Estate 2025: le mete giuste per sfuggire all’overtourism e quelle da evitare

La bella stagione è sinonimo di vacanze. Ma l’estate del 2025 rischia, ancora una volta, di trasformare il sogno di relax in una corsa ad ostacoli tra spiagge sovraffollate, città prese d’assalto e mete che non riescono più a reggere il peso del turismo di massa. A segnalare le criticità e, soprattutto, a suggerire nuove rotte ci pensa l’Overtourism Index, il primo indicatore che misura l’impatto stagionale dei flussi turistici, sviluppato dalla piattaforma di turismo responsabile Evaneos insieme alla società di consulenza Roland Berger.

L’analisi ha preso in considerazione 77 destinazioni in tutto il mondo e ha rilevato che ben 36 di queste concentrano oltre il 30% degli arrivi internazionali nei soli mesi di luglio, agosto e settembre. In alcuni casi si tocca il 70%. In cima alla lista nera c’è la Croazia, con quasi il 70% degli arrivi estivi e picchi del 30% solo in agosto. Subito dopo Montenegro, Bulgaria, Grecia, Italia e Francia, tutte mete mediterranee molto amate ma sempre più in difficoltà nel gestire la pressione turistica.

Le contromisure si stanno moltiplicando. Dubrovnik ha imposto limiti giornalieri alle navi da crociera e controlli agli ingressi del centro storico. Venezia ha introdotto una tassa per i visitatori giornalieri, mentre le Calanques di Marsiglia dal 2022 sono accessibili solo su prenotazione, con quote giornaliere per preservare il territorio.

Alternative fuori stagione

Ma dove andare per godersi l’estate senza la calca? Secondo Evaneos, 41 destinazioni registrano meno del 30% degli arrivi internazionali nel terzo trimestre dell’anno. Tra queste spiccano mete extraeuropee come Sri Lanka, Cuba, Uruguay, Nuova Zelanda, Costa Rica e Capo Verde, dove l’afflusso turistico si concentra in altri periodi dell’anno.

Alcuni Paesi hanno già una distribuzione dei flussi più equilibrata. In Vietnam e Malesia, per esempio, gli arrivi sono ripartiti in modo omogeneo tra i quattro trimestri, segno che la destagionalizzazione può funzionare. Il turismo consapevole inizia proprio da qui: evitare i picchi, scegliere periodi alternativi e aprirsi a nuove esperienze. “Piuttosto che affrontare la folla estiva sulle spiagge dell'Adriatico, perché non cambiare rotta? – commenta Aurélie Sandler, Co-CEO di Evaneos - L'estate è una splendida occasione per esplorare nuovi orizzonti meno frequentati, ma altrettanto affascinanti. Da città come Berlino e Varsavia, passando per le facciate Art Nouveau di Riga e i tranquilli arcipelaghi svedesi, il Mar Baltico, ad esempio, offre esperienze affascinanti lontano dal turismo di massa e un clima più mite nei mesi di luglio e agosto”.

Ecco dove andare quest’estate per stare lontani dalla folla

Finlandia: luce infinita e natura selvaggia Nel cuore del solstizio d’estate, la Juhannus regala 24 ore di luce e un’atmosfera magica. Con un indice di overtourism al 2,1, la Finlandia è una delle destinazioni più tranquille d’Europa. Laghi limpidi, foreste di taiga, cani da slitta anche d’estate, falò in riva all’acqua e canyon spettacolari come Julmä-Ölkky regalano un’immersione profonda nella natura nordica. E per i bambini? Ci sono escursioni con i cani del Grande Nord e cene sotto le stelle.

Capitali baltiche: il fascino discreto del Nord Europa In treno lungo il Baltico, lontano dalle rotte affollate. Con un indice di overtourism al 2,7, le capitali baltiche sono un piccolo tesoro da scoprire: Tallinn, con le sue torri medievali e i parchi gioco a forma di castello, Riga con l’architettura Art Nouveau, Varsavia e i suoi concerti di Chopin, fino a Stoccolma, dove a fine estate si celebra la festa dei gamberi (kräftskiva). Un viaggio slow, da gustare chilometro dopo chilometro.

Madagascar: artigianato, leggende e lemuri In estate il Madagascar vive la sua bassa stagione. È il momento ideale per visitare la capitale Antananarivo, scoprire la tradizione della tessitura della rafia con le artigiane dell’impresa Razafindrabe, esplorare laghi vulcanici come Tritiva, tra misteri e leggende locali. Per i più piccoli c’è il parco dei lemuri a Tana, dove i primati vengono protetti e reinseriti in natura. Un’esperienza rara, intima, lontana dal turismo standardizzato.

E a fine estate?

Settembre e ottobre si rivelano mesi perfetti per proseguire il viaggio. L’estate si allunga, le temperature restano miti e molte destinazioni affollate ad agosto tornano vivibili. È il momento giusto per scoprire le isole greche meno conosciute, la Spagna dell’interno, i parchi naturali italiani o il sud della Francia, lontano dai flussi principali. Ma c’è anche chi sogna una fuga più lontana. Secondo l’Overtourism Index, tra le mete ideali c’è l’Indonesia (indice di overtourism al 2.2) dove a Bali l’autunno profuma di chiodi di garofano appena raccolti, mentre le spiagge si svuotano e l’acqua resta trasparente e calda. L’Islanda (indice di overtourism al 2.9), quando le giornate si accorciano lentamente e nel cielo appaiono le prime aurore boreali, tra scenari lunari e silenzi immensi. E l’Uzbekistan (indice di overtourism al 2.7), parentesi dorata tra l’estate torrida e l’inverno glaciale: un viaggio nell’autunno uzbeco regala città di seta, cieli limpidi e una malinconia dolce che sa di magia.