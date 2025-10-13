Galápagos e Airbnb: il turismo di massa mette a rischio l’ecosistema dell’arcipelago di Darwin

Arrivare alle Galápagos era un privilegio d’élite: pochi turisti in barche lente, itinerari studiati, e una protezione rigorosa del territorio.

Oggi, l’arcipelago sta cambiando faccia. E non per mano della natura, bensì del modello turistico low cost incarnato da Airbnb.

Quando il low cost supera la natura

Un tempo, per soggiornare sulle isole, serviva uno zaino robusto e una spesa elevata. Oggi, esistono offerte a partire da 8 dollari a notte su alcuni affittacamere (cifre che fino a poco tempo fa sarebbero sembrate folli). Il New York Times ha titolato: “Can the Galápagos Adapt to Airbnb?”, fotografando l’espansione incontrollata degli affitti economici nelle isole.

Il dato saliente: la quota di turisti annuali è cresciuta vertiginosamente. Se nel 1975 era stabilito un tetto a 12.000 visitatori all’anno, oggi quel limite non esiste. Con voli più accessibili e l’effetto moltiplicatore di Instagram, le visite volano. Entro la fine di quest’anno, infatti, sono previsti circa 300.000 turisti. Il conto sulle infrastrutture, sull’ecosistema e sulla comunità locale è già in corso.

L’altra faccia del turismo alle Galápagos

Nel cuore dell’arcipelago protetto (che ricorda in molti tratti un laboratorio vivente), emergono comportamenti da parco tematico: turisti che stuzzicano granchi, camerieri improvvisati nelle spiagge per sorrisi da TikTok, chi rincorre leoni marini in acqua, chi disturba le tartarughe giganti pur di avere quel video virale.

Meno raccontato è l’effetto sul gusto locale: nelle caffetterie di Puerto Ayora, l’unico “cuore urbano” dell’arcipelago, il menù si ristruttura per assecondare il palato del turista low cost. Dalla cucina tradizionale si fa spazio a piatti più universali, meno radicati nel territorio.

I conservazionisti storcono il naso. Si denuncia che molti nuovi visitatori ignorino che il 97% delle Galápagos è parco nazionale, e che la fauna non è uno zoo a disposizione. La paura: “diventeremo la Venezia del mondo naturale”, afferma un’attivista, con riferimento al turismo di massa che distrugge più che valorizzare.

Un’economia fragile alle corde

Il turismo supporta l’80 % degli 30.000 abitanti delle isole. Eppure, chi viaggia a basso costo spende meno sul posto. Questo sottrae risorse al tessuto economico consolidato.

Dal punto di vista ambientale, l’arcipelago è uno dei luoghi più esposti e sensibili al mondo. Fin dall’epoca di Darwin, specie esotiche invasive sono penetrate sulle isole: oltre 1.500 introdotte fino ad oggi. Il turismo, spesso inconsapevole, è veicolo di semi, insetti e agenti invasivi.

Il ministro del turismo ecuadoriano, Mateo Estrella, lo sintetizza: “L’economia dell’arcipelago è fragile; la popolazione ha bisogno sia di reddito sia di infrastrutture. Dobbiamo trovare un equilibrio tra sviluppo e tutela”. E i numeri lo confermano: 275 milioni di dollari all’anno solo dal turismo, con cifre collaterali significative (pesca, servizi ambientali). Ma senza natura incontaminata, tutto crolla.

Regole al bivio

Tornare a un limite di accessi non è utopia: è emergenza. Il problema, tuttavia, è che attualmente esistono strumenti legislativi che non riescono a governare l’esplosione degli affitti brevi. Su 1.364 strutture ufficiali registrate, le prenotazioni con Airbnb superano del 50% quelle degli hotel. Ma accanto a queste strutture ufficiali proliferano hotel “fantasma” non segnalati, non normati, invisibili ai controlli.

Albergatori e locali chiedono da tempo l’applicazione rigida della Legge Speciale per le Galápagos, che contempla vincoli per preservare ambiente e cultura. Il problema è che quella stessa legge non è stata scritta per governare l’esplosione digitale del turismo 2.0.

Airbnb, dal canto suo, afferma di appoggiare regole chiare, ma insiste che non basta regolamentare solo gli alloggi: è il sistema turistico nella sua interezza che va disegnato e controllato. Intanto, 175 host ecuadoriani si sono uniti per chiedere di poter lavorare senza distruggere l’ambiente, ammettendo che il numero dei turisti aumenterà comunque.

L’Unesco ha sollecitato un intervento urgente: “Le piattaforme come Airbnb e Booking rappresentano un rischio sia per la conservazione del sito sia per la gestione responsabile del turismo”.

Le Galápagos oggi si trovano allo snodo tra l’isola-museo naturale che tutti sognano e l’isola-parco tematico che troppe esperienze di viaggio stanno trasformando. Se non si interviene presto, perderanno non solo specie e habitat, ma anche dignità, equilibrio e futuro.