I borghi italiani amati dai viaggiatori: la classifica dei più cercati online

L’Italia dei borghi non smette di conquistare: piccoli centri antichi che raccontano storie secolari, scorci pittoreschi e paesaggi autentici stanno vivendo una nuova primavera turistica.

A confermarlo è l’Osservatorio Telepass, con il report “Borghi italiani online 2025”, che analizza le ricerche sul web per capire quali mete stiano catturando l’immaginario dei viaggiatori italiani e stranieri. Secondo lo studio (promosso da Moveo – il magazine digitale di Telepass dedicato a viaggi e mobilità sostenibile – insieme a Seed Digital e Change Media) l’interesse verso i borghi italiani è aumentato del 52% in un solo anno, con oltre 210 milioni di ricerche online tra il 2021 e il 2024, di cui 94 milioni solo nel 2024.

Il segnale è chiaro: cresce la voglia di rallentare, di staccare dalla frenesia urbana e di vivere l’Italia più vera, spesso immortalata e condivisa sui social, tra reel e storie che alimentano l’effetto emulativo del turismo slow.

Le mete più amate

Otranto mantiene saldamente la testa della classifica con 176mila ricerche mensili, attrazione irresistibile per il suo mix di mare cristallino e patrimonio storico. Seguono Maratea, in Basilicata, con 148.600 ricerche, e Locorotondo, la gemma pugliese dei trulli, con 133.100 ricerche, amatissima dagli utenti dei social network.

Completano la top ten borghi come Rasiglia, la “Venezia dell’Umbria”, Civita di Bagnoregio, simbolo di resilienza, Cefalù, Spello, Sperlonga, Malcesine e Castel Gandolfo, ciascuno con la propria unicità che affascina turisti italiani e internazionali.

A Rasiglia roseti e ruscelli creano un'atmosfera pittoresca e suggestiva

Centro Italia in testa, Sud protagonista per singoli borghi

Il Centro Italia guida le ricerche complessive (oltre 3 milioni al mese) mentre il Sud e le Isole primeggiano nella media di ricerche per singolo borgo, circa 23mila al mese. La Puglia si conferma regina indiscussa, grazie a Otranto, Locorotondo, Alberobello e Polignano a Mare, che uniscono storia, paesaggio e lifestyle mediterraneo.

Le ricerche riflettono anche la stagionalità: l’estate premia mete balneari come Otranto, Maratea, Locorotondo, Cefalù e Rasiglia, mentre l’inverno spinge la curiosità verso borghi più raccolti, come Vipiteno e Civita di Bagnoregio. Primavera e autunno vedono una rinascita del turismo enogastronomico e culturale, con Spello, Rasiglia e Locorotondo al centro dell’attenzione.

Borghi in crescita e nuove scoperte

Sellano visto dal ponte

Sellano, borgo umbro della Valnerina, emerge come rivelazione dell’anno, grazie al ponte tibetano più lungo d’Europa, mentre Scarperia e San Piero e Percile mostrano quanto il fascino dei borghi meno conosciuti stia diventando un fattore chiave per chi cerca esperienze autentiche e sostenibili, lontano dai percorsi più battuti.

Vernazza

Anche fuori dai confini nazionali i borghi italiani brillano. Vernazza attira turisti dagli Stati Uniti e dalla Francia, Malcesine dal Regno Unito e dalla Germania, mentre Castelsardo sorprende gli spagnoli. La Svizzera conferma Otranto come meta ideale per il mare e l’offerta culturale.