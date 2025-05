Cantine Gourmet a Cogne: un safari enogastronomico nel Parco nazionale del Gran Paradiso

Tre giorni all'insegna del gusto, dall'eccellenza vitivinicola a quella culinaria, nella natura incontaminata del Parco nazionale del Gran Paradiso. E' l'appuntamento con Cantine Gourmet in programma a Cogne dal 6 all’8 giugno 2025, dedicato a tutti gli appassionati del buon vino e del cibo genuino, dell’ospitalità e della tradizione.

Un viaggio nei sapori della Valle d'Aosta

Alla scoperta dei sapori autentici del territorio (ph Paolo Rey)

Cantine Gourmet propone esperienze da vivere in lentezza, tra degustazioni, incontri con i produttori, musica e folklore locale. Il weekend si apre venerdì 6 giugno con l'attesissimo Safari Enogastronomico: una cena itinerante tra le vie del centro storico di Cogne e il villaggio di Crétaz, durante il quale sarà possibile degustare le migliori etichette Doc della Valle d’Aosta, abbinate a piatti della tradizione "Cogneintse", dalla Soça alla Favò, ma anche salumi e prodotti caseari. Per spostarsi lungo il percorso, si potrà scegliere una passeggiata panoramica con vista sul Gran Paradiso oppure salire a bordo del divertente trenino "Wine Express", a mobilità dolce e dallo slogan "io guido - tu bevi".

Dai campi alla tavola: esperienze autentiche

Cantine Gourmet a Cogne (Paolo Rey)

Sabato 7 giugno la giornata sarà dedicata al tour delle aziende agricole del territorio: ci si può spostare in e-bike oppure a piedi con esperti accompagnatori per scoprire da vicino il lavoro degli allevatori locali e degustare i loro prodotti caseari, abbinati alle birre artigianali valdostane. Domenica 8 giugno appuntamento con il cucina creativa e l'evento "Segreti stellati e biodiversità in cucina”: un omaggio alla stagionalità e alla filiera corta, con piatti che raccontano il territorio attraverso accostamenti originali e ingredienti genuini.

Nelle giornate di sabato e domenica, i ristoranti aderenti all’iniziativa proporranno menu tematici ideati ad hoc per l’evento, con abbinamenti tra piatti tipici e vini locali. Ogni menu include due calici di vino e la prenotazione è consigliata.

Pacchetto Gourmet e info utili

Cantine Gourmet (ph PaoloRey)

È disponibile un Pacchetto Gourmet (alla speciale tariffa di 85 euro) che consente di vivere tutte le tre giornate dell’evento. Il pacchetto è acquistabile online oppure in loco, in unica soluzione, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Il tour delle aziende agricole di sabato ha un costo di 35 euro, mentre l’appuntamento conclusivo della domenica, Segreti Stellati, è acquistabile al prezzo di 25 euro a persona. Il programma completo, con orari e dettagli è consultabile online.

L’evento è dedicato ai maggiorenni. Nel caso di accompagnatori “non bevitori”, le degustazioni gastronomiche sono disponibili, allo stesso costo, in accompagnamento a bevande analcoliche.