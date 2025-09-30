Le due facce di Bali: paradiso su Instagram, caos nella realtà

Bali, l’iconica isola indonesiana spesso definita “l’ultima Shangri-La” - un termine che evoca un paradiso terrestre, incontaminato e quasi irreale, ispirato al romanzo Lost Horizon di James Hilton (1933) - è da tempo una meta ambita per milioni di turisti in cerca di spiritualità, bellezza naturale e cultura esotica.

Tuttavia, l’afflusso incontrollato di visitatori ha trasformato questo angolo di paradiso in un campo di battaglia tra sostenibilità, tradizione e sviluppo turistico, ben lontano da quello che possiamo osservare ogni giorno sui social network.

Overturisms, un equilibrio compromesso

Nei primi mesi del 2025, Bali ha visto arrivare circa 2,64 milioni di turisti internazionali, segnando un aumento del 13,65% rispetto allo stesso periodo del 2024, secondo Bali Management Villas. Un’affluenza così massiccia si fa sentire sull’isola: migliaia di ettari di risaie vengono ogni anno sostituiti da hotel e infrastrutture, mentre l’acqua scarseggia, la falda si abbassa e l’acqua salata comincia a insinuarsi nei pozzi.

Turisti a Kuta beach, sull'isola di Bali

Chi vive a Bali lo percepisce ogni giorno, con un ritmo turistico che corre più veloce della capacità dell’isola di reggere, rendendo urgente trovare un equilibrio tra sviluppo, tutela dell’ambiente e rispetto delle tradizioni locali.

Misure e resistenze

Per provare a contenere il fenomeno, il governo ha introdotto una tassa turistica di 150.000 IDR, circa 10 euro, pensata per finanziare la tutela dell’ambiente e la conservazione della cultura balinese.

Nella realtà, però, funziona solo a metà: lo scorso anno appena un terzo dei turisti l’ha pagata. Così, tra traffico, costruzioni ovunque e risorse naturali sotto pressione, chi vive sull’isola deve fare i conti con un turismo che spesso sembra divorare la vita quotidiana, lasciando intatta solo l’immagine perfetta che si vede sui social.

Tra aspettative e realtà: l’esperienza turistica a Bali

Zoe Rae, famosa influencer britannica, ha recentemente raccontato sui suoi canali social di essersi sentita delusa dall’affollamento e dal caos del traffico, dopo aver visto sul web scenari idilliaci e vacanze perfette. La sua esperienza è un campanello d’allarme: le foto e i video condivisi su Instagram non sempre riflettono la vita reale sull’isola.

Le zone più famose come Canggu, Seminyak e Uluwatu mostrano i segni del turismo incontrollato, con strade strette, traffico continuo e cantieri ovunque. Chi invece esplora aree meno battute, come Pererenan o il nord di Bali, può ancora godere di paesaggi tranquilli, tra foreste, risaie e spiagge quasi deserte, dove il fascino autentico dell’isola emerge in tutta la sua bellezza.

Un futuro sostenibile per Bali

Per fortuna, a Bali non tutto è perduto. A Penglipuran, piccolo villaggio tra risaie e colline, il turismo riesce ancora a convivere con la vita quotidiana. I soldi dei visitatori restano tra gli abitanti, le case di bambù vengono curate e i templi continuano a essere un punto di riferimento. Giovani locali raccolgono i rifiuti dalle spiagge e organizzano laboratori per insegnare ai bambini a rispettare la natura: un esempio concreto che un turismo più consapevole è possibile.

Turisti sul vulcano del Monte Agung

Ma non è finita qui, perché sono previste anche sessioni di educazione ambientale nelle scuole, divieto di plastica monouso, linee guida per i turisti e controlli della polizia.

L’isola, però, attualmente è a un bivio. Continuare con il turismo di massa rischia di svuotare i villaggi, prosciugare le risorse idriche e cancellare le tradizioni. Puntare sulla sostenibilità significa proteggere cultura e ambiente, garantendo che chi arriva possa godere della bellezza dell’isola senza rovinarla. E non dipende solo dalle autorità: ogni turista ha un ruolo nel decidere quale Bali vogliamo lasciare alle generazioni future.