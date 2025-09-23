Grotta Giusti trionfa ancora: miglior grotta termale ai World Spa Awards 2025

Grotta Giusti Thermal Spa Resort, resort termale toscano cinque stelle ospitato nell’elegante villa ottocentesca del poeta Giuseppe Giusti, ha conquistato ancora una volta la scena internazionale. Per il nono anno consecutivo si è aggiudicato il titolo di World’s Best Thermal Grotto Spa ai World Spa Awards 2025, il più prestigioso riconoscimento internazionale dedicato al settore del benessere.

L’ottava meraviglia del mondo

La grotta, scoperta nel 1849 quasi per caso e definita da Giuseppe Verdi “ottava meraviglia del mondo”, è la più grande d’Europa. Si estende per oltre duecento metri nel sottosuolo e si articola in tre ambienti evocativamente chiamati Paradiso, Purgatorio e Inferno, con temperature dai 28° ai 34°C e un’umidità naturale del 98% che crea un autentico bagno di vapore termale. Stalattiti, stalagmiti e un lago sotterraneo d’acqua calda trasformano l’esperienza in un viaggio sensoriale nel cuore della terra.

Benessere tra natura e scienza

All’interno della grotta non si vive solo il tradizionale bagno di vapore, si pratica anche lo yoga e attività guidate da esperti diver, come lo spa floating, il galleggiamento nel lago termale in totale silenzio, e il diving nelle profondità della sorgente. L’acqua, ricca di bicarbonati, calcio, magnesio e zolfo, è nota per le sue proprietà terapeutiche: dalle cure inalatorie per rinosinusiti e bronchiti croniche, alla balneoterapia e ai fanghi termali per problemi osteoarticolari e circolatori.

Il resort e il progetto di restyling

Questa meraviglia naturale è custodita nel Grotta Giusti Thermal Spa Resort, una dimora ottocentesca circondata da un parco secolare. Il restyling ha valorizzato il legame con l’ambiente circostante, ispirandosi alla grotta, alle sorgenti, al colle di Monsummano e alla natura che abbraccia la proprietà. Il risultato è un equilibrio tra design contemporaneo ed eleganza storica. Un'eccellenza nel panorama del benessere e delle Spa internazionali, che dal 2021 fa parte del portfolio di Autograph Collection Hotels by Marriott International.

