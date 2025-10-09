European Sleeper lancia nuovi treni notte: presto collegamenti diretti da Milano per Amsterdam e Barcellona

Addormentarsi in un Paese e risvegliarsi in un altro resta uno dei piaceri più affascinanti del viaggio. Negli ultimi anni, molte tratte notturne europee sono state cancellate a causa dei tagli ai budget ferroviari, lasciando i viaggiatori con poche alternative per gli spostamenti lunghi senza stress.

Ora, due nuove rotte promosse da European Sleeper puntano a riportare il fascino e la comodità del viaggio lento, offrendo un’alternativa ecologica, romantica e rilassante rispetto agli spostamenti in aereo o auto.

Rotte in arrivo: Amsterdam, Milano e Barcellona

La prima nuova tratta collegherà Amsterdam a Milano, attraversando Germania e Svizzera. Evitando il territorio francese, il percorso risulta più semplice da organizzare e potrebbe partire già nel 2026. I viaggiatori potranno così addormentarsi nella capitale olandese e svegliarsi in una delle città più vivaci d’Italia, pronti per esplorare musei, piazze e cucine locali senza perdere tempo in trasferimenti.

La seconda linea è pensata per Barcellona, una delle mete più ambite del Mediterraneo. Tuttavia, il lancio è stato posticipato a causa di difficoltà nelle trattative con SNCF Réseau e problemi nell’approvvigionamento dei vagoni necessari. Nonostante ciò, la compagnia prevede di rendere operativa la tratta entro il 2027. Entrambe le linee sono programmate tre volte a settimana, creando nuove opportunità per chi vuole combinare turismo lento e avventura culturale.

Queste nuove rotte si inseriscono in un contesto europeo in cui alcune tratte storiche, come quelle che collegano Parigi a Berlino o Vienna, sono state sospese per ragioni economiche. L’iniziativa rappresenta quindi non solo un ritorno dei treni notturni, ma anche una sfida al modello di viaggio veloce e standardizzato, offrendo un’alternativa sostenibile e più esperienziale.

Comfort e servizi a bordo

Il viaggio notturno non deve rinunciare al comfort. I passeggeri potranno scegliere tra compartimenti condivisi, privati o esclusivi per sole donne, tutti dotati di letti pronti all’uso, lavandini in cabina e sveglia personalizzabile. Inoltre, sarà possibile viaggiare con biciclette o animali domestici, sistemati in appositi compartimenti privati.

Il prezzo parte da 79,99 €, rendendo l’esperienza accessibile anche a chi viaggia con budget contenuti. Per chi ama il viaggio lento, la notte in treno diventa così un momento di pausa, relax e osservazione del paesaggio, con la possibilità di leggere, lavorare o semplicemente godersi il passaggio delle luci e dei villaggi lungo il percorso.

Sfide e opportunità

Nonostante le prospettive positive, i treni notturni affrontano ancora diverse difficoltà. Ritardi nel lancio, carenza di vagoni e ostacoli burocratici, come quelli registrati nel recente percorso inaugurale Bruxelles-Venezia, dimostrano che ogni nuova tratta richiede pazienza e organizzazione.

Allo stesso tempo, queste nuove rotte rappresentano una concreta occasione per riscoprire la magia del viaggio notturno in Europa: un’esperienza più lenta, più sostenibile e più vicina al ritmo dei luoghi attraversati. Dormire tra i paesaggi della Germania e della Svizzera per svegliarsi tra i canali o le piazze di Milano o tra le ramblas di Barcellona non è solo un modo per spostarsi: è un modo per vivere il viaggio in prima persona, assaporando ogni momento senza la fretta degli aeroporti.

Con un po’ di pazienza e una buona pianificazione, i treni notturni potrebbero tornare a essere non solo un mezzo di trasporto, ma una vera esperienza di viaggio, in grado di coniugare avventura, comfort e sostenibilità.