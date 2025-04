Gardaland 50 anni e 5 nuove attrazioni per il 2025: si riparte da Bim Bum Bam

Si è aperta con un collegamento in diretta con Paolo Bonolis la festa per i 50 anni di Gardaland che inaugura la nuova stagione. Il noto presentatore tv, infatti, col tipico tono ironico, ha ricordato quando, poco più che ventenne, registrò in pieno luglio nel parco dei divertimenti sul lago di Garda, con indosso una tutina acrilica che lo faceva sudare, la sigla di Bim Bum Bam, spettacolo per bambini che lo rese famoso, Un momento che è stato poi benaugurale tanto per lui quanto per Gardaland che dal 1975 ad oggi ha accolto circa 100 milioni di spettatori.

Paolo Bonolis in collegamento col Gardaland Theatre per la riapertura della stagione: tra le 5 novità uno spettacolo dedicato alla trasmissione tv Bim Bum Bam che l'aveva lanciato

E proprio Biim Bum Bam Live è una delle 5 novità di questa stagione speciale del Cinquantesimo: Ritorna infatti lo spettacolo col mitico Uan, l’irresistibile pupazzo rosa che ha fatto divertire intere generazioni. Simbolo della televisione italiana tra gli anni ’80 e ’90, Bim Bum Bam non è stato solo un programma televisivo in onda su Italia Uno, ma un vero e proprio fenomeno amato da milioni di famiglie — e le sue storiche sigle, girate proprio a Gardaland, hanno reso il parco parte di quell’immaginario collettivo. Presso il Teatro della Fantasia, dunque, uno show che emoziona chi è cresciuto con il programma ed è in grado di coinvolgere anche i piccoli di oggi, creando una sorta di ponte generazionale.

L’altro evento imperdibile è l'apertura del la nuova attrazione, Animal Treasure Island, che trasporta i visitatori nelle viscere della terra e poi a bordo di alcune barche, in un viaggio straordinario attraverso un’isola misteriosa, dove il bene, rappresentato dalla coraggiosa gatta Captain Nine Lives, insieme agli inseparabili Bubbles e Dax Danger, e il male, impersonificato dal temibile rivale Captain Blackbear con i suoi compari, si confrontano in una caccia al tesoro ricca di colpi di scena. Il percorso si snoda lentamente per oltre mezzo chilometro, attraverso gallerie di grande suggestione, in cui i personaggi fanno la loro comparsa e raccontano la propria storia. L’attrazione, che si estende su una superficie di 6.000 mq, con 20 scene accattivanti, si avvale di tecnologie all’avanguardia per amplificare il coinvolgimento del pubblico. L’ultima innovazione è il sistema audio binaurale a 360 gradi con oltre 250 altoparlanti, che consente di udire rumori, voci e musiche, provenienti da punti differenti, garantendo un’esperienza avvolgente e altamente realistica. É di certo L’attrazione più indicata per le famiglie con bambini, di tutte le età. “Pur mantenendo le loro caratteristiche di animali, nella storia che sta alla base dell’esperienza - spiega Luisa Forestali, Head of Marketing Gardaland – i personaggi sono rappresentati con valori e comportamenti che consentono ai visitatori di connettersi facilmente con ciascuno di loro e ritrovarsi nelle loro personalità”. A rafforzare il legame con l’universo narrativo di Animal Treasure Island, Gardaland propone anche un esclusivo meet&greet con i protagonisti di Animal Treasure Island in cui i visitatori avranno l’opportunità di incontrare da vicino Captain Nine Lives, insieme agli inseparabili Bubbles e Dax Danger, oltre al temibile rivale Captain Blackbear con i suoi compari per scattare una foto ricordo e rendere questa esperienza ancora più memorabile.

Dragon Empire è un’area interamente ritematizzata dove l’Oriente prende forma tra luci, colori e adrenalina. Qui, l’esperienza indoor Rocket Factory sfida gli ospiti a diventare apprendisti dei maestri dei fuochi d’artificio, mentre Dragon Rush col suo coaster rotante regala emozioni a tutto tondo con curve imprevedibili.

L’Intelligenza artificiale apre i prossimi 50 anni di Gardaland con uno spettacolo che fonde tecnologia e creatività, in scena al Gardaland Theatre. Protagonista è un giovane nerd che trova un’app con cui riesce a creare mondi artificiali, per poi rendersi conto, però, che non ci sono gioia né amore: ci si diverte ma si può anche riflettere sul rapporto tra gli esseri umani e l’intelligenza artificiale. Lo show è ricco di effetti speciali sorprendenti capaci di conquistare il pubblico, superando ogni barriera linguistica. Un'avventura accessibile a tutti, ispirata a temi di grande attualità capace di suscitare interesse e creare spunti di riflessione sul rapporto tra gli esseri umani e l’intelligenza artificiale.

Una nuova avventura al Cinema 4D che fonde scienza e magia per raccontare le origini del Parco e ritrovare il mitico Prezzemolo, icona di Gardaland, in un avventuroso viaggio attraverso mondi lontani, gli stessi che dal 1975 hanno ispirato e segnato le tappe di Gardaland. In occasione del 50° anniversario, Prezzemolo, torna nelle librerie di tutt’Italia con una nuova avventura a fumetti, "Prezzemolo e l'incantesimo dei colori speziati". Pubblicato da Gribaudo e illustrato da Lorenzo De Pretto, il fumetto racconta una nuova impresa del draghetto che, insieme ai suoi inseparabili amici, dovrà intraprendere una missione per sconfiggere il perfido Nubho, intenzionato a cancellare tutti i colori dalla Terra. Il fumetto celebra i valori di amicizia e coraggio ed è stampato su carta certificata FSC, un ulteriore segno dell’impegno del Parco per la sostenibilità. Un’avventura imperdibile per tutti i fan di Prezzemolo, che potranno continuare a vivere le emozioni del Parco anche al di fuori dei suoi cancelli!

Quando si raggiunge un traguardo così importante, non si celebrano solo gli anni, ma anche le persone che lo hanno reso possibile, infatti, sono stati creati due prodotti personalizzati in collaborazione con Thun: l'Albero di Prezzemolo e Prezzemolo 50. Realizzati con l'inconfondibile maestria Thun, questi pezzi da collezione permetteranno di portare un simbolo iconico di Gardaland nella propria casa. Saranno disponibili esclusivamente nell’e-shop e nei negozi del Parco.

A rendere ancora più speciale la celebrazione di questa cinquantesima stagione, già dai cancelli d’ingresso, gli artisti di Gardaland si esibiscono su un brano inedito, Fifty Stars – 50 anni di emozioni, creato appositamente per l’occasione. Protagonista dello spettacolo sarà Uan - l’irresistibile pupazzo rosa che ha fatto divertire intere generazioni con la sua simpatia travolgente. Uan tornerà a Gardaland per celebrare il compleanno del Parco e per ritrovare il suo grande amico Prezzemolo in un evento pensato per emozionare chi è cresciuto con il programma e coinvolgere i più piccoli di oggi.