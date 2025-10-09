Le classifica dellebiblioteche più belle del mondo: dove il viaggio incontra il silenzio

C’è un momento, quando si entra in una biblioteca, in cui il mondo fuori sembra dissolversi. Il brusio della città resta oltre la porta, e ciò che rimane è solo il respiro lento delle pagine e l’odore di carta, legno e tempo.

Le biblioteche non sono semplicemente luoghi che custodiscono libri: sono destinazioni di viaggio in cui architettura, arte e conoscenza si fondono in un’unica esperienza.

Ogni anno i 1.000 Libraries Awards, un’iniziativa internazionale che raccoglie voti da lettori e viaggiatori di tutto il mondo, premia i luoghi più affascinanti dove la cultura si fa paesaggio. E nel 2025, la biblioteca più bella del pianeta è stata incoronata a Dublino.

Dublino, dove il tempo si ferma tra gli scaffali

Nel cuore dell’Irlanda, all’interno del Trinity College, si trova la Old Library, considerata la biblioteca più suggestiva del mondo. Fondata nel XVII secolo, è un luogo che sembra appartenere a un’altra dimensione: quasi 65 metri di scaffali in legno scuro, volumi antichi disposti come reliquie e una luce soffusa che filtra dalle alte finestre.

Camminarci dentro è come percorrere la storia della conoscenza occidentale. Tra le sue meraviglie c’è il Book of Kells, manoscritto miniato dell’VIII secolo considerato una delle più straordinarie opere dell’arte celtica. Ma il vero incanto non sta solo nei tesori custoditi, bensì nella sensazione di trovarsi in un luogo dove il sapere è ancora sacro.

Architetture che raccontano il mondo

Dopo Dublino, la classifica dei 1000 Libraries Awards ci porta dall’altra parte del globo, nella State Library of South Australia dove la luce australe incontra le ombre vittoriane, creando un’atmosfera sospesa tra passato e futuro.

In Svizzera, la Biblioteca dell’Abbazia di San Gallo, patrimonio Unesco, è un capolavoro barocco dove ogni dettaglio, dagli affreschi al pavimento in legno, racconta otto secoli di storia monastica.

A Oxford, la Biblioteca del Duca Humfrey è un labirinto gotico di silenzio e sapere, mentre in Austria, la Biblioteca dell’Abbazia di Admont stupisce con i suoi colori chiari e le sculture che sembrano muoversi nella luce.

Le sorprese non finiscono qui: la Biblioteca Cuypers di Amsterdam unisce tradizione e modernità, la State Library Victoria è un simbolo della rinascita culturale australiana, e il Gabinetto Reale Portoghese di Lettura di Rio de Janeiro brilla come una cattedrale di carta nel cuore del Brasile

Quando leggere diventa un modo di viaggiare

Chiudono la top ten due meraviglie europee: la Biblioteca dell’Abbazia di Wiblingen, in Germania, un tripudio di stucchi e simmetrie barocche, e la Biblioteca Sainte-Geneviève di Parigi, con la sua eleganza ferrea e luminosa, ponte tra classicismo e modernità.

Visitare queste biblioteche è un’esperienza che va oltre la curiosità architettonica: è un modo di viaggiare attraverso la memoria collettiva. Ogni scaffale, ogni libro, ogni silenzio custodisce la voce di chi ha cercato di capire il mondo prima di noi.

E se il viaggio serve a ritrovare qualcosa di sé, allora forse le biblioteche sono le tappe più sincere di qualsiasi itinerario: luoghi dove il tempo non scorre, ma si conserva (una pagina alla volta).