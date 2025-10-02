Spazio extra in aereo: sempre più compagnie mettono in vendita il sedile accanto vuoto

Avere un posto libero accanto a sé durante un volo è diventato un piccolo lusso ricercato da molti viaggiatori. Diverse compagnie aeree hanno iniziato a offrire questa possibilità, rendendo lo spazio in cabina un servizio extra a pagamento.

Virgin Australia ha aperto la strada su alcune rotte nazionali, mentre Air France e Lufthansa in Europa hanno sviluppato soluzioni simili, e altre compagnie come Qantas, Emirates e Air New Zealand seguono questa tendenza. La motivazione è semplice: i passeggeri cercano maggiore comfort, privacy e tranquillità, soprattutto sui voli di medio e lungo raggio.

La tendenza del "posto libero accanto"

La richiesta di spazio personale ha spinto le compagnie a ripensare l’esperienza di volo. Un sondaggio del 2023 tra i clienti Virgin Australia ha rilevato che il 42% pagherebbe per avere il posto centrale libero sui voli internazionali, mentre oltre un terzo lo farebbe anche su tratte nazionali superiori alle tre ore. Più spazio significa poter leggere, lavorare o riposare senza fastidi e ridurre lo stress dei voli affollati, migliorando sensibilmente la qualità del viaggio.

Come le compagnie aeree rispondono a questo desiderio

Virgin Australia offre il programma “Neighbour-Free Seating” su alcune rotte nazionali, dove i passeggeri Economy possono fare un’offerta per mantenere libero il posto accanto. Le offerte partono da circa 17 euro e i vincitori vengono avvisati entro due ore dalla partenza; se il posto non resta libero, l’offerta viene rimborsata. Il servizio è attualmente disponibile su tratte come Melbourne-Adelaide, Brisbane-Sydney e Sydney-Perth, con l’obiettivo di estenderlo progressivamente.

In Europa, Air France propone “Mon Espace Extra”, che consente di riservare fino a tre posti vicini in Economy al momento del check-in, con tariffe variabili secondo disponibilità e destinazione. Lufthansa offre il “Free Neighbour Seat” per voli continentali e intercontinentali e “Sleeper’s Row” sui voli a lungo raggio, che permette di prenotare un’intera fila di tre o quattro posti, con un kit comfort che include materassino, coperta e cuscino di livello Business.

Un aereo dell'Air France (Reuters)

Anche altre compagnie hanno sviluppato servizi simili: Qantas prevede offerte per avere il posto accanto, Emirates dà la possibilità di acquistare fino a tre posti contigui, e Air New Zealand mette a disposizione l’opzione “Twin Seat” per riservare due sedili affiancati. Tutte queste soluzioni puntano a rendere il viaggio più confortevole, rispondendo a chi cerca maggiore tranquillità in cabina.

Comfort come servizio extra

Dal posto libero accanto fino a un’intera fila per dormire, le compagnie trasformano lo spazio in cabina in un servizio personalizzato da acquistare. Questo fa sì che passeggeri possano godere di maggiore privacy, riposare meglio e vivere il volo con più relax.

Avere più spazio è diventato un vero plus per chi desidera viaggiare senza rinunciare alla comodità, e le compagnie sfruttano questa opportunità per bilanciare comodità e sostenibilità economica.