  1. Home
  2. News
  3. Heilbronn, Siena e Assen: i vincitori degli European Green Cities Awards

Heilbronn, Siena e Assen: i vincitori degli European Green Cities Awards

Tre città emergono come modelli di sostenibilità urbana, con progetti innovativi di verde pubblico, economia circolare e coinvolgimento dei cittadini

di Redazione Itinerari
10 ottobre 2025
Heilbronn, in Germania, sarà la Capitale Verde Europea del 2027

Heilbronn, in Germania, sarà la Capitale Verde Europea del 2027

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

A Vilnius, tra le sale della Galleria Nazionale d’Arte Lituana, si è recentemente celebrata una piccola rivoluzione: quella delle città che vogliono cambiare il modo in cui viviamo nei centri urbani.

Qui sono stati annunciati i vincitori dei Green Cities Awards 2027, riconoscimenti che premiano chi sa coniugare innovazione, rispetto per l’ambiente e coinvolgimento dei cittadini.

Heilbronn, in Germania, sarà la Capitale Verde Europea nel 2027, un riconoscimento ottenuto per il suo impegno nella sostenibilità urbana, mentre i premi per le città più piccole, i Green Leaf, vanno ad Assen nei Paesi Bassi e a Siena, cuore verde d’Italia. Ma dietro questi titoli c’è molto più di una semplice foto sul podio: c’è lavoro concreto, idee e progetti che parlano di aria più pulita, città più vivibili e comunità più consapevoli.

Vilnius
Vilnius

Heilbronn: quando l’innovazione incontra la vita quotidiana

A Heilbronn la sostenibilità non è teoria, ma pratica quotidiana. La città ha convinto la giuria per la sua gestione integrata di aria, acqua e rumore, inserita in un piano ambizioso chiamato Landscape Plan 2030. Ma ciò che colpisce davvero è il coinvolgimento dei cittadini: piattaforme partecipative, campagne di sensibilizzazione e la tutela delle zone tranquille fanno sentire le persone protagoniste del cambiamento.

Non è un caso che Heilbronn abbia fissato obiettivi chiari anche per il 2035 e abbia stretto alleanze con i comuni vicini per migliorare l’aria e ridurre il rumore. La città riceverà 600.000 euro da investire in ulteriori progetti sostenibili, ma il vero premio è il riconoscimento come modello europeo di città verde.

Assen e Siena: il verde che parla alle persone

Assen e Siena portano in tavola due approcci diversi, ma ugualmente efficaci.

Assen, nei Paesi Bassi, punta sull’economia circolare: raccolta rifiuti innovativa, Repair Cafés, edifici ristrutturati per ridurre le emissioni e progetti come l’Energy Garden. Senza dimenticare la mobilità sostenibile: la ciclovia verso Groningen è un simbolo di come si possa muoversi in città senza inquinare.

Siena, invece, ha scelto il verde urbano come filo conduttore. Nuovi parchi pubblici e un aumento degli spazi verdi pro capite rendono la città più vivibile e fresca. Ma non solo: la gestione dei rifiuti è da manuale, con il 61,4% di riciclo e solo l’1% finito in discarica. Il vero segreto? Coinvolgere i cittadini, insegnare a riusare, riparare e consumare con consapevolezza.

sboccia l'estate in piazza
Piazza del Campo a Siena gremita di persone

Per queste città il premio non è solo gloria: 200.000 euro a testa per continuare a innovare e coinvolgere la comunità.

L’Europa che cambia, città per città

Quest’anno hanno gareggiato 20 città da 11 Paesi europei. La giuria ha selezionato sette finaliste, tra cui anche Debrecen, Klagenfurt, Benidorm e Saint-Quentin, lodate per il loro impegno nella sostenibilità.

L’Unione Europea ricorda che le città sono il cuore della trasformazione: oltre il 70% degli europei vive in aree urbane, e da queste scelte dipende il futuro del nostro ambiente. Heilbronn, Assen e Siena non sono solo città verdi: sono un invito a tutti a ripensare il modo in cui viviamo lo spazio urbano, con occhi nuovi e responsabilità condivisa.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AmbienteGreenTurismo