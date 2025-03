Turismo, ad Agritravel Expo 2025 protagonisti i viaggi del gusto

Tra degustazioni, show cooking e masterclass il cibo è tra i protagonisti di Agritravel Expo, il salone dei Territori e del Turismo Slow che si svolge dal 4 al 6 aprile alla Fiera di Bergamo. Giunta alla decima edizione, la fiera punta a diventare anche un luogo per far conoscere agli operatori di settore e al grande pubblico le innumerevoli tradizioni culinarie del Bel Paese attraverso degustazioni e masterclass. Tra tutti, il laboratorio dimostrativo con show cooking dedicato alla Fregola Sarda, organizzato dalla Regione Sardegna con partner Slow Food.

Il turismo enogastronomico, ricordano infatti gli organizzatori, è una voce "fondamentale" del settore, tanto che il valore economico in Italia supera i 40 miliardi di euro. Il numero delle persone che vanno in vacanza per cibo, vino, olio e altri prodotti tipici è in continua crescita: l'anno scorso si è registrato un +12% sul 2023. Si stimano in 14,5 milioni i potenziali turisti italiani del gusto, interessati per il 64% a mete vicine. I dati emergono dall'ultimo Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano a cura di Roberta Garibaldi, presidente di Aite – Associazione italiana turismo enogastronomico e docente all'Università degli studi di Bergamo.

Showcooking all'Agritravel Expo

Le tribù enogastronomiche

E nella top cinque dei prodotti più rappresentativi dell'Italia in ambito agroalimentare ci sono il vino al primo posto con il 38,1% delle preferenze, l'olio extravergine di oliva (24%), la pizza (22%), la pasta (15%) e i formaggi (11%). Dal Rapporto emergono anche cinque "tribù enogastronomiche", gruppi di persone che scelgono il viaggio enogastronomico per motivi diversi: i ricercatori (42,1%) per vivere nuove esperienze in tema, i festaioli (23%) per divertirsi e socializzare, gli intellettuali (19%) per arricchire il proprio bagaglio culturale, i figli dei fiori (11,5%) per il proprio benessere psico-fisico, gli edonisti (4,3%) per concedersi un lusso. Ad Agritravel Expo i visitatori troveranno paesi, regioni ed enti turistici esteri, territori, tour operator, Dmc, associazioni, Proloco, cammini nella natura e lungo le vie d'acqua, prodotti d'eccellenza; non mancheranno workshop e talk e la prima Conferenza Nazionale sull'applicazione dell'intelligenza artificiale nel settore turistico organizzata dall'Associazione Turismi.AI. L’ingresso ad Agritravel Expo, che quest’anno celebra la decima edizione, è gratuito n tutte e tre le giornate. Un centinaio gli eventi a cui sarà possibile assistere.