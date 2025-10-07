Forestis premiata ‘Spa dell’anno’ ai Food & Travel Italia Awards 2025

Forestis, iconico retreat di lusso ad alta quota, situato sul monte Plose, sopra Bressanone, si è aggiudicato il titolo di “Spa dell’anno” ai Food & Travel Italia Awards 2025, consegnati durante la cena di gala che si è svolta venerdì 3 ottobre nella suggestiva cornice della Masseria Li Reni, in Puglia.

Un riconoscimento di grande prestigio per la struttura altoatesina, che si distingue per un approccio al benessere autentico e rigenerante, capace di fondere architettura, natura e spiritualità. “Siamo orgogliosi di questo premio Food and Travel Award come Spa dell’anno – dichiarano Teresa e Stefan Hinteregger, proprietari del Forestis –. È la conferma del percorso e degli sforzi che ogni giorno tutto il team compie per creare un’esperienza unica nel mondo dell’ospitalità”.

Dove la natura è protagonista

A 1.800 metri di altitudine, Forestis Spa si integra in un paesaggio di straordinaria bellezza. Il progetto architettonico, firmato dagli Hinteregger, si ispira alla verticalità dei boschi circostanti: tre torri di legno si innalzano come alberi, collegate da spazi interrati che ospitano la spa e il ristorante, preservando intatto il panorama. Fiore all’occhiello della struttura è la Spa, dove si svolge la Cerimonia del Cerchio degli Alberi, di eredità celtica: ogni trattamento, personalizzato, parte dalla scelta istintiva di uno dei quattro legni terapeutici – pino mugo, abete rosso, larice o cirmolo – e di una pietra curativa per stimolare le energie corporee e ristabilire l’equilibrio tra conscio e inconscio.

Il luogo ha una storia antica. Nel 1912 la monarchia asburgica scelse questo punto panoramico per costruire un sanatorio polmonare, progettato dall’architetto Otto Wagner, che sfruttava l’altitudine, l’aria purissima e l’esposizione solare come strumenti di cura.

Oggi, il Forestis trasforma questa eredità in un rifugio di lusso, dove acqua, aria, sole e clima diventano parte integrante di un percorso di rigenerazione. Ogni elemento, dalla dolomia da cui sgorga l’acqua sorgiva, al legno dei boschi e al vetro che cattura la luce, è studiato per armonizzarsi con l’ambiente naturale.

Il silenzio come lusso

Le suite, esposte a sud, godono di luce naturale dall’alba al tramonto. Lo stile essenziale, i profumi del legno e i tessuti naturali richiamano la quiete del bosco e la serenità della montagna. Nell’edificio storico, vincolato dai regolamenti architettonici, restano intatti soffitti a cassettoni, finestre originali e rivestimenti lignei, testimoni di una storia che dialoga con la contemporaneità.

Un equilibrio raro tra tradizione e innovazione che ha reso Forestis una delle destinazioni più iconiche del benessere alpino e oggi insignita del titolo di Spa dell’anno 2025. E la motivazione del premio sintetizza perfettamente la filosofia del luogo: “Sospeso a 1.800 metri sul Plose, Forestis trasforma la foresta in terapia: una spa che unisce i quattro elementi al principio dei ‘quattro alberi’, con rituali ispirati alla sapienza celtica e percorsi d’acqua e calore tra piscina indoor-outdoor e saune. Un’idea di benessere esclusiva per gli ospiti, centrata su prevenzione e rigenerazione profonda, in dialogo costante con l’ambiente naturale". Nato nel 2015, il Food & Travel Italia Award celebra le eccellenze del lusso italiano, valorizzando le realtà imprenditoriali capaci di coniugare visione, qualità e identità.