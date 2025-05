Bandiere Verdi 2025: le migliori spiagge per bambini secondo i pediatri

Nel 2025 sono 158 le spiagge che potranno sventolare la Bandiera Verde, simbolo di qualità e sicurezza per i più piccoli: 150 in Italia e 8 all’estero. A selezionarle sono stati 3.075 pediatri italiani e stranieri, che hanno valutato diversi parametri come la pulizia del mare, la gradualità del fondale, la presenza di bagnini e l’idoneità dei servizi per le famiglie.

L'elenco aggiornato delle bandiere verdi 2025 è stato svelato ufficialmente oggi, venerdì 23 maggio 2025, da Italo Farnetani, ideatore delle bandiere verdi e presidente dell'International Workshop of Green flags, nel corso di un incontro nella Sala dei Quadri del Palazzo Ducale di Sessa Aurunca (Caserta), sede del Municipio, una delle località che hanno ottenuto per la prima volta il riconoscimento.

Una famiglia in spiaggia

Le new entry: la Campania torna dopo nove anni

Quest’anno fanno il loro ingresso due tratti di litorale a Baia Domizia, in provincia di Caserta, e uno a Paola, in Calabria. Grazie a questi nuovi riconoscimenti, la Campania torna dopo nove anni nell’elenco delle regioni premiate, superando Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana per numero di località insignite. Baia Domizia diventa così la prima spiaggia della provincia di Caserta a ottenere la Bandiera Verde.

La Calabria in cima alla classifica

La Calabria si conferma per il tredicesimo anno consecutivo in testa alla classifica con 21 località. Sul podio salgono anche la Sicilia, seconda con 18 bandiere, e la Sardegna, terza con 16. Marche e Puglia condividono il quarto posto con 13 spiagge ciascuna. La Campania si posiziona al quinto posto con 12 bandiere, seguita da Abruzzo e Toscana con 11, Emilia-Romagna e Lazio con 10, Veneto con 6, Liguria con 4, Basilicata e Friuli-Venezia Giulia con 2, e infine il Molise con una sola località.

Abruzzo prima per densità di bandiere

Se la Calabria è prima per numero assoluto, l’Abruzzo vince per densità: una Bandiera Verde ogni 11,8 chilometri di costa. Seguono Emilia-Romagna con una ogni 13,5 km e Marche con una ogni 13,8 km. A livello provinciale domina Salerno con 9 località, davanti alla Città metropolitana di Reggio Calabria con 8 e alla provincia di Latina con 7.

I criteri di selezione: mare pulito, fondali bassi, servizi per famiglie

Per ottenere la Bandiera Verde, le località devono rispettare specifici criteri pediatrici: spiagge spaziose, fondali che non diventano subito profondi, presenza di assistenti e strutture adeguate, come ristoranti e aree gioco. Il riconoscimento garantisce così vacanze sicure e confortevoli per i bambini e i loro genitori.

Un’iniziativa in crescita anche all’estero

Dal 2008, anno in cui è nata l’iniziativa, nessuna Bandiera Verde è mai stata revocata. Nel tempo il progetto si è esteso fuori dall’Italia: dal 2017 coinvolge anche località dell’Unione Europea e dal 2021 alcune spiagge africane. Le località estere premiate salgono ora a otto. In risposta all’aumento delle famiglie straniere in vacanza sulle coste italiane, è stato annunciato che il decalogo per la sicurezza al mare verrà tradotto anche in francese e tedesco. La cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Verdi 2025 si terrà il 12 luglio a San Salvo, in provincia di Chieti.

Tutte le spiagge italiane a misura di bambino

Ecco dunque l'elenco delle Bandiere verdi 2025 (in ordine alfabetico e con l'anno di conferimento)

Abruzzo

Alba Adriatica (Teramo) – 2019

Giulianova (Teramo) – 2010

Montesilvano (Pescara) – 2010

Ortona – Spiaggia dei Saraceni (Chieti) – 2019

Pescara – 2016

Pineto – Torre Cerrano (Teramo) – 2016

Roseto degli Abruzzi (Teramo) – 2012

San Salvo - San Salvo Marina (Chieti) – 2024

Silvi - Silvi Marina (Teramo) – 2012

Tortoreto (Teramo) – 2015

Vasto - Vasto Marina (Chieti) – 2010

Basilicata

Maratea (Potenza) 2012

Pisticci – Marina di Pisticci (Matera) 2010

Calabria

Bianco (Reggio Calabria) – 2018

Bova Marina (Reggio Calabria) – 2010

Bovalino (Reggio Calabria) – 2010

Caulonia – Caulonia Marina (Reggio Calabria) – 2022

Capo Vaticano (Vibo Valentia) – 2016

Cariati (Cosenza) – 2010

Cirò Marina – Punta Alice (Crotone) – 2012

Isola di Capo Rizzuto (Crotone) – 2009

Locri (Reggio Calabria) – 2016

Melissa – Torre Melissa (Crotone) – 2015

Mirto Crosia – Pietrapaola (Cosenza) – 2010

Montepaone (Reggio Calabria) – 2023

Nicotera (Vibo Valentia) – 2008

Palmi (Reggio Calabria) – 2016

Paola (Cosenza) – 2025

Praia a Mare (Cosenza) – 2010

Roccella Jonica (Reggio Calabria) – 2012

Santa Caterina dello Ionio Marina (Catanzaro) – 2010

Siderno (Reggio Calabria) – 2016

Soverato (Catanzaro) – 2009

Squillace (Catanzaro) – 2018

Campania

Agropoli – Lungomare San Marco, Trentova (Salerno) – 2016

Ascea (Salerno) – 2016

Cellole – Baia Domizia (Caserta) – 2025

Centola – Palinuro (Salerno) – 2009

Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli) – 2016

Marina di Camerota (Salerno) – 2009

Pisciotta (Salerno) – 2016

Pollica – Acciaroli, Pioppi (Salerno) – 2016

Positano – Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno) – 2015

Santa Maria di Castellabate (Salerno) – 2012

Sapri (Salerno) – 2012

Sessa Aurunca – Baia Domizia (Caserta) – 2025

Emilia-Romagna

Bellaria Igea Marina (Rimini) – 2012

Cattolica (Rimini) – 2012

Cervia – Milano Marittima-Pinarella (Ravenna) – 2010

Cesenatico (Forlì-Cesena) – 2012

Gatteo – Gatteo Mare (Forlì-Cesena) – 2015

Misano Adriatico (Rimini) – 2015

Ravenna – Lidi Ravennati (Ravenna) – 2015

Riccione (Rimini) – 2008

Rimini – 2016

San Mauro Pascoli – San Mauro Mare (Forlì-Cesena) – 2016

Friuli Venezia Giulia

Grado (Gorizia) – 2010

Lignano Sabbiadoro (Udine) – 2008

Lazio

Anzio (Roma) – 2016

Formia (Latina) – 2009

Gaeta (Latina) – 2009

Lido di Latina (Latina) – 2010

Montalto di Castro (Viterbo) – 2009

Sabaudia (Latina) – 2008

San Felice Circeo (Latina) – 2012

Sperlonga (Latina) – 2009

Terracina (Latina) – 2019

Ventotene – Cala Nave (Latina) – 2015

Liguria

Finale Ligure (Savona) – 2015

Lavagna (Genova) – 2016

Lerici (La Spezia) – 2012

Noli (Savona) – 2016

Marche

Civitanova Marche (Macerata) – 2012

Cupra Marittima (Ascoli Piceno) – 2020

Fano – Nord – Sassonia – Torrette/Marotta (Pesaro-Urbino) – 2016

Gabicce Mare (Pesaro-Urbino) – 2015

Grottammare (Ascoli Piceno) – 2016

Mondolfo – Marotta (Pesaro-Urbino) – 2016

Numana – Alta – Bassa Marcelli Nord (Ancona) – 2015

Pesaro (Pesaro-Urbino) – 2016

Porto Recanati (Macerata) – 2012

Porto San Giorgio (Fermo) – 2010

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) – 2008

Senigallia (Ancona) – 2012

Sirolo (Ancona) – 2016

Molise

Termoli (Campobasso) 2012

Puglia

Fasano (Brindisi) – 2016

Gallipoli (Lecce) – 2009

Ginosa – Marina di Ginosa (Taranto) – 2015

Lizzano – Marina di Lizzano (Taranto) – 2010

Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) – 2019

Melendugno (Lecce) – 2016

Ostuni (Brindisi) – 2008

Otranto (Lecce) – 2012

Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni (Bari) – 2016

Porto Cesareo (Lecce) – 2016

Rodi Garganico (Foggia) – 2012

Salve – Marina di Pescoluse (Lecce) – 2010

Vieste (Foggia) – 2009

Sardegna

Alghero (Sassari) – 2009

Bari Sardo (Nuoro-Ogliastra) – 2010

Cala Domestica (Sud Sardegna-Carbonia-Iglesias) – 2010

Capo Coda Cavallo (Sassari-Olbia-Tempio) – 2010

Carloforte – Isola di San Pietro: La Caletta – Punta Nera – Girin – Guidi (Sud Sardegna-Carbonia-Iglesias) – 2010

Castelsardo-Ampurias (Sassari) – 2012

Is Aruttas – Mari Ermi (Oristano) – 2010

La Maddalena: Punta Tegge-Spalmatore (Sassari-Olbia-Tempio) – 2012

Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro) – 2010

Oristano – Torre Grande (Oristano) – 2015

Poetto (Cagliari) – 2012

Quartu Sant’Elena (Cagliari) – 2012

Santa Giusta (Oristano) – 2016

San Teodoro (Nuoro) – 2008

Santa Teresa di Gallura (Sassari-Olbia-Tempio) – 2012

Tortolì – Lido di Orrì, Lido di Cea (Nuoro-Ogliastra) – 2016

Sicilia

Balestrate (Palermo) – 2016

Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani) – 2010

Catania – Playa – 2016

Cefalù (Palermo) – 2008

Giardini Naxos (Messina) – 2016

Ispica — Santa Maria del Focallo (Ragusa) – 2012

Lipari – Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina) – 2012

Marsala – Signorino (Trapani) – 2015

Mazara del Vallo – Tonnarella (Trapani) – 2021

Menfi – Porto Palo di Menfi (Agrigento) – 2010

Noto – Vendicari (Siracusa) – 2010

Palermo – Mondello – 2016

Pozzallo – Pietre Nere – Raganzino (Ragusa) – 2015

Ragusa – Marina di Ragusa – 2009

Santa Croce Camerina – Casuzze – Punta Secca – Caucana (Ragusa) – 2010

San Vito Lo Capo (Trapani) – 2009

Scicli – Sampieri (Ragusa) – 2021

Vittoria – Scoglitti (Ragusa) – 2010

Toscana

Bibbona (Livorno) – 2016

Camaiore – Lido Arlecchino-Matteotti (Lucca) – 2015

Castiglione della Pescaia (Grosseto) – 2012

Follonica (Grosseto) – 2012

Forte dei Marmi (Lucca) – 2012

Grosseto – Marina di Grosseto, Principina a Mare – 2010

Monte Argentario – Cala Piccola – Porto Ercole (Le Viste) – Porto Santo Stefano (Cantoniera – Moletto – Caletta) – Santa Liberata (Bagni Domiziano – Soda -Pozzarello) (Grosseto) – 2015

Pietrasanta – Marina di Pietrasanta – Tonfano – Focette (Lucca) – 2015

Pisa – Marina di Pisa – Calambrone – Tirrenia (Pisa) – 2016

San Vincenzo (Livorno) – 2012

Viareggio (Lucca) – 2008

Veneto

Caorle (Venezia) – 2015

Cavallino Treporti (Venezia) – 2010

Chioggia – Sottomarina (Venezia) – 2016

Iesolo – Jesolo Pineta (Venezia) – 2008

Lido di Venezia (Venezia) – 2010

San Michele al Tagliamento – Bibione (Venezia) – 2016

Le spiagge in Europa e Africa a misura bambino

Spagna

Estepona (2022)

Malaga (2018)

Marbella (2019)

Fuengirola (2021)

Romania

Costanza (2020)

Tanzania

Dar es Salaam – Coco beach (2020)

Kendwa (2021)

Tunisia