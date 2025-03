Castel Mareccio mette in vetrina i vini dell’Alto Adige: degustazioni con il personal sommelier

Terra di vini, la città di Bolzano ospiterà dal 27 al 30 marzo la 98esima edizione della Mostra dei vini altoatesini a Castel Mareccio, uno degli ambienti più affascinanti della città.

Vetrina per l'eccellenza vitivinicola di tutto l'Alto Adige che dal 1896 attira intenditori e appassionati, ma anche un'occasione per visitare la città. In programma, infatti, ci sono oltre ai seminari e ai laboratori del gusto, anche visite guidate e cene al castello. Quest'anno ci sarà anche un'iniziativa davvero esclusiva, ‘Il tuo sommelier’, chi desidera avere un servizio dedicato può prenotare un ‘personal sommelier’ per lasciarsi guidare nelle degustazioni ed entrare nel mondo del vino attraverso curiosità, racconti e consigli preziosi. Costo 50 € per 45 minuti.

La manifestazione è organizzata dall’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano con il patrocinio del Comune di Bolzano in collaborazione con il gruppo di lavoro ‘Bozner Weinkost’ e con l’Accademia italiana della Cucina ed è sostenuta dalla Raiffeisenkasse di Bolzano, dalla Camera di Commercio, dal Consorzio Vini dell’Alto Adige e dal Consorzio di Tutela del Santa Maddalena.

Edizione 2025 della Mostra del Vino

Alla più antica manifestazione enologica dell'Alto Adige quest'anno saranno presenti circa 200 etichette e 47 cantine provenienti da Bolzano, Oltradige, Bassa Atesina, Valle Isarco, Valle dell’Adige, Merano e Burgraviato. Dal 27 al 30 marzo 2025 le sale di Castel Mareccio, ospiteranno degustazioni di vini e laboratori del gusto e masterclass con la partecipazione di importanti nomi del settore enogastronomico che accompagneranno i visitatori in un affascinante percorso alla scoperta di etichette e di sapori del territorio tanto unici quanto sorprendenti. Si inizia giovedì 27 marzo alle ore 15 con le prime degustazioni durante le quali i sommelier serviranno direttamente al tavolo i diversi vini e li racconteranno svelando anche curiosità legate alle varie cantine. Durante la Mostra si terranno anche concerti musicali nel grande cortile del castello, tre seminari e tre laboratori del gusto: un approccio adatto sia per gli appassionati ma anche per chi si accosta per la prima volta al “mondo di Bacco”.

Degustazioni al calice (ph.LucaManaglia)

L’Oste nel Castello

Il giovedì, il venerdì e il sabato sera, sono in programma tre appuntamenti con "L’Oste nel Castello", si tratta di raffinate cene nella Sala Thun di Castel Mareccio con gli chef locali che prepareranno i loro piatti, risultato della contaminazione fra cucina altoatesina e tradizione secolare enologica. Il primo ad accendere i fornelli, giovedì sera, è chef Günther Lobiser del ristorante Signaterhof di Signato Renon che presenterà i piatti della tradizione rivisti in chiave creativa. A seguire, il giorno dopo, sarà il turno dello chef Anton Dalvai della Locanda Alpina Dorfner a Montagna che porterà in tavola il meglio della cucina locale con un tocco innovativo. In chiusura, lo chef Louis Agostini del ristorante Condito, emblema della nuova wave contemporanea del panorama culinario bolzanino.

L'elegante tavolata nel cortile del castello

Imperdibili, inoltre, Helmut Köcher con il seminario ‘Le cuvée e André Senoner ‘con il seminario ‘Biodiversitá al castello’ e l’incontro di sabato 29 alle 18 con l’enologo Otto Cologna e l’affineur di formaggi Hansi Baumgartner dedicato all’abbinamento vino-formaggio. Anche la sommelier Christine Mayr accoglie i visitatori con due esperienze uniche: la prima, "I Rosé... dal salato al dolce", e la seconda, ‘Le Bollicine... sfiziose’, quest’ultima in abbinamento con frutta e verdura.

La visita guidata ‘Bolzano, Città del Vino’

Si rinnova anche quest'anno la visita guidata ‘Bolzano, Città del Vino”’che accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli angoli più suggestivi del centro storico, come piazza Walther, piazza delle Erbe, i Portici e piazza del Grano, in un percorso storico-enogastronomico molto interessante che si concluderà con un brindisi proprio alla Mostra Vini. La visita è disponibile nei quattro giorni di Mostra e la prenotazione è obbligatoria.

Cosa c'è da sapere

Per degustare è consigliata la prenotazione del tavolo. L’ingresso è di 25 euro comprensivo di 10 buoni degustazione e seminari (per i quali è sempre è necessaria la prenotazione). Buono degustazione: 1,00 € a bicchiere degustazione vini e spumanti, € 3,00 (3 buoni).

Pacchetti vacanza

Durante l’evento alcuni hotel della città hanno pensato ad offerte soggiorno dedicate. Negli speciali pacchetti vacanza sono inclusi: 3 pernottamenti con trattamento di prima colazione, la partecipazione gratuita a una visita guidata del programma settimanale (in taliano e tedesco), una bottiglia di Lagrein o Santa Maddalena omaggio e un ingresso ridotto a 15 € a persona alla Mostra dei Vini.

Gli hotel aderenti all'iniziativa sono: Hotel La Briosa - 639 €, Hotel Regina - 405 / 465 € ; Parkhotel Laurin - 891 €; Hotel Figl - 573 €; Hotel Fiera - 430 €, Stadt Hotel Città - 629 €; Palais Hörtenberg Hotel Regina - 405 / 465 € ; Parkhotel Laurin - 891 €; Hotel Figl - 573 €; Hotel Fiera - 430 €; Stadt Hotel Città - 629 € Palais Hörtenberg 600 €.