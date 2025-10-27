Apre il Grande Museo Egizio di Giza: custodirà l’intero tesoro di Tutankhamon

Dopo tanti anni di attesa, rinvii e grandi aspettative, il Grand Egyptian Museum (GEM) si prepara finalmente al debutto ufficiale: l’inaugurazione è fissata per il 1° novembre 2025.

Da secoli, l’Egitto affascina l’immaginario collettivo con il suo straordinario intreccio di miti, leggende e tesori millenari. La sua architettura monumentale, frutto di antichi rituali, arte e abilità scientifica, continua a sorprendere anche gli studiosi più esperti. Ora il Grande Museo Egizio promette di illuminare ulteriormente questa terra di faraoni, riportandola con tutta la sua meraviglia nell’era contemporanea. Lungi dall’essere un semplice scrigno di reperti, il museo racconterà alcune delle conquiste più straordinarie dell’umanità: dalla carta al calendario di 365 giorni, e custodirà misteri intramontabili, come la maschera dorata di Tutankhamon.

Attualmente chiuso fino alla grande cerimonia dell’1 novembre, il GEM aprirà le porte al mondo il 4 novembre 2025. Già da oggi, però, è possibile scoprire cosa lo rende unico e imperdibile.

La sua realizzazione ha richiesto oltre vent’anni: la prima pietra fu posata nel 2002 e, da allora, il progetto ha superato rivoluzioni politiche, crisi economiche e persino una pandemia. La visione, tuttavia, è rimasta immutata: creare il più grande museo al mondo dedicato a una sola civiltà, quella dei faraoni. Il GEM si estende su 500.000 metri quadrati e ospita più di 100.000 reperti distribuiti in 12 gallerie. Progettato dallo studio irlandese Heneghan Peng Architects, sorge su un’altura che collega simbolicamente il Nilo al deserto, dialogando visivamente con le Piramidi di Giza e la Sfinge. Un ponte di pietra e vetro tra passato e futuro, dove tecnologia e memoria si incontrano, pronto a riscrivere il modo in cui il mondo osserva l’antico Egitto.

La nuova casa del faraone bambino

Cuore simbolico del Grand Egyptian Museum sarà la galleria di Tutankhamon, un’area monumentale di 7.000 metri quadrati che per la prima volta riunirà tutti i 5.500 reperti scoperti da Howard Carter nella tomba del faraone bambino nel 1922. Mai prima d’ora il “re d’oro” era stato raccontato in modo tanto completo: accanto alla celebre maschera funeraria in oro e lapislazzuli troveranno posto il carro da guerra, i gioielli, i troni e gli amuleti che accompagnarono il giovane sovrano nel viaggio verso l’aldilà. L’allestimento, tra ricostruzioni in 3D e giochi di luce calibrati, restituirà l’emozione della scoperta di Carter nella Valle dei Re, trasformandola in un percorso immersivo tra arte, potere e spiritualità.

Accanto a Tutankhamon saranno esposte anche le statue colossali di Ramesse II, Tolomeo II e Arsinoe II, i papiri e i tesori della regina Hetepheres, madre di Cheope, che arricchiscono la narrazione del mondo faraonico. Tuttavia, restano incertezze sui tempi di apertura delle sale più attese: il sito ufficiale del museo parla di una “soft opening” con solo parte delle aree accessibili e le gallerie di Tutankhamon ancora chiuse al pubblico. La maschera d’oro, icona assoluta dell’antico Egitto, si troverebbe tuttora al Museo Egizio di Piazza Tahrir, in attesa del trasferimento definitivo.

Destino simile per un altro tesoro: la Solar Boat di Cheope, imbarcazione funeraria lunga 43 metri, ricostruita con oltre 1.200 pezzi di cedro del Libano. Trasportata nel 2021 dal sito della Grande Piramide al GEM in un’operazione durata 48 ore, è già all’interno del museo ma non ancora visibile. La sua esposizione dovrebbe essere uno dei momenti clou dell’inaugurazione ufficiale.

Un viaggio nella meraviglia

Varcare la soglia del GEM significa attraversare la storia dell’umanità. La Grand Staircase Gallery, fiancheggiata da statue imponenti, ricorda le processioni dei templi dell’antico Egitto. Le 12 gallerie tracciano un percorso che va dalla preistoria al periodo greco-romano, raccontando le grandi conquiste di questa civiltà: dalla scrittura alla medicina, dall’astronomia alla costruzione delle piramidi.

Nell’atrio principale domina e incanta la statua colossale di Ramesse II, alta 11 metri e pesante 83 tonnellate. Dalle vetrate, la suggestiva vista sulle Piramidi ricorda che qui ogni pietra è parte del mito. All’esterno, i giardini tematici evocano la flora dell’antico Egitto, mentre il Children’s Museum e i laboratori di restauro aprono il museo anche ai più piccoli.

Rinascita dell’Egitto

L’apertura del GEM è più di un evento culturale: è un segno tangibile della rinascita dell’Egitto contemporaneo. Il Paese, che nel 2024 ha accolto 16 milioni di turisti internazionali, punta a diventare una delle destinazioni culturali più dinamiche al mondo. “Solo dall’Italia sono arrivati 800.000 visitatori. Nel 2025 puntiamo al milione”, ha spiegato Ahmed Youssef, CEO della Egyptian Tourism Authority al TTG Travel Experience 2025 a Rimini.

Il Ministero del Turismo ha lanciato una strategia ambiziosa che valorizza la straordinaria diversità dell’Egitto: crociere sul Nilo, immersioni nel Mar Rosso, trekking nel Sinai e itinerari archeologici tra Luxor, Assuan, Abu Simbel e Alessandria (per informazioni e approfondimenti: Experience Egypt). Il GEM, con la sua tecnologia d’avanguardia e l’architettura iconica, sarà la nuova bandiera del turismo egiziano.

L’inaugurazione del GEM sarà un evento eccezionale, che si inserisce in una serie di importanti appuntamenti nazionali legati alla storia moderna dell'Egitto. In Italia, è anticipata da una grande mostra senza precedenti: Tesori dei Faraoni, che dal 24 ottobre 2025 offrirà nella cornice delle Scuderie del Quirinale a Roma un’immersione nelle meraviglie e nei misteri dell’Antico Egitto, con 130 preziosi reperti provenienti dai più importanti musei egiziani.

Tra Piramidi ed eclissi: un viaggio nel tempo

Chi visiterà il Cairo non potrà mancare una sosta al GEM, a meno di due chilometri dalle Piramidi di Giza. Prendetevi tempo, il museo è visitabile in una giornata, magari combinando la mattina tra le sabbie di Giza con un pomeriggio nelle sale climatizzate, dove il silenzio amplifica la suggestione del passato.

Per chi ama le esperienze rare, un’occasione irripetibile sarà l’eclissi solare totale del 2 agosto 2027, visibile da Luxor: oltre sei minuti di oscurità nel cuore dell’antico Egitto, la più lunga del secolo. Un evento astronomico che chiuderà idealmente il cerchio tra cielo e terra, tra il mito dei faraoni e la scienza contemporanea.

A questo link è possibile seguire il countdown all’inaugurazione del GEM e prenotare i biglietti: GEMcountdown.com.