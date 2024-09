Diritto di tappo: nasce il ristorante dove il vino lo porti da casa

Il diritto di tappo è servito. L’idea per gli amanti del vino che custodiscono una bottiglia speciale senza sapere quando degustarla è l’ultima novità proposta dal ristorante Attico sul Mare a Grottammare (Ascoli Piceno).

Questa soluzione permette di portare il proprio vino da casa e consumarlo al ristorante, dietro pagamento di un piccolo contributo di 10 euro. Questo servizio è pensato per chi possiede una bottiglia rara o di valore affettivo, perfetta per essere stappata e gustata in un contesto raffinato.

Wine Experience: un menù su misura

Attico sul Mare non si limita a permettere l'apertura della bottiglia, ma trasforma l'esperienza in un viaggio enogastronomico unico. La sommelier Sara Marconi, esperta nel settore, si occuperà personalmente di aprire e servire il vino, garantendo il massimo rispetto delle sue caratteristiche. In aggiunta, lo chef Tommaso Melzi elaborerà un menù personalizzato in base al vino portato dagli ospiti, creando piatti che ne esaltano le peculiarità. Questo approccio ribalta la consuetudine: non sarà il vino ad essere abbinato al cibo, ma il cibo ad adattarsi al vino, offrendo un'esperienza su misura e unica.

Autunno: la stagione perfetta per il vino

Con l'arrivo dell'autunno, Attico sul Mare celebra il periodo della vendemmia, momento clou per gli appassionati di vino. È la stagione in cui le uve raccolte con cura danno vita a nuovi vini, ognuno portatore di una storia. Il ristorante intende onorare questo periodo proponendo il proprio esclusivo servizio, dando la possibilità a ciascun cliente di portare una bottiglia particolare e abbinarla ad un menù creato per esaltare ogni sfumatura.

Una location suggestiva

Vista panoramica del ristorante Attico sul Mare a Grottammare (Ascoli Piceno)

Attico sul Mare si trova al secondo piano dello storico Palazzo Kursaal, a pochi passi dalla spiaggia. Con la sua struttura in stile liberty e una vista mozzafiato sul mare Adriatico, il ristorante offre un ambiente raffinato ed elegante. Le linee sinuose e i colori tenui degli arredi si fondono con la cornice naturale, creando un'atmosfera rilassante ma ricercata. La terrazza panoramica "torretta", prenotabile per cene esclusive, regala agli ospiti una vista incantevole sulla costa, rendendo l'esperienza ancora più memorabile.

Grottammare: tra storia e bellezze naturali

Il centro storico di Grottammare, arroccato su un colle e caratterizzato da case rustiche e strette viuzze medievali, si affaccia sulla marina, incorniciata da file di palme e da eleganti strutture che dominano un mare cristallino, nonostante la presenza di numerosi hotel e locande turistiche. Visitatori da ogni parte d'Italia la scelgono per il mare limpido sia in estate, per godere della tranquillità che si respira nell’aria, sia in inverno, attratti da eventi come la storica Fiera di San Martino e il suggestivo Presepe Vivente. Grottammare si fregia della Bandiera Blu d’Europa dal 1999 e ha recentemente ottenuto anche la Bandiera Verde, che certifica le spiagge adatte ai bambini. La lunga pista ciclabile che attraversa la costa consente di esplorare facilmente la città e i suoi tesori storici: dal museo sistino alla Chiesa di San Giovanni, dedicato a Papa Sisto V, al museo Torrione della Battaglia, dedicato al celebre scultore Pericle Fazzini, fino al Palazzo Kursaal, sede del museo dell’Illustrazione Contemporanea, con il mare Adriatico a pochi passi dalla spiaggia.

Info: www.atticosulmare.it