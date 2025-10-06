Arsenale acquisisce Golden Eagle: l’Italia protagonista nel turismo ferroviario di lusso

Il 30 settembre 2025, durante il Global Summit del World Travel & Tourism Council (WTTC) a Roma, l’Italia ha guadagnato una nuova vetrina internazionale nel turismo di lusso: Arsenale S.p.A., gruppo italiano specializzato nell’ospitalità di alta gamma, ha annunciato l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains (GELT), storico operatore britannico nel settore dei viaggi ferroviari esclusivi.

L’accordo, che combina un pagamento in contante del 30% e uno scambio azionario per il restante 70%, porta i soci di GELT a entrare nella compagine di Arsenale al fianco di famiglie italiane di riferimento come Bulgari e Rovati.

Per Paolo Barletta, CEO di Arsenale, questa acquisizione rappresenta “il primo gruppo globale nel turismo ferroviario di lusso. Grazie al know-how italiano, alla manifattura e alla filiera di eccellenza, posizioniamo l’Italia al centro di un mercato in forte crescita, esportando non solo prodotti, ma l’intero sistema dell’ospitalità ferroviaria di lusso”. Tim Littler, fondatore di Golden Eagle, aggiunge: “Unendo due aziende familiari con decenni di esperienza e passione per l’ultra-lusso, si aprono nuovi orizzonti per i viaggiatori di tutto il mondo”.

I treni e gli itinerari di Golden Eagle

Salire su un treno Golden Eagle non significa solo spostarsi da una città all’altra: è come entrare in un mondo che scivola lentamente tra paesaggi straordinari. Il Danube Express attraversa l’Europa centrale e orientale, da Budapest a Venezia, tra castelli medievali, fiumi placidi e borghi che sembrano sospesi nel tempo. Il Deccan Odyssey porta in India, tra i palazzi rosa del Rajasthan, i laghi di Udaipur e le dune di Jaisalmer, fino alle spiagge di Goa, mescolando lusso e scoperta culturale. Il Vietnam Express segue la dorsale del paese, tra risaie, colline e villaggi immersi nella natura, offrendo scorci che restano impressi come cartoline viventi.

A questi convogli si aggiungono itinerari tematici, come il Republics of the Silk Road, che non sono treni separati ma percorsi speciali a bordo dei convogli esistenti. Ogni viaggio è curato nei dettagli, dagli interni arredati come boutique hotel ai materiali italiani e ai servizi personalizzati, così che il lusso diventi parte integrante del paesaggio e della scoperta.

Le novità del 2026

L’anno prossimo Golden Eagle lancerà nuove avventure su rotaia. Tra le più attese c’è Treasures of the East, un itinerario di due settimane che unisce il Vietnam Express al Silk Road Express, collegando il Vietnam alla Cina. Lungo il percorso si attraversano risaie, colline, città storiche e panorami millenari: un viaggio lento, immersivo, in cui cultura, natura e comfort cinque stelle si mescolano senza fretta.

Contemporaneamente, Silk Road Express tornerà a operare in Cina e in Asia Centrale, ripercorrendo antiche rotte della Via della Seta e restituendo ai viaggiatori un contatto diretto con paesaggi e tradizioni millenarie. Per garantire la qualità del servizio, le operazioni internazionali saranno coordinate da Dubai e Manchester, con l’obiettivo di coniugare lusso, autenticità e scenari straordinari, portando l’Italia e il suo know-how al centro del turismo ferroviario globale.

L’Italia al centro del lusso ferroviario

Arsenale è già nota per La Dolce Vita Orient Express, il primo treno di lusso interamente ideato e costruito in Italia. L’acquisizione di Golden Eagle non solo rafforza la leadership internazionale del gruppo, ma celebra il ruolo dell’Italia come patria di creatività, design e ospitalità su rotaia. Ogni treno e ogni itinerario diventa così un ambasciatore del Made in Italy, capace di unire esperienza di viaggio, cultura e lusso in un’unica proposta globale.

Questa operazione conferma che il turismo ferroviario di lusso non è solo un mercato di nicchia, ma una leva strategica per valorizzare l’Italia nel mondo e consolidare la sua eccellenza nell’ospitalità e nel lifestyle.