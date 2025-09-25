Nasce il Cammino di Montecastello: storia, spiritualità e panorami sull’Alto Garda bresciano

Nel cuore dell’Alto Garda prende forma il Cammino di Montecastello di Tignale, un percorso ad anello di 8,5 km che si snoda tra ulivi e limoni, seguendo le tracce di eremiti e pellegrini.

Ogni passo regala scorci spettacolari sul Lago di Garda bresciano, dove natura e storia si intrecciano in un racconto vivo. È un itinerario pensato per chi cerca esperienze slow, lontane dal turismo di massa, capaci di unire panorami mozzafiato, spiritualità e radici culturali.

I luoghi del cammino

Il tracciato ripercorre l’antico pellegrinaggio della Madonna di Montecastello, collegando luoghi di grande valore storico e artistico. Si parte dal Santuario di Montecastello, arroccato sopra il lago, per scendere verso l’Eremo francescano di San Giorgio in Varolo, immerso nel silenzio della natura. Si attraversa la Limonaia di Prà de la Fam, ancora produttiva e simbolo della tradizione agricola gardesana, per poi incontrare le chiese di San Rocco e San Pietro, custodi di secoli di fede e devozione popolare. Il cammino si chiude lungo il Sentiero delle Operaie, che porta a Campione del Garda evocando la fatica delle lavoratrici del cotonificio, trasformando ogni tratto in un racconto corale di fede, lavoro e comunità.

Turismo dolce e comunità

Il Cammino nasce per promuovere un turismo dolce e intermodale, valorizzando mezzi pubblici e realtà locali: ristoranti, alberghi, botteghe artigiane, la Casa di Esercizi Spirituali Cardinale Carlo Maria Martini e la Diocesi di Brescia fanno parte del progetto. Sono in corso nuove segnaletiche, il restauro delle cappelle votive del Rosario e la realizzazione di un logo dedicato. Grazie a ricerca, digitalizzazione e strumenti multimediali, il Cammino diventa un’esperienza integrata, che racconta il territorio attraverso percorsi, contenuti digitali e memoria collettiva.

Grazie alla ricerca, alla digitalizzazione e alla comunicazione, il Cammino non è soltanto un itinerario fisico, ma diventa un’esperienza integrata, capace di raccontare il territorio con strumenti diversi e complementari. Il percorso è già disponibile sulle app Visit Tignale e Orobie Active, mentre il podcast Passi di Tignale accompagna virtualmente l’escursionista raccontando storie e personaggi: il primo episodio è online dal 25 settembre 2025 su Spreaker, Spotify e Amazon Music.

Un percorso per escursionisti

Il Cammino richiede circa quattro ore di percorrenza, con un dislivello di 870 metri. Alcuni tratti sono classificati E-E (escursionistici per esperti), ma la fatica viene ripagata dai panorami spettacolari e dall’immersione nella natura e nella storia del Garda. È un’occasione per comprendere la geomorfologia del territorio, scoprire i borghi e vivere la cultura di Tignale nella sua autenticità. Il percorso, ad anello, consente anche di alternare tratti a piedi e spostamenti in battello, ammirando i paesaggi da prospettive differenti.

Racconti dal Territotorio

Il nuovo percorso nasce all’interno del progetto “Racconti dal Territorio”, sostenuto dal Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, con il bando Innovacultura, e promosso dal Comune di Tignale. “Con questo progetto Tignale intende rafforzare la propria identità come destinazione turistica slow, capace di coniugare cultura, spiritualità e rispetto dell’ambiente” sottolinea il sindaco di Tignale Daniele Bonassi. Gli interventi di FROM, Istemi e Oros hanno reso possibile trasformare le memorie dei luoghi in esperienze accessibili e condivise, valorizzando la comunità e aprendo nuove prospettive di sviluppo sostenibile. Il Cammino di Montecastello di Tignale è un’esperienza immersiva che unisce natura, storia e spiritualità, offrendo a chi lo percorre un contatto autentico con la cultura locale. Per approfondire, sono disponibili informazioni e video sul sito dell’Ecomuseo Pra de la Fam.