”, fruibili anche on-line e creati in collaborazione con l’influencer e content creator Simonetta Chiarugi, i visitatori possono apprendere alcuni rudimenti di giardinaggio e, soprattutto, le competenze per essere “giardinieri del pianeta”, responsabili e consapevoli dell’Ambiente che ci circonda.

Giardino di Villa Rezzola Foto Davide Marcesini

Il giardino di Villa Rezzola è accessibile a persone con ridotta capacità motoria, grazie alla dotazione di due ausili alla mobilità: una carrozzina elettrica per la visita in autonomia e una joelette elettrica per la visita accompagnata anche in presenza di gradini e dislivelli più significativi. Inoltre, grazie al servizio Museo per Tutti dell’Associazione L’Abilità Onlus, guide in linguaggio easy-to-read e in CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) consentono una visita consapevole, autonoma e soddisfacente a persone con disabilità intellettiva.

Ingresso con visita libera

Iscritti Fai: ingresso gratuito; Intero: € 10; Ridotto (6-18 anni): € 5; Bambini fino ai 5 anni: ingresso gratuito; Studenti fino ai 25 anni: € 5; Soci INTO – The International National Trusts Organization, Soci Mécènes e Soci Bienfaiteurs Amis du Louvre, persone con disabilità e accompagnatore, giornalisti, Icom, guide turistiche con patentino: ingresso gratuito; Famiglia: € 25. Consente l’ingresso con tariffe ridotte per i gruppi famigliari composti da 2 adulti e 2 o più bambini (6 - 18 anni).