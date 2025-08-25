Everest più caro: fino a 15mila dollari per scalarlo. Ma 97 cime himalayane saranno gratuite nei prossimi due anni

A partire da settembre 2025, il governo del Nepal imporrà un aumento di oltre il 35% sul costo del permesso per scalare il monte Everest. Il nuovo prezzo per la stagione primaverile (aprile–maggio) sarà di 15.000 dollari, contro gli 11.000 attuali. Anche le stagioni autunnale e invernale subiranno rincari, portando i prezzi a rispettivamente 7.500 e 3.750 dollari

L’aumento è motivato dalla necessità di tutelare la sicurezza, ridurre il sovraffollamento e preservare l’ambiente fragile della montagna, sfruttando anche la fonte di reddito che i permessi garantiscono al Paese.

97 cime gratuite per due anni

In parallelo, il governo nepalese ha annunciato una misura innovativa: per i prossimi due anni, 97 cime himalayane nelle province occidentali (Karnali e Sudurpashchim) saranno accessibili senza permesso a pagamento.

Queste montagne, con altitudini che variano tra 5.870 e 7.132 metri, sono rimaste finora poco frequentate per via dell’accesso difficile e della scarsa infrastruttura. Attualmente, nonostante il Nepal abbia circa 491 vette aperte all’alpinismo, la maggior parte degli scalatori si concentra su circa 25 montagne. La novità delle 97 cime gratuite rappresenta un tentativo di redistribuzione del flusso turistico verso aree più marginali.

Questa decisione punta a stimolare il turismo in queste aree, contribuendo allo sviluppo locale e a diversificare le mete turistiche, ma anche per evitare le problematicità che sono emerse negli anni e che hanno messo in evidenza il pericoloso sovraffollamento dell’Everest, con code per raggiungere la sommità, e l’aumento indiscriminato della spazzatura prodotta dai sempre più numerosi turisti.

Crisi o opportunità? Le criticità da considerare

Tuttavia, l’annullamento delle tariffe sui permessi potrebbe non bastare a attrarre molti alpinisti. Secondo esperti del settore, come Mick Fowler e John Kelley, gli incentivi monetari non compensano le reali difficoltà: infrastrutture carenti, trasporti complicati e costi logistici elevati restano ostacoli significativi.

Le royalty (le tariffazioni ridotte eliminate) rappresentano solo una frazione minima del costo effettivo: un vero permesso comprende voci come assicurazioni, guide, tasse di conservazione, ecc. e può superare migliaia di dollari. Inoltre, tra il 2023 e il 2025, solo 68 persone hanno scalato tra queste vette, generando poco più di 10.000 dollari in guadagni, contro i quasi 6 milioni ottenuti dalle scalate al solo Everest.

Da un lato, il dato evidenzia un potenziale ancora poco sfruttato che il governo nepalese sta giustamente cercando di sostenere e di valorizzare; dall’altro, conferma come il fascino dell’Everest resti irresistibile. Un aumento delle tariffe e dei permessi sarà davvero sufficiente a frenare chi sogna di raggiungere il tetto del mondo?