A Sovana un museo dedicato a Papa Gregorio VII

Il grande riformatore San Gregorio VII Papa, protagonista della lotta per le investiture e del perdono di Canossa ha ora un museo a lui intitolato e dedicato, ospitato nel Palazzo Pretorio di Sovana (Grosseto) dove nacque nel 1020.

Il museo è il frutto di un eccezionale lavoro di ricerca, documentazione e ricostruzioni da parte dell’architetto salernitano Renaldo Fasanaro che non si è limitato alla sola figura di Gregorio VII, ma l’ha collocata nella più ampia dimensione del momento storico vissuto in quell’epoca dalla Chiesa e del conflitto senza precedenti fra la stessa e l’Impero, cioè fra Gregorio e Enrico IV.

Prima di trovare la sua sede definitiva a Sovana, nel cuore delle suggestive terre del tufo, sulla base di un accordo stipulato nel 2023 fra il curatore Fasanaro e l’allora Comune di Sorano a cui appartiene la frazione di Sovana, la grande esposizione è partita da Salerno, nel cui Duomo sono custodite le spoglie di Gregorio VII morto in esilio in quella città nel 1085, per poi fare tappa a Sovana e infine a Reggio Emilia. Non a caso in questo viaggio alle radici del “gigante del Papato” secondo la definizione usata da Papa Pio XII in un messaggio radiofonico rivolto ai fedeli di Salerno, c’è stata una collaborazione corale, dalla Diocesi di Salerno (il direttore dell’ufficio diocesano arte e cultura Lorella Parente è stata la promotrice), alla Regione Toscana (il presidente Eugenio Giani è intervenuto alla inaugurazione nel Duomo di Sovana), dalla Diocesi di Reggio Emilia-Guastalle e anumerose associazione fra le quali quella intitolata a Matilde di Canossa.

Infine il ritorno definitivo a Sovana con l’importante allestimento al primo piano del Palazzo Pretorio, curato dall’architetto Fasanaro, con il prezioso apporto del direttore scientifico del sistema museale comunale dottoressa Lara Arcangeli. Trenta pannelli e numerosi reperti offrono un affresco affascinante di Gregortio VII e dei suoi tempi.