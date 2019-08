I luoghi più belli da visitare

Preparatevi ad aggiornare la vostra lista dei desideri per i prossimi viaggi. Il magazine Time ha pubblicato, cento luoghi imperdibili fra mete da visitare, hotel e ristoranti in giro per il mondo. Dedicata ai viaggiatori curiosi, alla ricerca di spunti originali e alternativi alle attrazioni turistiche più gettonate.La selezione del Time offre una gamma di proposte variegata. Si parte, ad esempio, con alcune meraviglie naturalistiche come lo Zakouma National Park in Ciad,, e la spiaggia nera di Pohoiki alle Hawaii, creata recentemente da un'eruzione vulcanica.Gli appassionati di trekking si segnino il Transcaucasian Trail, che attraversa, oppure il Red Sea Mountain Trail in Egitto, 170 chilometri fra deserti e montagne lunari da percorrere accompagnati dai cammellieri.I suggerimenti culturali vanno dalal Quranic Parc di Dubai, dalla Frabrica de Arte Cubano dell'Avana al Mori Building Digital Art Museum di Tokyo, alle moderne biblioteche di Calgary e Helsinki. Infine, relax (come le terme di Geosea in Islanda) e divertimento, in primis la nuova, spettacolare area tematica dedicata a Star Wars a Disneyland Potete soggiornare all'hotel Six Senses in Buthan circondati dalle montagne dell'Himalaya, oppure nelle cupole geodetiche del Kachi Lodge, adagiate. O ancora all' Intercontinental Shanghai Wonderland , ricavato in una cava sotterranea, o nell' hotel-birreria di BrewDog in Ohio.Per indimenticabili avventure gastronomiche, non perdete per esempio(con vista sulle Ande), una cena nel ristorante sottomarino Under in Norvegia, una degustazione di whisky nella nuova, stupefacente distilleria di Macallan in Scozia.Potete vedere qui la lista completa del Time dei cento luoghi più belli del mondo.