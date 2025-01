Gardaland per i 50 anni si regala Dragon Empire

Gardaland Resort, parco dei divertimenti pioniere in Italia e ancora assolutamente sulla breccia, compie 50 anni e lo fa annunciando una grande novità: Dragon Empire, area che verrà ri-tematizzata in omaggio alle tradizioni dell’Oriente. A partire dal prossimo aprile i fruitori del grande parco affacciato sul Lago di Garda, nel Veronese, ma al confine con la Lombardia, potranno scoprire un nuovo mondo di colori, musiche e celebrazioni.

All’ingresso, un maestoso portale dominato dalle tonalità del blu e del rosso e arricchito da lanterne rosse, ventagli decorativi e corde dai cinque colori, accoglierà gli ospiti, immergendoli in un’atmosfera festosa, “come se ogni giorno iniziasse un Nuovo Anno”. Nel cuore dell’area, le attrazioni, con nuove soprese per i visitatori, assicura il parco, saranno affiancate come sempre da spettacoli e musiche.

Gardaland 2025 nuovo logo del 50esimo anniversario: il numero è 'leggibile' anche come GO, idea di una uova ripartenza dal via

Dopo l’entusiasmo suscitato lo scorso novembre dall’annuncio della prima grande novità, Animal treasure island, una water dark ride sotterranea di 6.000 mq che intreccia temi senza tempo come la lotta tra il bene e il male con una coinvolgente caccia al tesoro, Gardaland Resort, compiuto il primo mezzo secolo di vita, conferma dunque, con l’arrivo di Dragon Empire, il proprio impegno nel voler continuare ad arricchire il Parco per creare esperienze coinvolgenti per famiglie e giovani.

Per festeggiare questo compleanno speciale ed il traguardo raggiunto Gardaland ha elaborato un logo commemorativo ricco di simboli: in colore oro, come chi raggiunge l’eccellenza nel proprio campo, include le due date fondamentali per il parco – il 1975, anno di apertura, e il 2025, anno dell'anniversario – e un design che intreccia tradizione e innovazione. Il numero "5" prende forma dalla "G" di Gardaland, mentre lo "0" racchiude il volto stilizzato di Prezzemolo, mascotte amatissima da generazioni di visitatori. Inoltre, il "50" richiama la scritta "GO", a rappresentare una visione del Parco che guarda sempre al futuro.