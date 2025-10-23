Giordania sempre più vicina con oltre 20 voli diretti settimanali

Nuove rotte e più collegamenti diretti low cost con 18 città europee: Giordania sempre più vicina all'Italia e all'Europa. L'aumento dei voli verso la capitale Amman e Aqaba, situata nel sud della Giordania, sulla costa del Mar Rosso, unico sbocco sul mare della Giordania, daranno una forte spinta alla ripresa del settore turistico nella stagione invernale 2025-2026.

Per quanto riguarda l'Italia, dal 25 ottobre 2025 saranno garantiti oltre 20 voli diretti settimanali in partenza da sei aeroporti italiani. Collegamenti operati da Royal Jordanian, Ryanair e Wizz Air renderanno Amman facilmente raggiungibile, confermando la Giordania come Paese mediorientale facilmente raggiungibile sia per viaggi brevi che itinerari più lunghi.

Nel dettaglio WizzAir ha ripreso a volare su Amman da Milano Malpensa due volte la settimana, mentre il collegamento da Roma Fiumicino – sempre con due voli settimanali - verrà riattivato dal 29 marzo 2026. Ryanair ha ripreso a settembre i voli da Milano Bergamo con due frequenze settimanali, che diventeranno tre dal 28 ottobre. Dal 27 ottobre ripartono i collegamenti bisettimanali da Bologna e dal 28 ottobre anche da Roma Ciampino, Pisa e Trieste.

Oltre a questi volti il nuovo Ministro del Turismo e delle Antichità, Emad Hijazin, ha annunciato che la stagione invernale 2025-2026 offrirà la più estesa rete di voli low cost mai attivata in Giordania: 18 città europee saranno collegate direttamente al Regno, grazie a Ryanair, Wizz Air ed Eurowings in partenza dall’Aeroporto Internazionale Queen Alia. Grande attenzione anche su Aqaba, destinazione strategica per il turismo balneare e invernale, che sarà collegata a quattro città europee – Katowice e Varsavia (Polonia), Bucarest (Romania) e Sofia (Bulgaria) – con due voli settimanali ciascuna. Intanto la compagnia Wizz Air ha già riattivato la rotta Budapest–Amman, con due voli settimanali operativi tutto l’anno.

Il direttore generale del Jordan Tourism Board, Abdul Razzaq Arabiyat, ha annunciato che i collegamenti proseguiranno fino a marzo 2026, con estensioni previste anche per la stagione estiva. Tra le nuove rotte figurano, oltre ai collegamenti diretti dall’Italia, anche Parigi, Londra, Madrid, Vienna, Budapest, Praga e Stoccarda, che favoriranno l’arrivo di visitatori europei nei luoghi simbolo del turismo giordano come Petra, Wadi Rum, il Mar Morto e Aqaba. L'obiettivo è quello di riportare la Giordania tra le destinazioni di punta nel panorama turistico internazionale."“L’ampliamento dei collegamenti aerei è parte della nostra strategia per rilanciare il turismo dopo le sfide regionali e offrire ai viaggiatori un accesso più facile e conveniente al nostro patrimonio storico e naturale unico”, ha dichiarato Arabiyat.