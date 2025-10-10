Italia Destinazione Digitale 2025: gli Oscar del Turismo tra innovazione e realtà

Dall’8 al 10 ottobre 2025, Rimini ha ospitato la decima edizione di Italia Destinazione Digitale, gli “Oscar del turismo” firmati The Data Appeal Company – Gruppo Almawave. L’evento ha acceso i riflettori sulle destinazioni italiane e internazionali più amate dai viaggiatori, basandosi su un’analisi dettagliata di recensioni, foto, video e interazioni social.

Un’indagine senza precedenti

Il report “Tutti i dati d’Italia 2025” ha sfruttato per la prima volta modelli avanzati di Intelligenza Artificiale generativa, scandagliando 29,5 milioni di tracce digitali legate a oltre 770.000 punti di interesse.

L’obiettivo era capire davvero come i turisti percepiscono qualità dei servizi, offerta culturale e ospitalità delle diverse destinazioni.

Chi ha vinto quest’anno

Sul fronte italiano, la Puglia si è aggiudicata il premio per la migliore reputazione online, seguita da Basilicata e Trentino. Trentodoc, in Trentino, è stata riconosciuta per l’eccellenza enogastronomica, con Montepulciano d’Abruzzo e la Valpolicella a completare il podio.

Corinaldo, nelle Marche, è stato incoronato borgo più amato, per il suo fascino autentico e la popolarità tra i Borghi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

La Liguria si è distinta per la sostenibilità, ricevendo il Destination Sustainability Index, mentre Torino ha conquistato l’Inclusivity Index grazie all’attenzione verso i turisti con esigenze particolari.

La Costiera Amalfitana ha ottenuto il titolo di Destinazione più amata dagli stranieri in vacanza in Italia, seguita dal Chianti in Toscana e dal Lago di Como.

Il Premio Speciale Almawave Smart Destination è andato alla Lombardia, riconosciuta per un approccio innovativo, digitale e basato sui dati nella gestione del turismo.

Alla Città del Vaticano è stato assegnato il Premio Speciale Cashless Destination, grazie al maggior utilizzo di transazioni elettroniche registrato nell’ultimo anno.

Lo sguardo oltre confine

Per la prima volta è stata premiata anche la meta internazionale più apprezzata dagli italiani: Porto ha strappato la vetta, davanti a Istanbul e Tokyo.

La classifica si basa sulle recensioni dei viaggiatori italiani raccolte tra settembre 2024 e agosto 2025.

I nuovi trend del turismo

Il turismo in Italia sta cambiando. Cresce l’interesse per viaggi fuori stagione, con un boom in primavera e autunno, e si fa largo il “viaggiatore solitario”, soprattutto tra italiani, tedeschi, francesi e americani.

Roma, Milano e Firenze restano icone del turismo culturale, mentre il settore vitivinicolo registra un sentiment record di 94 su 100. Ricettività, affitti brevi, ristorazione e attrazioni culturali godono di buoni livelli di soddisfazione, pur con margini di miglioramento sui servizi e sui prezzi.

Le analisi predittive mostrano un’Italia sempre più al centro dei voli internazionali, con una domanda in crescita dagli Stati Uniti, Germania e Francia, a conferma di un turismo in evoluzione, attento a qualità, esperienze autentiche e innovazione tecnologica.