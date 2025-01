Isola di Montecristo, come visitare il gioiello dell’arcipelago toscano. Via alle prenotazioni, solo 1.725 posti disponibili

L’occasione è di quelle da non perdere. A partire dalle ore 9.00 di lunedì 27 gennaio il Parco Nazionale Arcipelago Toscano apre le prenotazioni online per le attesissime visite guidate nell’Isola di Montecristo per l’anno 2025. Per andare alla scoperta di questo gioiello dell’arcipelago toscano sono previste 23 date: la prima è fissata per sabato 22 marzo e l’ultima per domenica 21 settembre. Sono 1.725 posti disponibili e si esauriscono mediamente nel tempo di una settimana.

Montecristo: il gioiello nascosto

Montecristo è una delle isole più preziose del Mar Tirreno, un santuario naturale dall’inestimabile valore ambientale. Situata nell’Arcipelago Toscano, questa riserva protetta rappresenta un paradiso della biodiversità, la cui delicatezza richiede un’attenzione e un rispetto particolari.

Divenuta Riserva Naturale Statale nel 1971 e insignita del diploma europeo per le aree protette nel 1988, Montecristo è parte integrante del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e della Riserva della Biosfera UNESCO “Isole di Toscana”. Inoltre, rientra nel Santuario Pelagos, un’area internazionale dedicata alla protezione dei mammiferi marini.

L’accesso all’isola è estremamente regolamentato per preservare la sua integrità. Le visite sono consentite solo in determinati periodi dell’anno, dal 1° marzo al 15 aprile e dal 15 maggio al 31 ottobre, escludendo il periodo dal 16 aprile al 14 maggio per tutelare l’avifauna migratoria.

Per garantire la conservazione dell’ambiente, sono imposte regole severe: è vietata la balneazione, il prelievo di piante, animali o materiali geologici. Inoltre sull’isola non è presente alcun presidio medico. Le visite sono sempre guidate, con l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle guide e dei Carabinieri Forestali.

Le prenotazioni

La visita, organizzata dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in accordo e con il supporto operativo del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, prevede la partenza da Piombino Marittima e lo scalo a Porto Azzurro (Isola d’Elba); in due date – 16 maggio e 13 giugno – partenza ed arrivo da/a Porto S. Stefano, con scalo all’Isola del Giglio. La prenotazione è nominativa e richiede un pagamento immediato con carta di credito. Per scegliere la data preferita e assicurarsi il posto è necessario accedere al sito di prenotazione. Ogni data del calendario consente la visita a 75 persone. L’età minima dei partecipanti è di 12 anni e gli animali non sono ammessi. Anche per il 2025, al fine di agevolare le prenotazioni dedicate ai residenti nei Comuni delle isole dell’Arcipelago Toscano, si possono prenotare online i 100 posti a loro riservati con riduzione entro il 3 marzo 2025; se entro quella data non saranno stati prenotati tutti i posti a costo agevolato, quelli rimasti liberi saranno resi disponibili a costo pieno per tutti.

La novità del 2025

Quest’anno in due sole occasioni – nelle date del 5 aprile e del 7 settembre – sarà possibile partecipare a un’escursione speciale che consentirà di raggiungere il Monte della Fortezza (la vetta dell’isola a quota 645 metri, la seconda più alta nell’Arcipelago Toscano, dopo il Monte Capanne all’Elba) per un massimo di 12 posti (dei 75 disponibili). Il percorso è impegnativo, è riservato ad escursionisti esperti, ed è attrezzato con cavi e gradini per facilitare la progressione. Il costo dell’escursione, dedicata agli escursionisti più esperti, è di 180 euro a persona. Nelle date speciali del 5 aprile e del 7 settembre, la permanenza sull’isola sarà prolungata di un’ora, offrendo così più tempo per immergersi nel fascino unico di Montecristo. Per gli altri 63 posti disponibili, con escursioni lungo gli itinerari tradizionali e una durata maggiore rispetto al solito, sarà possibile prenotare al prezzo di 150 euro a persona.

Per i dettagli è possibile contattare l’Info Park: tel. 0565.908231, e-mail [email protected]