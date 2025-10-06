Amsterdam sotto pressione: i cittadini fanno causa al Comune contro l'overtourism

Passeggiando per Amsterdam, tra canali eleganti e biciclette che sfrecciano, è facile farsi catturare dall’immagine idilliaca della città. Ma per chi ci vive, il quadro è più complesso. Strade un tempo tranquille sono oggi piene di turisti rumorosi, negozi di quartiere sostituiti da souvenir e ristoranti veloci, e anche il silenzio dei canali sembra molto meno intatto rispetto al passato.

Per questo, un gruppo di cittadini ha deciso di agire legalmente contro il Comune: sostengono che le autorità non abbiano rispettato il limite di 20 milioni di pernottamenti turistici annuali fissato nel 2021. L’anno scorso i soggiorni hanno superato i 22,9 milioni ed entro la fine di quest’anno sono previste cifre ancora più alte.

Gli attivisti, raccolti sotto il nome “Amsterdam Heeft een Keuze” (Amsterdam Ha una Scelta), vogliono che il limite sia chiaro e vincolante, e che non lasci spazio a interpretazioni vaghe.

Le strategie della città per proteggere i residenti

Amsterdam ha già provato a intervenire contro il turismo di massa. Nel 2024 la tassa di soggiorno è salita al 12,5%, la più alta d’Europa, e fumare marijuana in pubblico nel quartiere a luci rosse è stato vietato. Inoltre, la città ha bloccato la costruzione di nuovi hotel, permettendo aperture solo quando un’altra struttura chiude, così da non aumentare il numero complessivo di camere.

Eppure, per molti abitanti, la vita quotidiana resta difficile. I negozi storici serrano le saracinesche uno dopo l’altro, i rifiuti si accumulano nelle strade e la fauna urbana diventa più invasiva. Alcuni residenti evitano di muoversi nel centro storico, perché non si sentono più a casa.

A turbare davvero il ritmo di Amsterdam sono i “party tourists”: giovani attratti dalla vita notturna sfrenata e dalla possibilità di fumare cannabis in zone pubbliche. Non sono i visitatori dei musei o delle passeggiate tranquille a creare problemi, ma chi trasforma la città in un grande palcoscenico per feste e comportamenti irresponsabili. Ma la verità secondo i residenti è che, quando una persona su cinque evita il centro storico, il tessuto sociale e culturale rischia di sgretolarsi.

Cosa potrebbe comportare la causa legale

La causa legale potrebbe cambiare le regole del turismo nei prossimi anni, introducendo limiti più severi. Se il tribunale dovesse dare ragione al gruppo “Amsterdam Heeft een Keuze”, il Comune potrebbe essere obbligato a introdurre limiti concreti e vincolanti ai pernottamenti annuali, traducendo in regole chiare il tetto dei 20 milioni stabilito nel 2021.

Questo significherebbe che le prenotazioni online per hotel e appartamenti turistici potrebbero essere regolate in tempo reale per non superare il limite, e nuove strutture ricettive potrebbero essere bloccate con maggiore rigidità.

Inoltre, gli attivisti suggeriscono di aumentare la tassa di soggiorno, usando i fondi extra per migliorare la vita dei residenti: investire in case popolari, pulizia delle strade, manutenzione dei canali e gestione dei rifiuti.

Per i turisti, questo potrebbe voler dire non solo un numero limitato di pernottamenti disponibili, ma anche nuove regole sul comportamento in città, con meno rumore, maggiore rispetto per i residenti, più consapevolezza dei luoghi frequentati. Visitare Amsterdam diventerebbe quindi un’esperienza più riflessiva, dove la scoperta dei canali, dei musei e dei quartieri storici si accompagna alla responsabilità di non alterare la vita quotidiana della città.