A Leolandia è tempo di HalLEOween: una festa mostruosa per bambini

Dolcetti, scherzetti e tanti brividi in arrivo a Leolandia, il parco divertimenti di Capriate San Gervasio, alle porte di Milano, ha programmato un autunno pieno di magia e divertimento con HalLEOween, una festa tutta a misura di bambino, dove l’atmosfera di Halloween si fonde tra giostre e spettacoli.

Un'esperienza immersiva tra zucche giganti, fantasmini sorridenti e creature magiche, il tutto senza rinunciare alle oltre 40 attrazioni che Leolandia offre per bimbi di tutte le età. Un'occasione perfetta per trascorrere del tempo in famiglia, partecipando alle parate e alle animazioni itineranti del parco.

Draghi e leggende

Leolandia non è nuovo all’innovazione e anche per HalLEOween ha in serbo grandi novità. Quest’anno, infatti, farà il suo debutto l’area tematica Draghi e Leggende, dove i bambini potranno immergersi in un mondo magico popolato da creature spettacolari. Al centro della scena, Argo, un drago mastodontico che sorveglia il parco dall'alto, insieme a creature leggendarie come l’Idra a sette teste e il Drago Marino, che avvolge un vascello pirata ricco di scivoli e giochi. Gli effetti speciali, come nuvole di fumo, scintille e ruggiti inquietanti, renderanno ogni momento ancora più suggestivo, coinvolgendo grandi e piccoli in un'avventura fantastica.

Spettacoli per tutti

halLEOween a Leolandia, le scope parlanti

Accanto alle giostre, grande attenzione è riservata agli spettacoli dal vivo, una delle attrazioni principali del parco. I nuovi show, pensati per incantare e far sorridere i bambini, sono caratterizzati da costumi straordinari, coreografie dinamiche e una buona dose di acrobazie. L’Oracolo della Magia è una delle novità più attese: un'avventura tra incantesimi e magie, con l’arrivo di un trampoliere che sorprenderà il pubblico. In Leo e il Segreto di Halloween, i padroni di casa Leo e Mia tenteranno di imparare incantesimi grazie ai consigli di una simpatica streghetta. Tra gli spettacoli confermati dal 2023, non mancheranno le amate baby dance con Leo e la Bambola Stregata, oltre al musical Le Streghe della Luna, che continuerà a entusiasmare il pubblico ogni weekend e nei giorni festivi.

La notte del 31 ottobre, il momento clou

La notte di Halloween sarà il momento clou di HalLEOween: il 31 ottobre il parco rimarrà aperto fino alle 21:30, offrendo ai visitatori una lunga serata di divertimento. Sarà possibile partecipare a eventi speciali e assistere a uno straordinario spettacolo di fuochi d’artificio sullo sfondo della Minitalia, uno dei simboli del parco.

Una lunga, divertente stagione

Ma il divertimento non finisce qui. Durante tutta la stagione di Halloween, i bambini potranno incontrare i loro personaggi preferiti, come i PJ Masks – Superpigiamini nell’area PJ Masks City, Masha e Orso, Ladybug e Chat Noir dal mondo *Miraculous™, insieme a Bing e Flop, Bluey e Bingo e il simpatico Trenino Thomas, pronto ad accogliere i suoi piccoli fan per un giro panoramico del parco. Mentre nei chioschi e nei ristoranti di Leolandia, non mancheranno le prelibatezze autunnali: dallo zucchero filato alle mele caramellate, dai marshmallow arrostiti al fuoco fino ai tradizionali bretzel. E nei ristoranti è servita la polenta bergamasca e altre delizie della cucina locale.