Appuntamento in Giardino 2025: l’elenco delle oasi verdi aperte in Italia

Statue, grotte, ninfei, aiuole e tanti, tanti fiori e piante. Gli eventi di Appuntamento in Giardino 2025, in tutta Italia, sono un’occasione da non perdere per visitare le eccellenze dei nostri parchi e giardini, trascorrendo una giornata in un ambiente creato per essere armonioso e rilassante, in mezzo alla natura.

Il mese di maggio, nel pieno della fioritura, offre tante opportunità: dalle celebri Infiorate, tappeti di petali di fiori artistici con eventi che da maggio a fine giugno si svolgono in tutta italia. Quest’anno, inoltre, l’edizione 2025 di Appuntamento in Giardino, promossa dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia ed ispirata al format europeo Rendez-vous aux jardins, esplora il dialogo tra natura e materia: il tema sarà infatti Giardini di pietra, pietre del giardino.

La storia lo insegna: gli esseri umani hanno da sempre arricchito i propri spazi vitali con giardini ornamentali. Pitture murali dell’Antico Egitto raffigurano laghetti con ninfee e loto, circondati da file di acacie e palme già nel 1500 a.C. In Mesopotamia, i giardini pensili di Babilonia, attribuiti a Nabucodonosor II, erano considerati una delle sette meraviglie del mondo antico. In Persia, durante l'epoca di Dario il Grande, si svilupparono giardini noti come "paradisi" e nell'antica Grecia, i giardini erano inclusi nei luoghi di studio come l'Accademia di Atene. A Roma si svilupparono giardini con fontane e statue. In Giappone i giardini Zen vantano una tradizione antichissima. Con il Rinascimento, si assistette a una rinascita di questa arte fino all’introduzione del giardino all'italiana, caratterizzato da simmetrie geometriche. Dal 1981 i giardini storici sono patrimoni culturali da preservare.

Toscana Villa Gamberaia (foto David Bastianoni)

L’iniziativa, ispirata al format europeo “Rendez-vous aux jardins” che coinvolge oltre venti Paesi, si svolge in contemporanea in tutta Europa il 7 e 8 giugno 2025, proponendo una panoramica condivisa sulla cultura del giardino. In Italia, la manifestazione, organizzato dall’Apgi – Associazione Parchi e Giardini d’Italia, rappresenta un’opportunità per scoprire parchi e giardini spesso non accessibili, oppure per vivere in modo nuovo quelli regolarmente aperti. Il progetto coinvolge una rete ampia e diversificata di attori: giardinieri, botanici, paesaggisti, proprietari privati, enti pubblici, fondazioni e associazioni culturali. L’obiettivo è raccontare il giardino in tutte le sue dimensioni – storica, botanica, ambientale, sociale – e trasmettere al pubblico l’importanza di tutelarlo, curarlo e comprenderlo.

Toscana PalazzoPfanner (FotoDarioFusaro)

Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno l’evento di Apgi intende valorizzare la complessità del giardino, non solo come luogo di bellezza ma come patrimonio culturale vivo e fragile. Le giornate offriranno occasioni di approfondimento sulla manutenzione e sul restauro del verde, ma anche momenti divulgativi che mettono in luce la relazione tra giardino e benessere, tra paesaggio e memoria, tra spazio fisico e immaginario collettivo.

Il filo conduttore dell’edizione 2025, centrato sul rapporto tra pietra e vegetazione, consente inoltre di esplorare una dimensione spesso trascurata, quella della materia inorganica che struttura e accompagna la crescita della natura, aggiungendo senso, equilibrio e storia agli spazi verdi.

Il tema scelto per questa edizione 2025 di Appuntamento in Giardino, nel fine settimana del 7 e 8 giugno 2025, infatti, è “Giardini di pietra, pietre del giardino”, ed invita a riflettere sul ruolo della componente minerale nello spazio verde, un elemento da sempre presente e tutt’altro che inerte. Statue, grotte, ninfei, pavimentazioni in ciottoli o canalette per l’acqua raccontano infatti l’intreccio tra natura e artificio, tra forme, materiali e significati. La componente minerale, inorganica è da sempre uno dei protagonisti del giardino e vi assume ogni volta un ruolo diverso: decorativo, funzionale, simbolico.

La manifestazione Appuntamento in Giardino, articolata su scala nazionale, si presenta come una delle principali occasioni del calendario culturale di giugno per conoscere e vivere il patrimonio verde italiano in tutta l’ampia varietà. Ecco, grazie alla collaborazione di Apgi – Associazione Parchi e Giardini d’Italia, tutti gli eventi e le aperture del BelPaese, suddivisi per Regione.

Giardino Botanico Daniela Brescia, Pescara. Esposizione di “GEOPOT”, ovvero mini giardini rocciosi in vaso realizzati con dieci diverse tipologie rocciose provenienti dalla Maiella. Domenica 8 giugno, 10:00, 12:30. Indirizzo: S.S.487 km 27 Sant'Eufemia a Maiella.

Giardino Botanico Michele Tenore, Chieti. Tra forme della terra e forme della vita, nei giardini botanici della Maiella, alla scoperta della profonda connessione tra geodiversità e paesaggio vivente nel cuore del Geoparco UNESCO. Domenica 8 giugno, 16:30. Indirizzo: Lama dei Peligni. Contatti: [email protected], 3406807479.

Giardino dei Ligustri - Giardino botanico, Pescara. Passeggiata naturalistica alla scoperta del Parco paesaggistico Lauretum e del Giardino dei Ligustri a Loreto Aprutino. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Via Pretara 24, Loreto Aprutino. Contatti: 3291521643, [email protected].

Il giardino dei semplici, L'Aquila. Visita guidata sul tema "le pietre e le piante spaccapietre". Domenica 8 giugno, 17:00. Indirizzo: Via San Francesco, Pacentro. Contatti: [email protected].

Parco dei Colori, Potenza. Visita guidata del parco e del percorso dedicato alle farfalle. Domenica 8 giugno, 09:00. Indirizzo: Castelgrande. Contatti: [email protected], 3477930530, 3471551887.

Agriturismo Petrara, Catanzaro. Racconto del paesaggio che, tra uliveti centenari e rovine di un borgo antico, sta creando nuove tessiture e strutture comunitarie verso una ritrovata armonia tra natura e arte umana. Sabato 7 giugno, 10:00, 11:30, 16:00, 18:00, 19:00. Indirizzo: Simeri Crichi. Contatti: [email protected].

Casa delle Erbe e delle Agriculture della Locride, Reggio Calabria. Visita guidata sulle coordinate delle antiche formazioni rocciose che segnano il paesaggio e trasmettono energie benefiche nei cerchi e nelle configurazioni pietrose del giardino. Domenica 8 giugno, 16:00. Indirizzo: Ciminà. Contatti: 3394018497.

Giardino Epicureo, Catanzaro. Esperienza naturalistica e artistica "Nello sguardo di Francesco". Domenica 8 giugno, 10:00. Indirizzo: Montauro. Contatti: 3780845238.

Villa San Giuseppe a Reggio Calabria, Reggio Calabria. Percorsi di visita con pannelli e personale a disposizione e due momenti brunch intorno al grande tavolo in pietra di Lazzaro. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Via dei monti snc. Contatti: [email protected].

Campania Giardino Torre (fotoGiardinoTorre)

Chalet Pagliuca, Caserta. Visita guidata al giardino dello Chalet pompeiano - Pagliuca. Domenica 8 giugno, 11:00 e 17:00. Indirizzo: Via Pasquale Pagliuca 1, Alvignano. Contatti: 3386350724.

Complesso Monumentale di Villa Rufolo, Salerno. Sabato 7 giugno, ore 11:00 e 15:30, illustrazione e dimostrazione delle tecniche costruttive dei muretti a secco, tipici della Costiera Amalfitana, con mostra fotografica a tema. Domenica 8 giugno, ore 18:00, concerto “Viaggio in Europa tra Classicismo e Romanticismo” con Annastella Gibboni al violino e Fabio Silvestro al piano. Indirizzo: Ravello. Contatti: [email protected], 089857621.

Giardini Ravino, Napoli. Inaugurazione della mostra di fotografia e pittura di Teresa Capasso. Sabato 7 giugno, 19:00. Indirizzo: Via Provinciale Panza, Forio. Contatti: 3294983920.

Giardino Inglese della Reggia di Caserta, Caserta. Percorso tematico "Trame di pietra" alla scoperta dei finti ruderi del Giardino inglese e degli elementi massonici presenti nel paesaggio. Sabato 7 giugno, 10:00. Indirizzo: Piazza Carlo di Borbone, Caserta. Contatti: [email protected], [email protected], 08231491243.

Giardino Torre, Napoli. Tour guidati su "Fontane e ninfei. L’acqua nei giardini storici". Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Via Miano 2. Contatti: [email protected].

La gallina felice, Napoli. Visita guidata dal proprietario-progettista e piccola merenda locale sul tema "Il giardino e le porte fra passato e futuro". Sabato 7 giugno, 16:30. Indirizzo: Via Caracciolo 11, Meta. Contatti: 3401541157.

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli. Visita dedicata al tema dell'equilibrio tra storia, natura e arte contemporanea nel Real Bosco di Capodimonte. Sabato 7 giugno, 10:00. Indirizzo: Via Miano 2. Contatti: [email protected], 0817499147.

Reggia di Portici, Napoli. Visita guidata di 90 minuti all'Orto Botanico tra statue settecentesche e collezioni botaniche, con guida storico-artistica e botanica. Domenica 8 giugno, 11:00. Indirizzo: Via Università 100, Portici. Contatti: [email protected], 0812532016.

Villino Casciaro, Napoli. Conversazione letteraria “Appuntamento in giardino ...con #ledisobbedienti. Mary Shelley e il giardino napoletano”, sulla rappresentazione della Natura nelle opere della scrittrice. Domenica 8 giugno, 11:00. Indirizzo: Via Solimena 92. Contatti: [email protected].

Atelier Giardino Le Boscaglie di Caio Gracco, Piacenza. Alla scoperta di un atelier open air con pietre, mattoni e sculture nel giardino d’arte di Valerio Saltarelli Savi. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Località Centovera 17, Centovera. Contatti: 3358368804, [email protected].

Borgo Pietro Cocconi, Parma. Visita meditativa e contemplativa all’interno di un giardino zen nel cuore dell’Oltretorrente. Sabato 7 giugno, 10:00. Indirizzo: Borgo Pietro Cocconi 44. Contatti: [email protected].

Casa dell’Upupa, Forlì-Cesena. Giardino “Raccontato”: il verde che circonda Casa dell’Upupa e la scoperta di Ilario Fioravanti. Sabato 7 e domenica 8 giugno, in piazza Roverella 13, Sorrivoli di Roncofreddo. Contatti: 3343651256, [email protected].

Castello Benelli, Rimini. Visita guidata nell’antica dimora di Castello Benelli e nel suo giardino. L’evento è in programma sabato 7 giugno, con turni alle 10:00 e alle 11:00, in Via San Vito 17. Per informazioni: [email protected].

Giardini Ducali di Sassuolo, Modena. Concerto con La Toscanini NEXT, promosso dal Comune di Sassuolo e Gallerie Estensi, in occasione di “Bollicine a Palazzo”, nella cornice dei Giardini Ducali del Palazzo Ducale di Sassuolo. L’evento si tiene domenica 8 giugno alle 19:30 in Via Parco, 41049 Sassuolo (MO). Contatti: [email protected].

Giardino Botanico di Valbonella, Forlì-Cesena. Domenica 8 giugno alle 11:00 è prevista una visita guidata con focus sulle specie pioniere e sugli adattamenti delle piante alla vita in ambiente roccioso. Alle 15:00 si svolge la “Caccia alla Pianta”, una caccia al tesoro tra natura e tecnologia. Indirizzo: Via della Foresta, 47018 Corniolo FC. Contatti: 0543917912, [email protected].

Il Parco Romantico della Fondazione Magnani-Rocca, Parma. Visita guidata al Parco Romantico, recentemente restaurato con l’aggiunta di un nuovo giardino contemporaneo, e all’Oratorio dedicato all’Assunta presente nel parco. Sabato 7 giugno, con turni alle 11:00 e alle 11:30, a Mamiano. Per informazioni: [email protected].

La Colombarola, Parma. Visita al giardino de La Colombarola, in programma sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Via Marcellina Frondoni 3, Pieveottoville (PR). Contatti: [email protected].

Le Mura il Giardino del Borgo, Bologna. “Le Mura ritrovate”, giornate da trascorrere insieme immersi nella natura e nei colori, sabato 7 e domenica 8 giugno, in Via San Pietro 40, S. Pietro di Ozzano Emilia (BO). Contatti: [email protected].

Palazzo Boncompagni, Bologna. Visita guidata al giardino e all’esposizione di Marta Roberti. L’evento è previsto per sabato 7 e domenica 8 giugno, in Via del Monte 8, Bologna. Per informazioni: 051226889, [email protected].

Palazzo Minelli, Bologna. “Radici in Fiore”: un pomeriggio tra storia, natura e arte alla scoperta di una gemma nella pianura bolognese. Sabato 7 giugno alle 11:00 a Sala Bolognese. Per informazioni: 051955054, [email protected].

Parco della Rocca Meli Lupi di Soragna, Parma. Visita guidata e passeggiata nel parco sabato 7 e domenica 8 giugno, in Piazza Meli Lupi 5, Soragna (PR). Contatti: [email protected], 0524597978.

Villa Ca’ dei Muratini, Ravenna. “Il parco delle suggestioni”, visita guidata al giardino privato in compagnia della proprietaria. Appuntamento domenica 8 giugno, alle 10:00 e alle 16:00, in Via Granarolo 399, Granarolo Faentino (Faenza). Contatti: [email protected], 3332574410.

Reggia di Colorno, Parma. “L’arcadia nel giardino di Colorno”, visita guidata al giardino con lettura di poesie. Domenica 8 giugno alle 17:00, in Piazza Garibaldi, Colorno. Per informazioni: 0521312545.

Giardino Muzio de Tommasini, Trieste. Visita guidata alla scoperta della storia del Giardino e degli alberi Monumentali. Sabato 7 giugno, 11:00. Indirizzo: Giardino Muzio de Tommasini - Via Giulia 2, Trieste.

Giardino di Vito Corgnali, Udine. Visita al giardino di Vito Corgnali nell’ambito di Giardini Aperti 2025. Domenica 8 giugno, 10:00. Indirizzo: Via Casali 90, San Giovanni al Natisone (Udine).

Museo storico e il Parco del Castello di Miramare, Trieste. “Miramare attraverso lo specchio”, esperienza immersiva e gratuita per riscoprire, attraverso suoni e narrazioni, la storia e le atmosfere del parco che circonda il Castello di Miramare. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Viale Miramare s.n.c., 34151 Trieste.

Palazzo Coronini Cronberg, Gorizia. Percorso guidato tra architetture e sculture, alla scoperta di simboli, significati e trasformazioni del parco. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Viale XX Settembre 14, Gorizia.

Palazzo de Gleria, Udine. Visita guidata “Pietre in un giardino alpino”. Domenica 8 giugno, 10:00 e 15:00. Indirizzo: Via Povolaro 10, Comeglians.

Lazio Giardini della Landriana (FotoDarioFusaro)

Castello Ruspoli di Vignanello, Viterbo. Visita guidata con approfondimento sul progetto di restauro e valorizzazione del Giardino Storico, del Parco della Marescotta e dell’ingresso originale. Sabato 7 giugno, ore 10:00 e 17:30. Indirizzo: via dell'Uliveto 200, Vignanello.

Castello di Proceno, Viterbo. Visita guidata dalla casa museo alla casa torre fortificata, attraverso il giardino pensile. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Corso Regina Margherita 155, Proceno.

Condominio Via delle Alpi Apuane 11B, Roma. Visita guidata al giardino condominiale, curato da generazioni di condomini, con esperienza di giardinaggio urbano e informazioni tecniche su diverse varietà vegetali. Domenica 8 giugno, ore 10:30. Indirizzo: via delle Alpi Apuane 11B, Roma.

Cottage garden “La Vigna”, Roma. Il Cottage Garden dei Castelli Romani apre per una visita gratuita tra oltre 2000 varietà botaniche, con particolare attenzione a erbacee perenni e arbusti dalle fioriture spettacolari. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via Marino Campagna, Roma.

Fondazione Mario & Maria Pia Serpone, Roma. Open day con visite guidate all’interno dello spazio a cielo aperto per l’arte contemporanea, immerso nella natura. Sabato 7 giugno, ore 10:00. Indirizzo: via Marconi, Torrita Tiberina.

Giardini Chigi di Villa Farnesina, Roma. Visita libera al giardino storico di Villa Farnesina, esempio rinascimentale con una varietà di agrumi, piante e fiori. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via della Lungara 230, Roma.

Giardini della Landriana, Roma. Visita guidata ai giardini. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via Campo di Carne 51, Tor San Lorenzo.

Giardino dei cedrati di Villa Pamphilij, Roma. Visita guidata alla scoperta della vocazione agricola del Giardino dei cedrati. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via Aurelia Antica 183 e 219, Roma.

Giardino di Ninfa, Latina. Percorso di visita itinerante con lettura di testi. Domenica 8 giugno, ore 10:00 e 15:00. Indirizzo: via Provinciale Ninfna 68, Cisterna di Latina.

Il Giardino di Confucio, Roma Capitale. Apertura del giardino all’Esquilino. Sabato 7 giugno, ore 10:00. Ingresso da via Principe Amedeo 184, Roma.

Il Giardino di Pianamola, Viterbo. Giardino naturalistico mediterraneo di collina con apertura nel periodo di massima fioritura della collezione di Cistus. Sabato 7 giugno, ore 10:00. Indirizzo: Strada Pianamola 5, Bassano Romano.

Orto Sylvatico, Collepardo (Frosinone). Visite guidate lungo i sentieri alla scoperta delle piante spontanee dei Monti Ernici. Domenica 8 giugno, ore 11:00 e 17:00. Indirizzo: Collepardo, 03010.

Palazzo Farnese, Viterbo. Apertura straordinaria del giardino estivo e del roseto. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via Antonio da Sangallo, Caprarola.

Parco Villa Gregoriana – FAI, Roma. Racconto itinerante alla scoperta della villa. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Largo Sant’Angelo, Tivoli.

Teatro del Giardino Segreto, Viterbo. Visita al giardino con teatro all’aperto, orto/parco, artigianato e musica. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via del Cimitero Vecchio 16, Vetralla.

Villa Borghese, già Villa Bell'Aspetto, Roma. Visita guidata con approfondimenti storici e botanici del parco. Sabato 7 giugno, ore 11:00. Indirizzo: via Antonio Gramsci 94, Nettuno.

Villa Lina Igliori – Relais, Viterbo. Apertura degli interni e del Giardino Storico e Simbolico del relais. Domenica 8 giugno, ore 10:00. Indirizzo: via Magenta 65, Ronciglione.

Villa Medici, Roma. Visita guidata alla scoperta della storia della villa. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: viale della Trinità dei Monti 1, Roma.

Villa Mergè “Palazzetto”, Roma. Installazione fotografica di Valerio Ventura nel parco della villa. Domenica 8 giugno, ore 15:30. Indirizzo: via Santovetti 2, Frascati.

Villa d’Este, Roma. Visita guidata nel giardino con focus su resti scultorei di epoca romana. Sabato 7 giugno, ore 10:30. Indirizzo: piazza Trento 5, Tivoli.

Villa di Capo di Bove, Roma. Concerto dell’Orchestra Sonorum composta da giovani tra i 15 e i 18 anni. Sabato 7 giugno, ore 17:00. Indirizzo: via Appia Antica 222, Roma.

Liguria, Villa Durazzo Pallavicini (fotoVillaDurazzoPallavicini)

Casa Carbone, Lavagna (GE). Domenica 8 giugno, alle 10:00, è prevista l’apertura del giardino con visite nell’ambito della manifestazione europea Appuntamento in Giardino 2025. Indirizzo: FAI Casa Carbone, Lavagna.

Giardini Botanici Hanbury, Ventimiglia (IM). Sabato 7 e domenica 8 giugno si svolgeranno visite guidate con tariffa ridotta di 8 euro, comprensive di un approfondimento dedicato alla memoria fossile nelle pietre del giardino. Disponibile cestino da picnic su prenotazione. Indirizzo: Corso Montecarlo 43, La Mortola di Ventimiglia.

Giardini di Villa della Pergola, Alassio (SV). Sabato 7 e domenica 8 giugno visita storico-botanica con approfondimenti sull’utilizzo della pietra nel giardino. Indirizzo: via Privata Montagu 9, Alassio.

Giardino Pensile di Palazzo Reale, Genova. Sabato 7 giugno, alle 17:00, è in programma una visita dedicata alla storia del mosaico a "Risseu" settecentesco, realizzato con ciottoli provenienti dal Monastero delle Monache Turchine. Indirizzo: via Balbi 10, Genova.

Giardino segreto di Palazzo Nicolosio Lomellino, Genova. Sabato 7 e domenica 8 giugno, visite guidate con approfondimenti sulle decorazioni scultoree di Domenico Parodi. Indirizzo: via Giuseppe Garibaldi 7, Genova.

Il Giardino di Rose, Cosseria (SV). Domenica 8 giugno, dalle 9:00, visita libera tra le 250 varietà di rose antiche e moderne, con degustazione di dolci a base di rose. Indirizzo: Località Povigna 69, Cosseria.

Orto Botanico di Genova, Genova. Sabato 7 giugno, alle 14:30, apertura straordinaria con visite guidate gratuite alla scoperta del mondo vegetale. Indirizzo: corso Dogali 1M, Genova.

Parco Botanico di Villa Rocca, Chiavari. Sabato 7 e domenica 8 giugno si celebra la riapertura del complesso con un weekend di visite nel giardino rinnovato. Indirizzo: piazza Giacomo Matteotti 10, Chiavari.

Parco di Villa Durazzo, Santa Margherita Ligure. Domenica 8 giugno, alle 15:00, visita guidata al parco storico con particolare attenzione alle pavimentazioni in acciottolato e agli arredi romantici. Indirizzo: via San Francesco 3, Santa Margherita Ligure.

Villa Durazzo Pallavicini, Genova. Sabato 7 e domenica 8 giugno sarà possibile ammirare le pavimentazioni artistiche del parco e partecipare a laboratori creativi per bambini e adulti con creazioni in pietra realizzate in tempo reale da appassionati. Indirizzo: via Ignazio Pallavicini 13, Genova.

Villa Rezzola - FAI, Lerici, frazione Pugliola (SP). Sabato 7 e domenica 8 giugno apertura per visite libere nel giardino. Indirizzo: via Militare 33, Lerici.

Lombardia VillaCarlotta (FotoVillaCarlotta)

Casa Museo Pogliaghi, Varese. Visite guidate speciali al giardino della Casa Museo Pogliaghi al Sacro Monte di Varese, con la possibilità di ammirare alberi secolari e conoscere la figura e la collezione dell’artista. Gli appuntamenti sono previsti il 7 e l’8 giugno presso la Casa Museo Pogliaghi, in via Beata Giuliana 5. Domenica 8 giugno alle 15:00 è inoltre in programma un concerto dell’associazione ImmaginArte, anticipato da una visita guidata al giardino, con inizio alle ore 16:30.

Collepaste, Bergamo. Visita guidata al giardino e al piccolo vigneto di Moscato, con due appuntamenti domenica 8 giugno alle ore 10:00 e alle 15:00. Collepaste si trova in via Collina Alta 98, Scanzorosciate.

Cappella Espiatoria di Monza, Monza e della Brianza. Sabato 7 giugno alle ore 11:00 si tiene un’attività di lettura e laboratorio per famiglie in collaborazione con la libreria "Tutti giù per terra", presso la Cappella Espiatoria in via Matteo da Campione.

Casello San Cristoforo, Milano. Il giardino del Casello San Cristoforo, in via Pesto 1, ospita il 7 e 8 giugno laboratori, incontri ed eventi all'insegna della rigenerazione del verde tra le massicciate ferroviarie.

Castello di Belgioioso, Pavia. Visite guidate al giardino storico del castello, situato in viale Dante Alighieri 2, previste per il 7 e l’8 giugno in occasione della Giornata Nazionale dei Parchi e dei Giardini.

Giardini Storici di Villa Bertarelli, Lecco. Sabato 7 giugno alle ore 10:30 è in programma una visita guidata nei giardini storici della villa, in via Bertarelli 11, Galbiate.

Giardini dello Studio Giunta, Monza e della Brianza. Visite guidate ai giardini e agli ambienti interni dello studio, condotte dalla Compagnia del CNGEI della Sezione Scout di Bergamo 1, sabato 7 e domenica 8 giugno in via Cassignolo 9, Agrate Brianza.

Giardino Arese Borromeo, Monza e della Brianza. Sabato 7 giugno alle ore 18:00, visita guidata teatralizzata con personaggi in costume d’epoca per scoprire le bellezze del giardino, in via Borromeo 41, Cesano Maderno. Domenica 8 giugno, dalle 09:00, all’interno del giardino si svolge un'esposizione di suiseki e bonsai con seminari, incontri e dimostrazioni curate dalla scuola Suiseki Do Groane.

Giardino di Gianfranco, Bergamo. Sabato 7 giugno alle ore 10:30 è prevista una visita guidata al giardino a stanze inglesi, con piccolo buffet offerto dal proprietario. Il giardino si trova in via Fratelli Calvi 15, Ranica.

Giardino di Villa Ghirlanda Silva, Milano. Sabato 7 giugno si svolgono diverse attività: alle ore 11:00 visita guidata tra gli arredi lapidei del giardino storico voluto da Ercole Silva; alle 14:45 e alle 16:15 laboratorio d’arte e manualità “Messer Michelagnolo”, dedicato ai 550 anni dalla nascita di Michelangelo; alle 16:00 presentazione del “Gabinetto di Scienze Naturali” interpretato dagli scritti del conte Silva; alle 16:30 visita teatrale in costume con i “Conti Silva si raccontano”. Domenica 8 giugno alle ore 11:00 è in programma una visita guidata storico-artistica alle sale interne e al parco. Alle 15:00 si tengono sia il saggio musicale degli allievi della Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra sia l’attività “Shiatsu e Natura” per scoprire tecniche di benessere. Per l’intera durata della manifestazione, il giardino ospita la mostra fotografica “Alberto Lagomaggiore - Fotografie di architettura 1994-2024”, a cura di Maria Fratelli e Giorgio Olivero. Tutti gli eventi si tengono in via Frova 10, Cinisello Balsamo.

Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione, Brescia. Sabato 7 giugno, alle 15:00, 16:30 e 18:00, si svolge un percorso guidato per famiglie nell’uliveto storico, alla scoperta delle “pietre parlanti” delle Grotte di Catullo.

Museo e Giardino Botanico Villa Carlotta, Como. Sabato 7 giugno alle ore 10:30 è proposta una visita alla scoperta delle tracce lapidee presenti nel giardino, in via Regina 2, Tremezzina, località Tremezzo.

Marche VillaMiralfiore (fotoFrancoSarti)

Giardino degli agrumi "Il Crocifsso", Ascoli Piceno. Alla scoperta del Giardino Storico degli Agrumi "Il Crocifsso", con illustrazione dei lavori di restauro finanziati dal PNRR. La visita guidata gratuita si svolgerà su un percorso delimitato esterno alle mura a causa dei lavori in corso. Domenica 8 giugno, alle 11:00 e alle 14:00. Indirizzo: via Conte Giovanni Vinci, Massignano, Ascoli Piceno.

Giardino di Flora e Pomona, Ancona. Visita guidata al giardino di Consuelo a Villa Forani, un giovane giardino capace di suscitare emozioni, tra stanze segrete, tunnel e statue. Le visite sono previste il 7 e l’8 giugno. Indirizzo: frazione Nebbiano 48 E, Fabriano 60044 AN.

Il Nostro Giardino, Pesaro e Urbino. “Il Nostro Giardino al Crepuscolo”, lettura di poesie di Guido Gozzano. L’incontro si terrà sabato 7 giugno alle 18:30 in via dei Canonici 93, 61122 Pesaro.

Orto sul Colle dell’Infinito - FAI, Macerata. Speciali visite guidate e laboratori in programma domenica 8 giugno alle 10:00. Indirizzo: via Monte Tabor 2, Recanati.

Parco Villa Castiglioni, Macerata. Sarà presentato il progetto del parco con spiegazione della raccolta delle acque piovane e del riciclo per l’irrigazione della zona di piantumazione e nursery delle piccole querce. L’iniziativa si svolge il 7 e l’8 giugno a Botontano, Cingoli.

Villa Cattani Stuart a Trebbiantico, Pesaro e Urbino. “Villa Cattani Stuart si racconta: arte, storia e paesaggio”, con visita guidata alla villa affrescata e al giardino all’italiana. L’appuntamento è per domenica 8 giugno alle 10:30 in via Trebbiantico 67.

Villa Miralfore, Pesaro e Urbino. “Ascoltare il Giardino”, lettura di pagine tratte da Jorn de Precy, Emily Dickinson, Marco Martella e altri. L’incontro si tiene sabato 7 giugno alle 10:00 in via del Miralfore 20.

Giardino Flora Appenninica, Isernia. Il Giardino di Flora Appenninica di Capracotta propone una giornata dimostrativa e formativa per la manutenzione e costruzione di muretti a secco già presenti a delimitare le aiuole tematiche. L’iniziativa si svolgerà il 7 e 8 giugno a Capracotta (coordinate 41.8443, 14.2770).

Villa De Capoa, Campobasso. “RiapriAMO Villa De Capoa”, con visite libere e guidate alla riscoperta della villa appena ristrutturata. Le visite sono previste il 7 e 8 giugno in Piazza Giovanni Falcone Paolo Borsellino, Campobasso.

Piemonte CasaLajolo (FotoCasaLajolo)

Badia Santa Maria del Castello, Rocca de Baldi (Cuneo). Visita al giardino e alla chiesa del complesso Badia di Santa Maria del Castello sabato 7 giugno alle 10:00. Indirizzo: Piazza Morozzo.

Casa Lajolo, Piossasco (Torino). “Musica in giardino”, una giornata per scoprire la musica delle ance doppie e allietare i presenti durante la visita dell’antica dimora con il suo giardino, domenica 8 giugno alle 10:00. Indirizzo: via San Vito 23.

Castello Museo di Rocca de' Baldi, Rocca de’ Baldi (Cuneo). Sabato 7 giugno alle 15:00 è in programma una passeggiata nel giardino dei Marchesi Morozzo, poi trasformato in orto e frutteto. Domenica 8 giugno, alle 14:30 e 16:00, il castello propone la visita “Uomo e natura a Rocca de’ Baldi”, dedicata alla storia del paesaggio e all’orto-giardino. Indirizzo: Piazza Pio VII.

Castello di Agliè, Agliè (Torino). Sabato 7 giugno alle 15:00 visite naturalistiche nelle cucine del castello con le guide di Vivere i Parchi, per scoprire antichi menù e il loro legame con la natura. A seguire, alle 16:30, presentazione del libro I giardini, il parco e la tenuta del Castello di Agliè (1624–1940) a cura di P. Cornaglia e M. Ferrari (Olschki). Domenica 8 giugno alle 15:00 è prevista la manifestazione concertistica Castello InCantato 2025 nei giardini, nella corte d’onore e presso la chiesa Santa Marta. Alle 17:30, sempre domenica, si terrà un concerto jazz con melodie generate dalle piante nella cornice della Fontana dei Fiumi con Zigola, Alessandro Maiorino e Maurizio Verna. Indirizzo: Piazza Castello 1.

Castello di Miradolo, San Secondo di Pinerolo (Torino). Domenica 8 giugno alle 11:00 si svolge “Rustica”, giornata di workshop, giochi, cucina e parole rurali alla scoperta dell’anima agreste del castello. Indirizzo: via Cardonata 2.

Castello di Proh, Briona (Novara). Tra storia, natura e tradizioni, il castello accoglie i visitatori il 7 e 8 giugno con il suo parco rurale e le sale multimediali. Indirizzo: via Marelli.

Castello e Parco di Masino – FAI, Caravino (Torino). Sabato 7 giugno alle 10:00 si svolge “Ti racconto il Parco del Castello di Masino”, passeggiata fotografica nel parco storico. Indirizzo: via al Castello 1.

Colosso di San Carlo Borromeo, Arona (Novara). Il 7 e 8 giugno visita guidata al giardino della statua di San Carlo dove si trovano le opere di Marco Mantovani, con possibilità di salita al monumento. Indirizzo: Piazzale San Carlo.

Comune di Savigliano, Savigliano (Cuneo). Visita guidata e spettacolo alla scoperta dei giardini del comune il 7 e 8 giugno. Indirizzo: Piazza Turletti 8.

FAI – Castello della Manta, Manta (Cuneo). Il 7 e 8 giugno weekend dedicato alla bellezza con focus sulla ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica del castello e dei suoi spazi verdi. Indirizzo: via De Rege Thesauro 5.

Parco Storico Bricherasio, Fubine Monferrato (Alessandria). Il 7 e 8 giugno è prevista una visita guidata al parco. Indirizzo: Corso Aldo Porro 99.

Giardino dei Sensi MÚSES – Accademia Europea delle Essenze, Savigliano (Cuneo). Visite guidate e laboratori il 7 e 8 giugno per scoprire il Giardino dei Sensi. Indirizzo: via Sant’Andrea 53.

Giardini del Priorato di San Pietro, Cavallermaggiore (Cuneo). Il 7 e 8 giugno apertura straordinaria con visite guidate all’Orto Tintorio e al Giardino dei Semplici.

Giardino Botanico di Oropa, Biella. Domenica 8 giugno, alle 11:00 e alle 15:30, si tengono visite guidate dedicate alle rocce del giardino e alla loro geologia. Indirizzo: strada alla Teleferica.

Giardino Lorella, Ameno (Novara). Il 7 e 8 giugno il percorso botanico si accompagna a lavorazioni della pietra.

Giardino Zen, Anzola d’Ossola (Verbano-Cusio-Ossola). Il 7 e 8 giugno si tiene una visita guidata al giardino giapponese con approfondimenti sulla sua storia. Indirizzo: via Megolo 86.

Giardino dell’Eremita, Pontestura (Alessandria). Domenica 8 giugno alle 15:30 si svolge un atelier di pittura e gioco per bambini dai 3 agli 8 anni.

Giardino della Casa del Custode di Palazzo Galvagno, Marene (Cuneo). Il giardino sarà aperto alla visita libera il 7 e 8 giugno. Indirizzo: via Stefano Gallina 45.

Giardino della Margarita, Margarita (Cuneo). Il 7 e 8 giugno visite guidate propongono un viaggio emozionale tra acqua e pietre accompagnato da suoni in un giardino settecentesco. Indirizzo: via Gino Bertone 36.

Giardino di Palazzo La Marmora, Biella. Visita non guidata del giardino storico superiore e inferiore. I proprietari saranno presenti sul posto ad accogliere i visitatori. Domenica 8 giugno, 15:00. Indirizzo: Corso del Piazzo, 19. Contatti: [email protected], 3450697927.

Giardino di Villa Motta, Orta San Giulio, Novara. Visita guidata al giardino, giardino internazionale di camelie d'eccellenza, a cura della proprietaria. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Via Motta 24, 2801 Orta San Giulio. Contatto: [email protected].

Giardino privato Rosedeliziose, Torino. Apertura del giardino naturale in cui le rose sono protagoniste, con accoglienza da parte dei proprietari. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Via Vespiolla 3. Contatti: 3475089493, [email protected].

Herbaria di Santa Vittoria D'Alba, Cuneo. Apertura del giardino. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Piazza Marone 2, Santa Vittoria D'Alba.

Il Giardino Garnero, Saluzzo, Cuneo. Workshop "Crea il tuo Terrarium" in collaborazione con "Selva Domestica", sabato 7 giugno alle 15:00. Visita guidata all’antico giardino addossato alle mura medievali, aperto sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Via Pusterla 1. Contatti: 3497864841, 3474419063, [email protected].

Il Giardino della Canonica di San Pietro a Cherasco, Cuneo. Presentazione della “Guida Naturalistica di Cherasco” e presentazione della rete “Essenza del Territorio”. Domenica 8 giugno, ore 11:00. Indirizzo: Via San Pietro 15, Cherasco. Contatti: 0172 86472, [email protected].

Il Giardino delle Essenze di Lagnasco, Cuneo. Visite guidate e laboratori alla scoperta del giardino e del castello. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Via Castelli 1, Lagnasco. Contatto: [email protected].

Museo-Giardino della Civiltà della Seta “Mario Monasterolo”, Racconigi, Cuneo. Apertura con letture e laboratori. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi 3. Contatto: 3711529504, [email protected].

Oasi Zegna, Biella. Visita guidata a Casa Zegna, alla Mostra Permanente e Temporanea e al Giardino Segreto di Ermenegildo Zegna. Domenica 8 giugno, ore 14:30 e 16:00. Indirizzo: Valdilana, località Trivero, via Marconi 23. Contatto: [email protected].

Orto Botanico di Torino, Torino. Visite guidate alla scoperta della componente minerale dell'Orto Botanico. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Viale Mattioli 25, 10125 Torino. Contatto: [email protected].

Orto dei Padri Somaschi, Cherasco, Cuneo. Visite con audioguida e laboratori nell’ambito del progetto “Essenza del Territorio”. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Via Nostra Signoria del Popolo 15. Contatto: 0172-427050.

Orto romano di Bene Vagienna, Cuneo. Visite guidate e laboratori creativi. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Frazione Roncaglia 12, 12041 Bene Vagienna. Contatti: [email protected], 0171261467.

Palazzotto Juva, Volvera, Torino. Visita al giardino adiacente al Palazzotto Juva con appuntamenti domenica 8 giugno alle 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:30 e 18:30. Indirizzo: Cascina Pascolo Nuovo n. 77. Contatto: [email protected].

Parco Cavour, Santena, Torino. Sabato 7 giugno, alle 16:00 passeggiata letteraria con aperitivo. Domenica 8 giugno alle 10:30 e alle 15:00 attività naturalistiche per famiglie. Indirizzo: Piazza Visconti Venosta 2. Contatti: [email protected], 011597373.

Parco Storico Il Torrione, Pinerolo, Torino. Visite guidate al restauro del parco. Domenica 8 giugno, ore 10:00. Indirizzo: Strada del Galoppatoio n° 20, 10064.

Parco del Castello di Monticello d'Alba, Cuneo. Visite guidate e laboratori. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Piazza San Ponzio 3, 12066 Monticello d'Alba. Contatto: [email protected].

Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, Torino. Visite guidate con approfondimento sul patrimonio lapideo. Domenica 8 giugno, ore 10:30 e 11:00. Indirizzo: Abbazia di Sant'Antonio di Ranverso. Contatto: 0116200603.

Riserva Naturale Parco Burcina "Felice Piacenza", Pollone, Biella. Visita dedicata ai massi erratici presenti nel parco. Sabato 7 giugno, ore 14:00. Indirizzo: Cascina Emilia 6. Contatti: [email protected], 012523058.

Tenuta La Marchesa, Gavi, Alessandria. Visita guidata al giardino all’italiana e al giardino di fori e di pietra, con possibilità di trekking libero al lago con fioriture stagionali. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Gavi 15067 - Novi Ligure. Contatti: [email protected], 3357618507, 0143743362.

Carruba Garden, Bisceglie (Barletta-Andria-Trani). Domenica 8 giugno alle 10:30 sono previsti laboratori di scultura e pittura per tutte le età. Nella stessa giornata, a partire sempre dalle 10:30, il giardino accoglie i visitatori con visite guidate esclusive, laboratori creativi e degustazioni. Indirizzo: Carruba Garden - 76011 Bisceglie BT. Info: 3515962034.

Dimora Storica Muratore, Lecce. Il giardino pensile della dimora, unico nel suo genere, ospita terrazzamenti, muretti a secco, alberi secolari e piante rare. Domenica 8 giugno, visite guidate alle 11:00 e alle 17:30. Indirizzo: Via Scarambone, 36. Info: [email protected], 3339030552.

Giardino Botanico Lama degli Ulivi, Monopoli (Bari). Visita guidata in un’oasi immersa nella natura e nella storia. Domenica 8 giugno, ore 17:00. Indirizzo: Contrada Conchia, 298. Info: 3470081412.

Giardino di Palazzo Morisco-Galante Arditi di Castelvetere - ADSI Puglia, Lecce. Giardino privato nel centro storico eccezionalmente aperto al pubblico per la prima volta. Sabato 7 giugno, ore 10:30. Indirizzo: Via del Palazzo dei Conti di Lecce, 4.

Giardino di Rosantica, Martina Franca (Taranto). Visita guidata in un giardino mediterraneo con una collezione di rose antiche resistenti e riflessione sull’evoluzione del giardino. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Info: [email protected], 3929791190.

Giardino storico di Palazzo Marchesale, Melpignano (Lecce). Sabato 7 giugno alle 18:30 visita guidata con degustazione di marmellate prodotte dai frutti del giardino. Domenica 8 giugno alle 9:30 esplorazione della cella carceraria e alle 20:00 finali del laboratorio per bambini diretto da Fabio Zullino. Indirizzo: via Roma 17. Info: 3519733809, [email protected].

La Cutura Giardino Botanico, Giuggianello (Lecce). Visita libera al giardino botanico. Domenica 8 giugno, ore 10:00. Indirizzo: Contrada Cutura. Info: 3319902793.

MAGLIE - Città di giardini – II edizione, Maglie (Lecce). Sabato 7 e domenica 8 giugno diverse aperture tra cui: Palazzo Romano (Via Ospedale 23), Villa Cezzi (Via Roma 55), Villa Achille Tamborino (Piazza Tamborino). Info per tutte le sedi: [email protected].

Villa La Meridiana, Santa Maria di Leuca (Lecce). Visita dei giardini e del piano padronale con mosaici di fine Ottocento. Degustazione di liquori nelle scuderie. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Lungomare Cristoforo Colombo 61. Info: [email protected].

Villa Saetta De Michele, Nardò (Lecce). Visita al giardino formale e racconto del progetto di resilienza e sperimentazione condotto dai proprietari. Domenica 8 giugno, ore 18:30. Indirizzo: Strada Santa Caterina 5. Info: 3355857163.

Giardino dei Continenti di Masseria Brusca, Nardò (Lecce). Visita guidata e degustazione di prodotti tipici accompagnati da calice di vino. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Strada Brusca 14. Info: [email protected], 3343082130.

Orto Botanico del Salento, Lecce. Passeggiata botanico-geologica nell’orto botanico. Sabato 7 giugno, ore 10:00. Indirizzo: Via Lorenzo Palumbo (traversa via Cantù), uscita 7B tangenziale EST. Info: [email protected], 3897943285.

Castello di Sanluri, Sassari. Visita al giardino del Castello di Sanluri sabato 7 giugno, alle 10:30 e alle 16:00. Indirizzo: Castello di Sanluri - Via Carlo Felice. Per informazioni: 3939916135, [email protected].

Giardino Botanico del Monte Arci, Oristano. Il Giardino Botanico del Monte Arci a Masullas propone un’intera giornata tra natura, arte e geologia, con passeggiata escursionistica, visite museali e dimostrazioni della lavorazione della pietra domenica 8 giugno, alle 10:00. Indirizzo: Via Cappuccini 59, 09090 Masullas. Contatti: [email protected], 3881777100.

Parco Aymerich, Laconi (Oristano). Visita al Parco Aymerich nei giorni 7 e 8 giugno. Indirizzo: Laconi - Parco Aymerich. Informazioni: [email protected].

Lantana Resort, Cagliari. Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del giardino Lantana domenica 8 giugno, alle 11:00. Indirizzo: Pula - Lantana Resort. Per informazioni: [email protected].

“Abitare con il verde”, Località San Gaetano, Comune di Quartucciu, Cagliari. Visite in un piccolo universo di piante mediterranee ed esotiche con percorsi di ortoterapia, attivi nei giorni 7 e 8 giugno. Indirizzo: Strada Statale 125, Km 17 Quartucciu. Contatti: [email protected], [email protected], 3282761164, 3404797091, 3382258656.

Nuraghe Nolza, Nuoro. Visita guidata attraverso il parco archeologico disseminato di endemismi e orchidee spontanee il 7 e 8 giugno. Indirizzo: Nuraghe Nolza - Meana Sardo. Contatti: 3756527668.

Parco di Monserrato, Sassari. Visita libera al Parco di Monserrato domenica 8 giugno, alle 09:00. Indirizzo: via Budapest - Sassari.

Villa Asquer, Cagliari. Visita guidata alla mostra "Un'estetica di progetto. Visioni del paradiso per un'arte del sogno" di Gianni Burattoni e al Parco di Villa Asquer il 7 e 8 giugno. Indirizzo: Via Su Bisconti sn, Località Pixina Matzeu Assemini (CA). Informazioni: [email protected], http://www.villasquer.it.

Villa Piercy, Nuoro. Visita dedicata ai grandi alberi monumentali sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Località Badde Salighes, 08011 Bolotana. Contatti: 3290275598.

Sicilia Donnafugata Parco (foto Giovanni Tidona)

Batia dell'Arcangelo Gabriele, Catania. Scopri le 500 rose in Batia fra i muretti a secco patrimonio immateriale Unesco. Visita del roseto, dell'orto sensoriale e dell’antico palmento. Domenica 8 giugno, 11:00. Indirizzo: via Torretta 90, Acireale.

Giardino della Kolymbethra - FAI, Agrigento. Vivere il giardino: visite guidate e musica. Visita specialistica sul significato etimologico del termine “giardino”, seguita da un intrattenimento musicale a cura della Modern Music Orchestra. Domenica 8 giugno, 11:00. Indirizzo: Viale Caduti di Marzabotto, 92100 Agrigento.

Giardino dell’Impossibile, Trapani. Visita audioguidata del giardino ipogeo di Favignana, divenuto patrimonio culturale della Regione Sicilia. Domenica 8 giugno, 09:00. Indirizzo: Strada Comunale 10, Favignana.

Giardino storico di Donnafugata, Ragusa. “Soffasogno in giardino: storie per tutti”, lettura di libri illustrati destinati a famiglie, genitori e bambini dai 3 ai 10 anni. Ingresso a tariffa speciale, attività gratuita su prenotazione. Domenica 8 giugno, 10:30 e 11:30. Indirizzo: Donnafugata, Ragusa.

Museo Tradizioni Nobiliari, Palazzolo Acreide, Siracusa. “Giardino segreto: da luogo di degrado a esplosione di natura”. Apertura straordinaria del giardino interno del museo. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via Roma 231, Palazzolo Acreide.

Palazzo Previtera, Catania. Il giardino storico sul versante nord dell’Etna ospita la performance “Giardino Corporeo” di Melania Caggegi, dove il corpo dialoga con la natura attraverso gesti essenziali. Sabato 7 giugno, 18:30. Indirizzo: via Dante Alighieri 24, Linguaglossa.

Parco Paternò del Toscano, Catania. “Il Giardino sulla Lava”, visita guidata tra emozioni e natura. Sabato 7 giugno, 10:30. Domenica 8 giugno, 18:00, apertura pomeridiana con concerto di Eleonora Bordonaro Trio. Indirizzo: via Roma 59, Sant’Agata Li Battiati.

Vivai Valverde, Catania. “Terrazzamenti etnei”, visita al vivaio-giardino dove le pietre vulcaniche etnee sono protagoniste di un paesaggio modellato per la coltivazione. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via dei Belfiore 111, Valverde (CT).

Victoria Gardens, Messina. “Giardini Victoria a Taormina: Pietraperciata, le pietre raccontano la storia”, viaggio tra natura e memoria tra le rocce arenarie. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via Fondaco d’Accorso, Taormina.

Villa Cianciafara, Messina. Visita guidata con racconto della storia della famiglia Cianciafara, legata a Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via dell’Anno Santo 5, Messina.

Toscana Villa Guicciardini Corsi Salviati (FotoFrancescoNiccolai)

Castello di Montecchio Vesponi, Arezzo. Visita archeologica e visita guidata al giardino del castello. Sabato 7 e domenica 8 giugno, ore 10:30. Indirizzo: Montecchio Vesponi. Contatti: [email protected], 3319418621.

Cimitero Evangelico agli Allori, Firenze. Visita guidata tra piante e monumenti. Sabato 7 giugno, ore 10:00. Indirizzo: via Senese 184, Firenze. Contatti: [email protected], 3477863000.

Fattoria di Celle, Pistoia. Visita agli orti e agli agrumeti del complesso di Celle, con apertura al pubblico dei giardini storici. Domenica 8 giugno, ore 15:30. A seguire, alle 18:00, concerto di musica barocca. Indirizzo: via Montalese 7A. Contatti: [email protected].

Giardino di Palazzo Pfanner, Lucca. Visita al giardino restaurato. Sabato 7 giugno, ore 17:00. Indirizzo: via degli Asili 33, Lucca. Contatti: [email protected].

Giardini di Villa Le Corti, Firenze. Incontro nell’orto biologico della villa dedicato ai principi dell’elettrocoltura. Sabato 7 giugno, ore 11:00. Indirizzo: via San Piero di Sotto 1, San Casciano in Val di Pesa. Contatti: [email protected], 0558293026.

Giardino botanico Ottone, Livorno. Concerto “Romanze tra le foglie”. Domenica 8 giugno, ore 19:30. Contatti: 0565 933101.

Giardino di Boboli, Firenze. Visita guidata tra statue, grotte e minerali. Sabato 7 giugno, ore 10:00. Indirizzo: piazza Pitti 1, Firenze. Contatti: [email protected].

Giardino di Villa Corsi Salviati, Firenze. Visita al giardino formale. Sabato 7 giugno, ore 9:30 e 15:00. Indirizzo: via Antonio Gramsci 456, Sesto Fiorentino.

Giardino privato - Il Giardino di Elena, Firenze. Visita al giardino privato di Elena e Simone, con racconto del progetto e presenza di galline ornamentali. Domenica 8 giugno, ore 14:00. Indirizzo: Gambassi Terme. Contatti: [email protected], 3475740925.

Horti Leonini, Siena. Apertura notturna del giardino. Sabato 7 giugno, ore 21:30. Indirizzo: piazza della Libertà, San Quirico d’Orcia. Contatti: [email protected], 0577 899728.

Il Giardino dell’Amore, Grosseto. Visita guidata e dimostrazione di distillazione di rose antiche. Sabato 7 giugno, ore 10:00. Indirizzo: Scansano. Contatti: [email protected].

Il Giardino delle Rose di Maria Giulia Cimarelli, Firenze. Visita guidata dedicata alle rose antiche e al loro legame con la storia e la letteratura. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via Palastra 27, Chiesanuova. Contatti: 3391106747.

Il giardino di Campagna, Siena. Sabato 7 giugno, ore 17:30, concerto di musica pop con Sofa. Sabato 7 e domenica 8 giugno, visite al giardino di 600 mq con ulivi, piante mediterranee, fiori perenni e annuali, rose e piccoli giardini acquatici. Indirizzo: via Borgo di Sopra, San Giovanni d’Asso. Contatti: [email protected], 3286117923.

Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-Planck-Institut, Firenze. Passeggiata nel giardino di Palazzo Capponi tra storia e contemporaneità. Sabato 7 giugno, ore 11:00 e 14:00. Indirizzo: via Giuseppe Giusti 44, Firenze. Contatti: [email protected].

Museo Nazionale di Villa Guinigi, Lucca. Visita guidata al giardino e presentazione della camelia “Te Deum”. Sabato 7 giugno, ore 11:00. Indirizzo: via della Quarquonia 4. Contatti: [email protected], 3346537619.

Museo di San Marco, Firenze. Visita ai chiostri del convento. Sabato 7 giugno, ore 10:00. Indirizzo: piazza San Marco 3, Firenze. Contatti: [email protected].

Orti di Santa Chiara e Giardini del Bastione di Santa Lucia, Arezzo. Visita libera con apertura straordinaria. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via Santa Croce 7, Sansepolcro. Contatti: [email protected].

Orti di Villa Ruschi, Pisa. Visita ai muri a secco del Monte Pisano. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via Francesco Ruschi 81, Calci.

Parco Mediceo di Pratolino, Firenze. Visita guidata al giardino mediceo iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Sabato 7 giugno, ore 11:00. Indirizzo: via Fiorentina 276, Firenze. Contatti: [email protected], 337684085.

Parco del Neto, Firenze. Sarà l’occasione per presentare il parco dopo i lavori ai laghetti e ai fossetti idraulici, con l’iniziativa “Nuova vita al parco romantico dell’acqua”. Sabato 7 giugno, ore 10:00. Indirizzo: Parco del Neto - viale pratese.

Parco di Villa Baciocchi, Pisa. Visita al parco con l’agronomo dott. Franchi alla scoperta delle orchidee spontanee del Parco Botanico. Sabato 7 giugno, ore 16:00. Indirizzo: Piazza Castello 1/4, Capannoli. Contatti: 0587607035, [email protected].

Podere La Gualda Vecchia, Pisa. “Orditi Selvatici – Tra deserti immaginari e foreste che verranno”, tra arte, natura e visioni verdi: visite guidate al Giardino Emozionale, forest bathing, l’omaggio mediterraneo del Giardino Secco e la food forest creativa in divenire. Domenica 8 giugno, ore 16:00. Indirizzo: Via Castagnetana 55, Monteverdi Marittimo. Contatti: [email protected], 3495965855.

Villa Gamberaia, Firenze. Passeggiata lungo l’itinerario di Firenze Greenway est con arrivo a Villa Gamberaia. Sabato 7 giugno, ore 10:00. Indirizzo: Via del Rossellino 72. Contatti: [email protected].

Villa Henderson - Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Livorno. Visita guidata con focus sulle differenti tipologie di terreno dell’ambiente di macchia mediterranea. Sabato 7 giugno, ore 17:30. Indirizzo: via Roma 234. Contatti: [email protected].

Villa La Quiete, Firenze. Visita guidata speciale del giardino, organizzata in collaborazione con la sezione di Mineralogia e Litologia del Museo di Storia Naturale del Sistema Museale di Ateneo. Sabato 7 giugno, ore 11:00. Indirizzo: Via di Boldrone 2. Contatti: 0552756444, [email protected].

Villa Medicea Cerreto Guidi, Firenze. Cena rinascimentale in giardino e concerto. Sabato 7 giugno, ore 8:30. Indirizzo: Cerreto Guidi. Contatti: 057155707.

Villa Medicea La Magia, Pistoia. Visita guidata al complesso monumentale della villa e al giardino storico restaurato grazie ai fondi PNRR. Domenica 8 giugno, ore 16:00. Indirizzo: Quarrata. Contatti: 0573 771500.

Villa Poggiano, Siena. Visita al giardino della villa. Domenica 8 giugno, ore 15:00. Indirizzo: via di Poggiano 7. Contatti: [email protected].

Villa Pozzolini di Bivigliano, Firenze. Conversazione itinerante condotta dal proprietario dal titolo “Pietre vive: il ninfeo, la roccia e la memoria del giardino di Villa di Bivigliano”, sulla storia, i significati e le visioni future del parco, del giardino e del paesaggio. Domenica 8 giugno, ore 11:00. Indirizzo: Via del Viliani 84, Bivigliano, Vaglia. Contatti: [email protected].

Villa Reale di Marlia, Lucca. Rievocazione storica “Le delizie dell’estate di Elisa”. Domenica 8 giugno, ore 11:00. Indirizzo: Via Fraga Alta 2, Marlia. Contatti: [email protected], 058330108.

Villa Torrigiani di Camigliano, Lucca. Presentazione del libro Il giardino mis en musée – Un museo verde per le Ville Lucchesi di Francesca Giusti, Maria Pacini Fazzi Editore. Domenica 8 giugno, ore 11:00. Indirizzo: Via Stradone di Camigliano, Capannori. Contatti: [email protected].

Orto dei Semplici Elbano, Livorno. Appuntamento all’Orto dei Semplici Elbano. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Santa Caterina, Rio nell’Elba. Contatti: +39 353 3924167.

Trentino Giardino dei Ciucioi

Castel Thun, Trento. Passeggiata tra orti e giardini del Castello, due giornate ricche di attività per tutti i gusti e tutte le età alla scoperta degli orti e dei giardini storici del Castello, residenza signorile della famiglia Thun. L’evento si svolge il 7 e 8 giugno presso Castel Thun, via Castel Thun 1. Per informazioni: 0461 233770, [email protected].

Giardini del Castello del Buonconsiglio, Trento. "Passa_Tempo Principesco: i giardini del Castello", due giornate ricche di attività per tutte le età alla scoperta del giardino storico del Magno Palazzo, l’elegante residenza rinascimentale del Principe Vescovo di Trento. L’evento è previsto per il 7 e 8 giugno nei Giardini del Castello del Buonconsiglio, via Bernardo Clesio 5. Contatti: 0461 492811, [email protected].

Giardino Bortolotti detto dei Ciucioi, Lavis. Il 7 giugno alle 20:00 è in programma "Il castello dei sogni", percorso immersivo-sensoriale con ascolto in cuffia di un melodramma romantico. Nello stesso giardino, sabato 7 giugno alle 21:30, si terrà lo spettacolo Viva le Donne di e con Debora Villa. Per entrambe le giornate del 7 e 8 giugno sono inoltre previsti due laboratori: Fiori in acquerello, laboratorio di pittura floreale con tecnica ad acquerello, e Fiori sul legno, dimostrazione di decorazione floreale a pennello su tavolette di legno. Indirizzo: Vicolo dei Ciucioi 1, Lavis (TN). Per informazioni: [email protected], 0461 248140.

Giardino Botanico Alpino Viote Monte Bondone, Trento. "Le roccere alpine", apertura del giardino nel suo momento di inizio fioritura, il 7 e 8 giugno presso il Giardino Botanico Alpino Viote Monte Bondone.

Giardino del Parkhotel Laurin, Bolzano. Visita guidata domenica 8 giugno alle 16:30 nel giardino dell’hotel, via Laurin 4. Contatto: [email protected].

Parco delle Terme di Levico, Levico Terme. Visita storico-botanica nel parco asburgico il 7 e 8 giugno. Indirizzo: Viale Rovigo, Levico Terme. Per informazioni: 0461 727700, 0461 495788, [email protected].

Umbria Villa Colle del Cardinale (fotoFilippoFagioli)

Abbazia Sette Frati Agriturismo Fratres Giardino Officinale, Perugia. Musica swing al tramonto con apericena in un giardino fiorito. Domenica 8 giugno, 18:00. Indirizzo: Vocabolo Settefrati 49, Pietrafitta (Perugia).

Sempre all’Abbazia Sette Frati Agriturismo Fratres Giardino Officinale, visita guidata con “Guide in Umbria” all’abbazia benedettina, al giardino officinale e alla flower farm. Domenica 8 giugno, 16:30 e 18:00.

Hortus Trasimeni, Perugia. Laboratori educativi sui semi antichi dell’area del Trasimeno, dedicati alla difesa dell’agrobiodiversità attraverso la coltivazione e lo studio di sementi locali. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Via dell’asilo 7, Castiglione del Lago.

Rocca Albornoziana, Spoleto. Visita guidata gratuita del Malborghetto e della Rocca. Domenica 8 giugno, 10:30. Indirizzo: Piazza Campello 1, Spoleto.

Villa del Colle del Cardinale, Perugia. Visita camminata “A passo di pietra”, per scoprire come le pietre della Villa raccontano la storia delle trasformazioni estetiche e funzionali del parco e del giardino. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: Strada per Sant’Antonio 47, Perugia.

Arboretum Abbé P.L. Vescoz, Verrayes. Visita guidata organizzata nell’ambito delle iniziative per commemorare il canonico Pierre-Louis Vescoz nel centenario della morte. Domenica 8 giugno, ore 09:30, 14:30 e 15:30. Indirizzo: Arboretum Abbé P.L. Vescoz - Verrayes.

Jardin des Anciens Remèdes, Aosta. Visita multisensoriale alla scoperta delle piante del giardino etnobotanico, per conoscere ed apprezzare le erbe e le specie un tempo presenti negli orti di montagna. Domenica 8 giugno, 15:30. Indirizzo: Les Adam 30, 11020 Jovencan.

Castello del Catajo, Padova. Visita guidata speciale al Giardino delle Delizie. Domenica 8 giugno, 14:30. Indirizzo: Castello del Catajo - via Catajo 1, 35041 Battaglia Terme.

Castello di Roncade, Treviso. Il silenzio degli Schiavoni all’ombra del Cedro del Libano. Scoperta del giardino cinquecentesco con il giardiniere, tra fioriture, statue silenziose e una degustazione di vini. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via Roma 141, Roncade.

Castello di San Pelagio, Padova. Laboratorio creativo “Ricordi di pietra”, con visita al castello e attività manuale. Domenica 8 giugno, 10:00. Indirizzo: via San Pelagio 50, 35020 Due Carrare.

Giardini Reali, Venezia. Passeggiata alla scoperta degli storici giardini nel cuore della città. Sabato 7 giugno, 09:30. Indirizzo: Piazza San Marco, Venezia.

Giardino Alpino "Dario Broglio", Vicenza. Incontro con un entomologo sulla varietà degli insetti impollinatori. Domenica 8 giugno, 11:00. Indirizzo: Monte Corno - Lusiana Conco.

Giardino Botanico Alpino "G. Lorenzoni", Belluno. Visita guidata con il geologo Alberto Riva. Domenica 8 giugno, 15:00. Indirizzo: via Cansiglio, 32010 Pian del Cansiglio.

Giardino Giusti, Verona. Visita guidata alle collezioni custodite nel palazzo e nel giardino, con approfondimento sulle grotte. Sabato 7 giugno, 11:30. Indirizzo: via Giardino Giusti 2, Verona.

Giardino Gradenigo, Venezia. Lectio su Casanova e visita botanica. Sabato 7 giugno, 11:00. Indirizzo: Santa Croce 764, Venezia.

Giardino Monumentale di Valsanzibio, Padova. Visita al Giardino Allegorico con spiegazione simbolica e accesso al Piazzale delle Rivelazioni, solitamente chiuso al pubblico. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via Diana 2, Valsanzibio di Galzignano Terme.

Giardino Vegetazionale Astego, Treviso. Evento dedicato a piante carnivore e insetti artistici. Domenica 8 giugno, 15:00. Indirizzo: via Valderoa 34, Crespano del Grappa.

Giardino Villa Mocenigo-Biaggini-Ivancich, Venezia. Visita straordinaria alla villa e al Cimitero austro-ungarico di San Michele al Tagliamento con Massimiliano Galasso. Domenica 8 giugno, 10:00. Indirizzo: via degli Artefici 20, San Michele al Tagliamento.

Giardino di Pojega – Villa Rizzardi, Verona. Visite guidate tra statue, architetture verdi e degustazione dei vini Guerrieri Rizzardi. Domenica 8 giugno alle 10:00, 10:30 e 15:00. Indirizzo: via Pojega 8/10.

Giardino di casa Biasi, Verona. Diversi appuntamenti distribuiti su due giornate. Sabato 7 giugno alle 11:00 presentazione del libro “Una vita per l’architettura. L’architettura di una vita” con Laura Pigozzi e Carla Tagliaferri; alle 16:00 laboratorio di acquerello a cura di Giuli Zanoni. Per l’intera durata dell’evento (7 e 8 giugno) sono previste visite libere con introduzione storica, esposizione e vendita di libri, ceramiche, quadri, piante e prodotti locali, dimostrazioni di tecniche ceramiche, introduzione storica guidata dai proprietari. Domenica 8 giugno, alle 16:00, visita guidata seguita da concerto di musica brasiliana in collaborazione con Baldofestival, con Nathalia Sales e Claudio Moro. Indirizzo: via Boldiera 144, Pesina.

Giardino e Parco di Villa Valmarana ai Nani, Vicenza. Visita guidata alla Palazzina e alla Foresteria con gli affreschi dei Tiepolo, seguita dalla scoperta del Bosco della villa con scorci suggestivi e installazioni multimediali. Domenica 8 giugno, 15:00. Indirizzo: via dei Nani, Vicenza.

Parco Corte Pigno, Verona. Visite guidate del giardino, laboratori di decorazione coi sassi e concorso fotografico. Prenotazione obbligatoria per i laboratori e le visite guidate entro il 6 giugno. Domenica 8 giugno, ore 10:00. Indirizzo: Parco Corte Pigno - via Mantovana 117, 37137 Verona. Contatti: [email protected], +39 350 1113431.

Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul Mincio (VR). “Giornata dei bambini”, con attività e spettacoli dedicati ai più piccoli. Domenica 8 giugno, ore 10:00. Indirizzo: via Cavour 1, 37067 Valeggio sul Mincio. Contatti: +39 045 6371033.

Parco Storico di Villa Zileri Motterle, Monteviale (VI). In occasione della Giornata Nazionale dei Parchi e Giardini Italiani, l’iniziativa è dedicata alla pietra a secco e alle buone pratiche di paesaggio. Domenica 8 giugno, ore 10:00. Indirizzo: viale Zileri 4/6, 36050 Monteviale. Contatti: [email protected], +39 351 5345013.

Villa La Rotonda, Vicenza. Visita guidata privata ed esclusiva dal titolo “I Segreti della Rotonda”, con accesso agli interni e spazi solitamente non visitabili come la Cucina Monumentale, il basamento e il Tinello. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Inoltre, visita libera alla villa e al giardino con le sue 700 rose, nelle stesse date. Indirizzo: via della Rotonda 45, Vicenza.

Villa Ottavia, Rovolon (PD). Visita guidata per scoprire la storia della villa e i restauri effettuati negli ultimi due anni. Domenica 8 giugno, ore 17:00. Indirizzo: via Torre 20, 35030 Rovolon. Contatti: [email protected], +39 328 9082103.

Villa Parco Bolasco, Castelfranco Veneto (TV). Visita guidata al patrimonio storico e naturalistico dell’ottocentesca Villa Parco Bolasco. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via Ospedale, 31033 Castelfranco Veneto. Contatti: [email protected], +39 049 8273939.

Villa Pisani di Stra, Stra (VE). “La cura delle pietre”: porte aperte al laboratorio di restauro con oli essenziali dedicato agli elementi lapidei del parco. Sabato 7 giugno, ore 15:00. Indirizzo: via Doge Pisani 7, Stra. Contatti: [email protected], +39 049 502074.

Villa Rosa Tramonte, Padova. Visita alla villa e al suo roseto. Domenica 8 giugno, ore 10:00. Indirizzo: via Tramonte 33, Padova. Contatti: [email protected], +39 347 7204658.

Villa Tiepolo Passi, Carbonera (TV). Il percorso “La pietra a contar la storia, tra natura, ingegno e arte” accompagna i visitatori alla scoperta del parco storico e del legame tra utilità e bellezza. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via Brigata Marche 24, 31030 Carbonera. Contatti: [email protected], +39 329 7406219.

Villa Widmann Rezzonico Foscari, Mira (VE). Sabato 7 giugno alle ore 9:30 è in programma “Statue che ascoltano, natura che accoglie: l’armonia del mattino”, un percorso tra arte e natura per riscoprire il benessere del contatto con il verde. Alle 17:00, “Giardini di fiabe”, pomeriggio per famiglie con visita guidata e letture animate con l’attrice Marika Daniele. Indirizzo: via Nazionale 420, 30034 Mira. Contatti: [email protected], +39 041 5600690.

Villa da Schio, Castelgomberto (VI). “Le statue del giardino di Villa da Schio raccontano…”, evento dedicato alla collezione di statue del Marinali. Domenica 8 giugno, ore 11:00. Indirizzo: via Villa 117, 36070 Castelgomberto.

Villa dei Vescovi - FAI, Luvigliano di Torreglia (PD). Due giornate con visite guidate alle aree verdi e una caccia al tesoro per famiglie nel Brolo. Sabato 7 e domenica 8 giugno. Indirizzo: via dei Vescovi 4. Contatti: [email protected].

Villa di Maser, Maser (TV). Sabato 7 giugno alle ore 11:00 e alle 15:00 tour guidato agli affreschi di Paolo Veronese e al giardino segreto del Ninfeo. Domenica 8 giugno alle ore 9:00 giornata tra natura e arte con “Mattina nel Verde, Pomeriggio nell’Arte”; alle ore 11:00 degustazione di Palladium Gin nei giardini; e nuovamente, alle ore 11:00 e 15:00, tour guidato con il percorso “Riflessi e Colori”. Indirizzo: via Cornuda 7, Maser. Contatti: [email protected].