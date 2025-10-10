Heilbronn, Siena e Assen: i vincitori degli European Green Cities Awards

A Vilnius, tra le sale della Galleria Nazionale d’Arte Lituana, si è recentemente celebrata una piccola rivoluzione: quella delle città che vogliono cambiare il modo in cui viviamo nei centri urbani.

Qui sono stati annunciati i vincitori dei Green Cities Awards 2027, riconoscimenti che premiano chi sa coniugare innovazione, rispetto per l’ambiente e coinvolgimento dei cittadini.

Heilbronn, in Germania, sarà la Capitale Verde Europea nel 2027, un riconoscimento ottenuto per il suo impegno nella sostenibilità urbana, mentre i premi per le città più piccole, i Green Leaf, vanno ad Assen nei Paesi Bassi e a Siena, cuore verde d’Italia. Ma dietro questi titoli c’è molto più di una semplice foto sul podio: c’è lavoro concreto, idee e progetti che parlano di aria più pulita, città più vivibili e comunità più consapevoli.

Vilnius

Heilbronn: quando l’innovazione incontra la vita quotidiana

A Heilbronn la sostenibilità non è teoria, ma pratica quotidiana. La città ha convinto la giuria per la sua gestione integrata di aria, acqua e rumore, inserita in un piano ambizioso chiamato Landscape Plan 2030. Ma ciò che colpisce davvero è il coinvolgimento dei cittadini: piattaforme partecipative, campagne di sensibilizzazione e la tutela delle zone tranquille fanno sentire le persone protagoniste del cambiamento.

Non è un caso che Heilbronn abbia fissato obiettivi chiari anche per il 2035 e abbia stretto alleanze con i comuni vicini per migliorare l’aria e ridurre il rumore. La città riceverà 600.000 euro da investire in ulteriori progetti sostenibili, ma il vero premio è il riconoscimento come modello europeo di città verde.

Assen e Siena: il verde che parla alle persone

Assen e Siena portano in tavola due approcci diversi, ma ugualmente efficaci.

Assen, nei Paesi Bassi, punta sull’economia circolare: raccolta rifiuti innovativa, Repair Cafés, edifici ristrutturati per ridurre le emissioni e progetti come l’Energy Garden. Senza dimenticare la mobilità sostenibile: la ciclovia verso Groningen è un simbolo di come si possa muoversi in città senza inquinare.

Siena, invece, ha scelto il verde urbano come filo conduttore. Nuovi parchi pubblici e un aumento degli spazi verdi pro capite rendono la città più vivibile e fresca. Ma non solo: la gestione dei rifiuti è da manuale, con il 61,4% di riciclo e solo l’1% finito in discarica. Il vero segreto? Coinvolgere i cittadini, insegnare a riusare, riparare e consumare con consapevolezza.

Piazza del Campo a Siena gremita di persone

Per queste città il premio non è solo gloria: 200.000 euro a testa per continuare a innovare e coinvolgere la comunità.

L’Europa che cambia, città per città

Quest’anno hanno gareggiato 20 città da 11 Paesi europei. La giuria ha selezionato sette finaliste, tra cui anche Debrecen, Klagenfurt, Benidorm e Saint-Quentin, lodate per il loro impegno nella sostenibilità.

L’Unione Europea ricorda che le città sono il cuore della trasformazione: oltre il 70% degli europei vive in aree urbane, e da queste scelte dipende il futuro del nostro ambiente. Heilbronn, Assen e Siena non sono solo città verdi: sono un invito a tutti a ripensare il modo in cui viviamo lo spazio urbano, con occhi nuovi e responsabilità condivisa.