Aquae Dulcis 2025: arte tra i laghi al Castel Baradello di Como

Alla ricerca di luoghi poco noti, intrisi di mistero, fascino e memoria, la mostra diffusa Auqae Dulcis – “Chiare, fresche et dolci acque” si muove con il passo lento della scoperta tra le sponde del lago di Como e del lago Maggiore.

Per l’estate 2025 approda al Castel Baradello di Como, dando vita a un percorso di arte contemporanea che dialoga con paesaggi nascosti, atmosfere lacustri e suggestioni medievali. Dal 7 giugno al 31 agosto, il castello simbolo della città diventa una delle otto tappe di una rassegna che intreccia mostre, eventi e installazioni ispirate alla lentezza e alla profondità dell’acqua dolce.

Artisti in mostra

Il progetto coinvolge tredici artisti, le cui opere reinterpretano il tema dell’acqua dolce attraverso linguaggi differenti e visioni personali:

Bernasconi Anna

Bianchi Lurati Francesca

Bongiorni Giorgio

Carra Franca

Corti Emilio

Dal Cin Giovanni

Dusi Mario

Gargowitsch Sandra

Nessi Carlo

Pecoraro Leonardo

Saporiti Marco

Sasu Anna

Tardonato Sara

Il castello che domina Como

Sospeso sul crinale delle colline che sovrastano la città, il Castel Baradello custodisce secoli di storia. Costruito da Federico Barbarossa su antiche rovine romane e longobarde, il maniero è oggi parte del Parco Regionale Spina Verde e si raggiunge solo a piedi, con una camminata panoramica di circa 20 minuti da Piazza Camerlata. Le sue mura spesse raccontano battaglie, leggende e misteri. La mostra Aquae Dulcis si inserisce in questo scenario con un allestimento nella torre del castello, dove le opere dialogano con pietre secolari e panorami sul primo bacino del Lario.

Due mesi, due anime artistiche

La mostra è curata da Luigi Cavadini con il collettivo Baradello Art Lab, in collaborazione con Slow Lake Como, promotrice di esperienze culturali e naturalistiche nella zona. A giugno saranno esposte le opere degli artisti dell’Associazione Liberi Artisti della provincia di Varese, mentre a luglio e agosto toccherà al collettivo comasco Segreta Isola.

L’inaugurazione della prima parte è prevista per venerdì 13 giugno alle 18.00, alla presenza del curatore. La mostra resterà visitabile fino al 29 giugno. Dal 5 luglio, si aprirà la seconda fase, con un nuovo vernissage alle 18.00 e opere in mostra fino al 31 agosto. In entrambe le occasioni, l’ingresso è libero senza prenotazione.

Durante l’intero periodo saranno organizzati eventi culturali, musicali e teatrali all’interno della rassegna, con il coinvolgimento del pubblico in esperienze immersive che uniscono arte e natura.

Orari, visite guidate e biglietti

L’accesso al Castel Baradello avviene solo con visita guidata, che include anche la mostra. Il sito è aperto ogni domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.00, con tour guidati ogni ora. Il sabato sono previsti tour diurni (ore 11.00 e 14.30) e tour serali (21.30 o 22.30), sempre con partenza da Piazza Camerlata e su prenotazione.

Il biglietto d’ingresso costa 10 euro per adulti, 7 euro per bambini dai 6 ai 14 anni, mentre l’accesso è gratuito per i minori di 6 anni e per i disabili con accompagnatore. Prenotazioni online su www.castelbaradello.com. Per tour riservati e visite su misura si può scrivere a [email protected] o telefonare al 375 8549221.

Aquae Dulcis è patrocinata dai Comuni di Como, Tremezzo, Menaggio, Luino, Laveno e Germignaga.