Gorizia Award, tra i premiati anche Roberta Rampini di Qn Itinerari

Crocevia di culture e Capitale Europea della cultura 2025 insieme a Nova Gorica, la città di Gorizia ha reso omaggio al giornalismo con un premio dedicato al talento, alla passione e alla capacità di raccontare fatti e luoghi trasformando l’informazione in un’arte.

Il premio giornalistico “Gorizia Award” si inserisce nel programma culturale “Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e culture”, realizzato con il sostegno del Pnrr – Missione 1, Misura 2, Investimento 2.1, attraverso fondi UE – Next Generation EU e promosso dal Ministero della Cultura. La cerimonia di consegna del “Gorizia Award – Premio Giornalistico alla Carriera. Territori, Talenti e Tradizioni nell’Arte della Parola e delle Immagini" si è svolta in Municipio alla presenza del Sindaco Rodolfo Ziberna, dell’Assessore alla Capitale Europea della Cultura e alla Comunicazione Patrizia Artico e del Segretario Generale del Comune di Gorizia Maria Grazia De Rosa.

Da Borgo Castello che custodisce le memorie della città fino alla via Rastello, dove le quattro "panchine narranti", progetto di Confcommercio Gorizia, raccontano la storia, tradizione, cultura, enogastronomia, "il giornalismo è uno strumento capace di indagare, interpretare e raccontare le dinamiche di una comunità protesa verso il futuro, radicata in un patrimonio che continua a generare significati". Il premio è nato per esaltare l’eccellenza professionale e la forza espressiva del giornalismo di qualità, omaggiando chi promuove cultura e consapevolezza sociale, costruendo una narrazione capace di connettere comunità, territori e il più ampio panorama dell’informazione,

In questa prima edizione sono stati premiate sette autorevoli firme autorevoli del panorama nazionale e internazionale tra loro anche Roberta Rampini, corrispondente de Il Giorno e autrice per Qn Itinerari, con questa motivazione: “Ha saputo trasformare le storie quotidiane in narrazione universale, restituendo centralità alle persone e agli eventi che costituiscono l’anima viva della società. Nei suoi articoli, il quotidiano si fa specchio della realtà, memoria delle tradizioni e ponte tra storia e contemporaneità. La sua scrittura testimonia la forza del giornalismo come servizio civile e culturale"

Altri giornalisti premiati sono stati Francesco Pionati, già direttore della Radio Rai, vice direttore del TG1; Giovanni Moro, caporeddatore di Dove; Elena Postelnicu, presidente dell’Associazione Stampa Estera in Italia; Isabella Brega, caporedattrice centrale del Touring Club Italiano; Roberto Caramelli, giornalista di Repubblica Viaggi; Alessandro Trani, editore.