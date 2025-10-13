Firenze, l’Hotel Brunelleschi incoronato dai lettori di Condé Nast Traveler

Firenze si aggiudica un nuovo primato nel mondo dell’ospitalità di alto livello: l’Hotel Brunelleschi è stato infatti nominato “No.1 Hotel in Florence” nella classifica dei Readers’ Choice Awards 2025 di Condé Nast Traveler.

Il riconoscimento arriva dal celebre magazine americano, punto di riferimento per i viaggiatori internazionali, che ogni anno invita i propri lettori a votare le migliori esperienze nel mondo del turismo, dagli hotel alle isole, dalle crociere alle città. Situato nel cuore del centro storico, a pochi passi dal duomo, l’Hotel Brunelleschi occupa un edificio di grande valore architettonico che unisce secoli di storia a un’interpretazione contemporanea dell’accoglienza.

La struttura è da tempo considerata un indirizzo iconico per chi cerca un soggiorno nel centro di Firenze, ma il riconoscimento di Condé Nast Traveler ne consolida il ruolo tra le eccellenze dell’hotellerie cittadina. Il risultato riflette le scelte dei lettori, che attraverso i Readers’ Choice Awards segnalano ogni anno le destinazioni e le strutture che meglio rappresentano lo spirito del viaggio e la qualità dell’esperienza.

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà nelle prossime settimane, con la partecipazione dei rappresentanti delle strutture vincitrici provenienti da tutto il mondo. Con questo nuovo riconoscimento, Firenze conferma la sua capacità di coniugare patrimoni.