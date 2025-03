Italy Beer Week: torna la settimana dell’orgoglio della birra artigianale

E' il più grande evento diffuso dedicato alla birra artigianale, giunto alla quindicesima edizione: torna dal 17 al 23 marzo Italy Beer Week.

Evoluzione della Settimana della Birra Artigianale organizzata dal 2011 da Cronache di Birra, la Italy Beer Week ha come obiettivi diffondere la cultura e supportare il movimento birrario italiano, coinvolgendo tante realtà su tutto il territorio nazionale. Birrifici, pub, beer shop, ristoranti e associazioni che aderiscono organizzano per una settimana intera degustazioni, cotte pubbliche, incontri con birrai, tap takeover, presentazioni di nuove birre, cene di abbinamento, seminari, webinar, dirette sui social.

Birra arigianale in compagnia

L'edizione 2025

L'Italy Beer Week è sicuramente uno degli eventi di riferimento per il mondo della birra artigianale. Nel corso delle passate edizioni ha raccolto quasi 4.500 adesioni per un totale di oltre 5.000 tra eventi e promozioni. Anche quest'anno hanno aderito 189 birrifici artigianali, da Nord a sud, e in calendario ci sono oltre un centinaio di eventi. "Dopo gli anni del boom, la birra artigianale in Italia sta dimostrando che la sua diffusione non era una moda passeggera - afferma Andrea Turco organizzatore della manifestazione e direttore di Cronache di Birra - sebbene attualmente il mercato stia sperimentando una fase di stabilizzazione. Come rilevato anche dal report annuale di Cronache di Birra, assistiamo a una ascesa significativa di stili birrari più 'rassicuranti': non si cerca più solo l'effetto sorpresa, ma soprattutto prodotti immediati e di facile approccio. Che la birra artigianale possa incontrare le preferenze di chi ha gusti più semplici è un concetto chiave e vogliamo esprimerlo anche durante l'edizione 2025 della Italy Beer Week."

Salvatore Cosenza, organizzatore con Andrea Turco della manifestazione, aggiunge, "l’approccio al consumo di birra artigianale è senza dubbio più maturo e consapevole rispetto a una decina di anni fa, ma c’è un aspetto da non sottovalutare. Chi vive in grandi città tende a dare per scontati aspetti che nei piccoli centri rappresentano ancora l’eccezione. La Italy Beer Week vuole essere un modo per sostenere anche e soprattutto le realtà di provincia, specie in quelle zone dove la birra di qualità fa ancora fatica a diffondersi in maniera capillare".

Spillatura della birra

Il Ballo delle Debuttanti

Come da tradizione l’evento inaugurale della Italy Beer Week, si terrà da venerdì 14 a domenica 16 marzo: gli spazi del Mercato Centrale di Roma ospiteranno il Ballo delle Debuttanti, ossia la presentazione di 12 nuove birre di altrettanti birrifici italiani.

"Il Ballo delle Debuttanti è una sorta di anteprima della Italy Beer Week. Siamo felici di poter confermare la collaborazione con una realtà di prestigio come il Mercato Centrale di Roma. Durante i tre giorni saranno presenti alla spina 13 novità. Nella giornata di sabato non mancheranno laboratori di degustazione e di abbinamento", aggiunge Turco. I birrifici coinvolti nel Ballo delle Debuttanti sono: Birra dell’Eremo, Birra Perugia, Birra XO, Birrificio Il Mastio, Birrificio del Vulture, Eastside Brewing, Evoqe Brewing, Linfa Brewing, Mudita Brewery, Officina del Baccano, Tip, Tsunami, Wild Raccoon.

Chi non può raggiungere la Capitale potrà comunque assaggiare le “debuttanti”. Sul sito 1001 Birre è possibile acquistare, a prezzo scontato, una box contenente proprio le birre protagoniste del festival. Per degustarle con i birrai che le hanno realizzate, sono previste diverse dirette streaming sulla pagina Facebook della Italy Beer Week, che si terranno tra il 18 e il 21 marzo.

Calendario degli eventi

Sul sito della manifestazione è possibile consultare il calendario degli eventi, che viene aggiornato continuamente. E' facile da consultare, selezionando la Regione d'interesse si trovano tutti gli appuntamenti della settimana. Ci sono tour dei birrifici alla scoperta del mondo della birra e delle fasi produttive. Viaggi sensoriali nel mondo delle birre, degustazioni birre e formaggi, serate. Alcuni birrifici propongono anche ‘Un giorno da birraio’ per imparare a fare la birra e conoscere tutti gli aspetti teorici.