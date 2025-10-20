La classifica delle migliori 50 spa al mondo: 4 eccellenze italiane nella top ten

Secondo la nuova classifica stilata dagli inglesi The Times e The Sunday Times, il Lefay Resort & Spa Lago di Garda si aggiudica il titolo di “Miglior Spa dell’anno”, superando oltre 50 destinazioni internazionali.

Situato a Gargnano, sulle colline che abbracciano uno dei laghi più suggestivi d’Italia, Lefay si conferma simbolo di lusso olistico e sostenibile. Il Lefay Resort & Spa Lago di Garda si estende su 27 ettari di parco privato e offre una spa di 4.300 mq con piscina a sfioro e panorami mozzafiato.

Il menu dei trattamenti comprende fanghi aromatici, massaggi modellanti, trattamenti viso con olio extravergine d’oliva e agopuntura, tutti ispirati alla medicina cinese. Trekking, ciclismo e ristoranti gourmet completano un’esperienza di benessere totale, dove lusso e natura si incontrano.

Susan D’Arcy, esperta di hotel e consulente internazionale, descrive la struttura come “olistica, eppure improntata al piacere e aperta anche ai bambini. Una spa estremamente seria e, allo stesso tempo, così splendidamente curata da essere a tutti gli effetti un vero e proprio hotel di lusso”. Tra un trattamento e una sauna, è possibile apprendere consigli su alimentazione, esercizio fisico e cura di sé senza rinunciare al piacere e al divertimento. Una testimonianza del primato italiano nel benessere di lusso, dove cura del corpo, cucina raffinata e panorami mozzafiato si incontrano. E, come spesso accade, lo sapevamo già.

Le altre eccellenze italiane

L’Italia domina anche in altre categorie tra le prime dieci della classifica con altre tre strutture. Palazzo Fiuggi, a Fiuggi pittoresca cittadina medievale a un’ora da Roma, eletta migliore spa per buongustai, dove il benessere passa attraverso la qualità della cucina salutare firmata Heinz Beck, chef del ristorante tre stelle Michelin La Pergola di Roma, una spa elegante, un centro medico all’avanguardia e colline boschive ideali per passeggiate e trekking.

Palace Merano ai piedi delle Dolomiti con il suo Revital Method integra detox, medicina funzionale e tradizionale cinese è stata premiata come migliore spa per sport e fitness, grazie all’integrazione tra attività fisica e relax.

Palace Merano, migliore spa per sport e fitness

Nel cuore della campagna Toscana, Borgo Santo Pietro trasforma un antico convento in un santuario di benessere e intimità. La spa utilizza ingredienti locali e prodotti cosmetici a base di erbe coltivate nella tenuta di 120 ettari. The Times lo ha eletto migliore spa romantica al mondo.

La classifica: le prime 10 Spa