  1. Home
  2. News
  3. La classifica che svela le città italiane più connesse dalla rete ferroviaria ad alta velocità

La classifica che svela le città italiane più connesse dalla rete ferroviaria ad alta velocità

Queste connessioni permettono di muoversi rapidamente tra nord e sud, integrando città strategiche e rendendo più accessibili anche le destinazioni turistiche meno centrali

di Redazione Itinerari
17 ottobre 2025
Treni ad alta velocità alla stazione Centrale di Milano

Treni ad alta velocità alla stazione Centrale di Milano

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Secondo un’analisi di Omio, piattaforma internazionale per la prenotazione di autobus, treni e voli, alcune città italiane offrono una rete di collegamenti diretti ad alta velocità che facilita gli spostamenti tra centri economici, borghi storici e poli culturali.

Queste connessioni permettono di muoversi rapidamente tra nord e sud, integrando città strategiche e rendendo più accessibili anche le destinazioni turistiche meno centrali.

Top 10 delle città italiane 

  1. Roma: 49 collegamenti diretti, nodo centrale della rete ferroviaria italiana.
  2. Firenze: 48 collegamenti, ideale per spostamenti verso nord e sud
  3. Bologna: 46 collegamenti, snodo chiave tra nord e centro Italia.
  4. Torino: 43 collegamenti, con collegamenti verso destinazioni transalpine.
  5. Milano: 41 collegamenti, punto strategico per affari e turismo.
  6. Verona: 29 collegamenti, connessione tra nord-est e nord-ovest.
  7. Napoli: 28 collegamenti, collegata rapidamente al centro e al nord.
  8. Bari: 27 collegamenti, importante nodo per la Puglia.
  9. Venezia: 26 collegamenti, accesso rapido per turisti e viaggiatori d’affari.
  10. Genova: 26 collegamenti, collegata lungo la direttrice costiera e interna.

Perché queste città sono così ben collegate

Le città in cima alla classifica combinano posizione geografica, peso economico e cultura. Roma e Firenze sono snodi naturali grazie alla loro centralità, Milano e Torino attirano quotidianamente molti viaggiatori, mentre Napoli e Bari sono integrate nella rete grazie a investimenti che ne migliorano la connettività.

Venezia e Genova completano il quadro con il loro ruolo strategico per turismo e affari. La rete ferroviaria ad alta velocità permette di pianificare viaggi brevi o weekend fuori porta senza ricorrere all’auto o all’aereo, offrendo allo stesso tempo un’opzione sostenibile e confortevole.

Viaggiare in treno ad alta velocità

Spostarsi con i treni ad alta velocità significa approfittare di stazioni centrali, treni frequenti e orari flessibili. Ogni collegamento diretto tra le città della top 10 rappresenta l’opportunità di scoprire nuovi luoghi, combinare lavoro e svago, oppure godersi una pausa culturale senza stress.

La combinazione di efficienza, comfort e sostenibilità rende il treno ad alta velocità uno strumento ideale per esplorare l’Italia moderna.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TreniTrasporti