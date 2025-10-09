Club Med apre in Sudafrica: resort tra oceano e savana nel segno delle 4S del lusso

Settantacinque anni fa, su una spiaggia di Maiorca, Gérard Blitz e Gilbert Trigano davano vita al primo villaggio Club Med. Da allora, la filosofia del gruppo francese, quella del viaggio come libertà, comunità e scoperta, ha attraversato generazioni, oceani e culture. Oggi, con 68 resort in 26 Paesi, Club Med continua a espandere la sua mappa del mondo, spingendosi verso destinazioni nuove, autentiche, ancora poco battute dal turismo internazionale.

Nel luglio 2026 nascerà il Club Med South Africa Beach & Safari, il primo resort del gruppo nel Paese e il primo Premium All Inclusive del Sudafrica. Un progetto da 100 milioni di euro, situato lungo la spettacolare Dolphin Coast, nella provincia di KwaZulu-Natal, dove il blu dell’Oceano Indiano incontra il verde profondo della savana.

Questa nuova apertura è un ritorno allo spirito pionieristico che ha reso celebre il marchio, un invito a vivere il viaggio come esplorazione e a riscoprire il lusso nel suo significato più puro: tempo, spazio, autenticità.

Il resort dove il mare incontra la savana

Il Club Med South Africa Beach & Safari non è un semplice resort, ma un’esperienza doppia: quella del mare e quella della terra. Si potranno alternare giornate di relax in riva all’oceano a emozionanti spedizioni nella riserva privata Mpilo Safari Lodge, 18.000 ettari di natura incontaminata dove vivono i Big Five (leone, leopardo, elefante, rinoceronte e bufalo africano). La formula ideale prevede un soggiorno di 7-10 notti, con 2 o 3 notti trascorse nel lodge all’interno della riserva, per un’avventura adatta anche alle famiglie con bambini piccoli.

Il resort ospita 411 camere e 66 suite dell’esclusiva Exclusive Collection Ilanga, per chi desidera un’esperienza più intima e raffinata. All’interno è racchiuso un mondo firmato Club Med: spa con hammam e palapa all’aperto, sport acquatici, corsi di yoga, ristoranti tematici e un palinsesto di intrattenimento che spazia dalla musica dal vivo agli spettacoli sotto le stelle.

L’evoluzione dell’all inclusive

Il nuovo resort sudafricano è anche una risposta al cambiamento delle abitudini dei viaggiatori italiani. Secondo una ricerca condotta da Club Med e SWG, il concetto di vacanza “poche ma buone” è ormai dominante: meno partenze, ma più esperienze autentiche, curate e sicure.

Il 75° anniversario di Club Med è stato l’occasione per riflettere sul futuro del turismo. “Oggi budget e sicurezza sono i fattori più rilevanti nella scelta della meta, seguiti da qualità dei servizi e affidabilità dell’organizzazione”, spiega Rabeea Ansari, managing director Southern Europe & Emerging Markets di Club Med.

La formula Premium All Inclusive risponde perfettamente a queste esigenze: nessuna sorpresa sul budget, servizi di alta qualità, attenzione alla sostenibilità e un’organizzazione che elimina stress e imprevisti. La vacanza all inclusive, spesso sottovalutata in passato come troppo standardizzata, oggi diventa un modo intelligente per viaggiare lontano senza rinunciare alla libertà tenendo sotto controllo il budget.

Il resort come simbolo di una nuova era del turismo

Per decenni, l’idea di resort all inclusive ha rappresentato un sogno per gli italiani: due su tre lo desideravano da bambini, e uno su due lo ha sperimentato almeno una volta da adulto. Oggi questa formula si rinnova, diventando sinonimo di equilibrio tra comfort e autenticità.

I dati raccontano un cambiamento generazionale interessante: i Baby Boomer lo vedono come garanzia di sicurezza e affidabilità. La Generazione X ne apprezza la semplicità organizzativa. I Millennial cercano protezione e qualità. La Gen Z, infine, vi trova la chiave per viaggiare lontano senza complicazioni.

Le 4S del nuovo lusso

Il concetto di lusso sta cambiando profondamente. Non è più ostentazione, ma esperienza. I numeri lo confermano: il 61% degli italiani associa il vero lusso alla sicurezza, il 60% alla spensieratezza, mentre per il 58% la personalizzazione dei servizi è parte integrante di un’esperienza d’eccellenza. “I codici del lusso sono cambiati: oggi ciò che conta non è più lo status, ma il tempo di qualità e la libertà – afferma Rabeea Ansari -. È questo lo spirito che da 75 anni guida Club Med: l’Esprit Libre, il piacere di vivere una vacanza senza pensieri, in cui ogni momento è autentico e personale”.

Il futuro green del brand

Con l’apertura del South Africa Beach & Safari, Club Med aggiunge una nuova gemma alla sua mappa del mondo. E il viaggio non si ferma qui: nel 2026 è prevista un’altra importante tappa, con l’apertura di un resort nel Borneo malese, segno di una strategia che intreccia espansione globale e sostenibilità concreta.

Il lungo raggio resta il cuore pulsante dei viaggiatori italiani: il 65% delle vendite continua a concentrarsi su mete iconiche come Maldive, Seychelles, Caraibi e Giappone, mentre cresce anche d’estate la curiosità verso le Alpi, tra charme francese e accoglienza italiana. E anche se i dati che emergono dallo studio non lo indicano come priorità assoluta per il campione di viaggiatori, la tutela ambientale resta un pilastro del brand. Costruito su un’ex piantagione di canna da zucchero, il South Africa Beach & Safari sorge in un contesto spettacolare: foreste di dune, zone umide ricche di biodiversità e paesaggi incontaminati. Qui, il programma Happy to Care prende forma concreta: l’obiettivo è ottenere le certificazioni Green Globe per la gestione quotidiana e Green Star 4-Star*, oltre a portare avanti il progetto Bye-Bye Plastics, che elimina progressivamente la plastica monouso da tutti i resort del gruppo.

L’architettura e le infrastrutture rispecchiano la filosofia ambientale: tetti verdi, ombra naturale, pannelli fotovoltaici nei parcheggi, ventilazione naturale e sistemi di risparmio idrico per un equilibrio armonioso con il paesaggio. A completare la visione, il resort integra i produttori locali nella propria filiera grazie a una collaborazione con la ONG Agrisud, non ultimo, anche le assunzioni privilegiano il personale del territorio.