Macallan gioca con le bottiglie: due whisky unici per celebrare 200 anni di storia

Duecento anni. Tanto è passato da quando Alexander Reid, insegnante che si divideva tra lezioni e lavoro nei campi, produsse la prima bottiglia di whisky nella sua distilleria nel cuore dello Speyside, nel Nord Est della Scozia. Quello che Reid non poteva immaginare è che, due secoli più tardi, quel suo gesto sarebbe stato ricordato come l’inizio della storia di Macallan, una delle etichette più prestigiose di sempre. Una vera e propria leggenda nel campo dei distillati: basti pensare che gli imbottigliamenti usciti a partire dagli anni ‘70 e ‘80 sono oggi sono quasi come oro liquido, whisky ambiti dai collezionisti di tutto il mondo, le cui quotazioni possono raggiungere anche i 5mila euro.

Per celebrare questo storico traguardo la distilleria scozzese ha lanciato la TIME : SPACE COLLECTION, una linea di whisky che rispetta la storia di Macallan a livello di gusto e invecchiamento ma si proietta nel futuro grazie al design avveniristico delle bottiglie e ai processi di produzione in pieno rispetto dell’ambiente.

Per l’occasione Macallan ha organizzato un evento di degustazione a Milano in cui ha presentato le due nuove bottiglie della collezione insieme a un cortometraggio con personaggi del calibro di Kasia Smutniak e lo chef stellato Mauro Uliassi. Il breve film ruota sul senso del tempo: un “ingrediente” fondamentale per la produzione di whisky di qualità, ma non solo.

Quella di investire sul tempo è una filosofia che Macallan porta avanti da anni: fu durante il periodo delle guerre mondiali che si iniziarono a dedicare lunghi periodi all’invecchiamento del whisky in vecchie botti utilizzate per contenere Sherry. Un passaggio fondamentale per ottenere le sfumature di gusto e il colore tipico di Macallan.

TIME : SPACE

I dettagli dell'avveniristica bottiglia del whisky Macallan TIME : SPACE

La prima delle due bottiglie per festeggiare i due secoli di storia è TIME : SPACE, una ruota avveniristica a doppio scompartimento, progettata con estrema cura per contenere due whisky destinati a diventare leggenda.

Nel primo scomparto troviamo il Single Malt più vecchio mai rilasciato da Macallan: un distillato raro e prezioso, creato dall’unione di due botti risalenti al 1940 e maturato per ben 84 anni. Si tratta di un vero e proprio tesoro liquido, una finestra sul passato che racchiude la storia e il savoir-faire della distilleria. Al suo fianco, nel secondo compartimento, un Single Malt nato nel 2018, frutto delle prime produzioni nella nuova distilleria. Giovane, vivace e vibrante, questo whisky rappresenta lo sguardo di Macallan verso il futuro, un futuro costruito sull’eccellenza e la continuità.

I due distillati sono imbottigliati con cura a gradazioni di 43,4% e 54,9%, ciascuno con una personalità distintiva, ma accomunati dalla qualità ineguagliabile che ha reso Macallan una leggenda nel mondo del whisky.

La magia di TIME : SPACE non si ferma ai due whisky, ma si estende alla loro presentazione. Ogni set è incastonato in una scultura lavorata a mano, realizzata con quercia americana ed europea. Questo capolavoro è stato progettato per esaltare il colore naturale al 100% dei due Single Malt e per rappresentare il legame circolare tra passato e futuro. Con solo 200 esemplari prodotti, TIME : SPACE non è semplicemente un prodotto, ma un’opera d’arte e un manifesto. È il simbolo dell’impegno di Macallan a preservare la tradizione, continuando al tempo stesso a innovare e a immaginare il futuro del whisky.

TIME : SPACE MASTERY

La bottiglia Macallan TIME : SPACE MASTERY

Il viaggio celebrativo di Macallan per il suo 200° anniversario continua con un imbottigliamento che eleva l’arte del whisky a nuovi vertici: TIME : SPACE MASTERY. Questo Single Malt, imbottigliato a 43,6%, rappresenta un’espressione estremamente complessa e raffinata, frutto di un meticoloso lavoro di selezione e miscelazione che incarna la filosofia della distilleria: rendere omaggio al passato guardando al futuro con audacia. A conferire un sapore e un carattere unico a questo whiskey sono le quattordici diverse botti, tra cui rovere europeo e americano, precedentemente utilizzate per Sherry e Bourbon, in cui il distillato invecchia. Ogni botte selezionata ha contribuito a creare una struttura aromatica ricca e stratificata, dove le note di legno tostato si intrecciano con quelle di frutta secca, spezie e vaniglia. L’utilizzo della quercia europea è stato particolarmente significativo, donando al whisky profondità e raffinatezza, e conferendo un equilibrio perfetto tra potenza ed eleganza.

Ogni sorso delle bottiglie della TIME : SPACE COLLECTION racconta una storia, un viaggio tra passato e presente che celebra l’eredità della distilleria e la sua capacità di evolversi senza mai perdere la propria identità visiva e di gusto.