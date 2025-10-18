Villa Nobel a Sanremo: scopriamo la casa italiana dell’inventore del premio più famoso al mondo

Nel cuore di Sanremo, affacciata sul mare della Riviera dei Fiori, sorge Villa Nobel, la residenza dove il celebre inventore trascorse gli ultimi anni della sua vita.

Alfred Nobel, scienziato e filantropo svedese, visse a Sanremo dal 1891 fino alla morte, avvenuta nel dicembre 1896. Tra giardini mediterranei e architetture moresche, la villa conserva ancora oggi l’atmosfera elegante e cosmopolita di fine Ottocento, testimone di una stagione in cui la costa ligure era meta amata da studiosi, scrittori e nobili europei.

Vista panoramica di Sanremo

Gli anni di Alfred Nobel a Sanremo

Costruita nel 1871 per il farmacista Pietro Vacchieri, la villa passò nelle mani di Lazzaro Patrone e infine, vent’anni dopo, fu acquistata da Nobel. Lo scienziato, alla ricerca di un luogo tranquillo dove vivere e lavorare, a Sanremo trovò il clima ideale e la riservatezza necessaria ai suoi esperimenti.

Affidò la ristrutturazione all’architetto Pio Soli, che modificò radicalmente l’edificio aggiungendo un piano, una mansarda e una torretta in stile moresco. Alfred Nobel la chiamava la villa “il mio nido”: “my nest in San Remo, where I find quiet for my thoughts and experiments”, come raccontano le testimonianze documentarie e biografiche, tra cui gli archivi della Nobel Foundation.

Dal restauro al museo dedicato allo scienziato

Dopo la sua morte, la residenza passò agli eredi e poi a Max Adolphe Philipp, direttore della Società Tedesca di Dinamite, fino a diventare proprietà pubblica. Negli anni Ottanta furono avviati importanti restauri e nel 2002 la villa è stata riaperta al pubblico come museo dedicato alla vita e alle invenzioni dello scienziato.

Gli interni, restaurati con cura, raccontano il mondo di Nobel attraverso strumenti, progetti e documenti originali. Le sale, distribuite su più piani, restituiscono il fascino di una dimora d’epoca dove scienza e cultura si incontrano.

Architettura e giardino: l’eleganza di fine Ottocento

Dal punto di vista architettonico, Villa Nobel rappresenta un esempio raffinato di stile eclettico con influenze neogotiche e orientaleggianti. Le torrette, le vetrate e le decorazioni floreali esprimono il gusto per l’esotismo che caratterizzava la fine del XIX secolo.

Anche il giardino, seppur ridotto rispetto all’estensione originaria, conserva alberi secolari e piante esotiche, testimonianza della passione ottocentesca per la botanica. Un tempo arrivava fino al mare e comprendeva un pontile, da cui Nobel amava osservare il golfo di Sanremo e il tramonto. Oggi, oltre a ospitare il museo, la villa è anche sede di eventi scientifici, culturali e di cerimonie private.

L’eredità scientifica e umana di Nobel

Durante il suo soggiorno in Liguria, Nobel continuò a lavorare a nuovi progetti, dedicandosi anche a invenzioni non belliche, come sistemi di combustione per lampade a gas e dispositivi di sicurezza per i minatori.

Il laboratorio di Alfred Nobel a Sanremo - credits: Villa Nobel

Nobel descrisse Sanremo come la sua casa d’inverno, un rifugio di cui apprezzava la luce e la quiete che gli permettevano di scrivere e sperimentare lontano dal clima rigido del Nord.

Curiosità e memorie di Villa Nobel

Quando Alfred Nobel arrivò a Sanremo nel 1891, scelse la città non solo per il clima, ma anche per la sua posizione strategica, vicina al confine francese e al laboratorio di Sevran, nei pressi di Parigi, dove seguiva parte delle sue imprese industriali. In questo modo poteva mantenere una certa riservatezza, lontano dagli ambienti accademici e dalla stampa europea.

Una curiosità? I rumori derivanti dagli esperimenti condotti in segreto nel suo laboratorio privato incuriosivano i sanremesi, che cominciarono a chiamarla “la villa degli esperimenti”. Nobel viveva con pochi domestici, trascorrendo le giornate tra lettura, scrittura e studio. Parlava cinque lingue e teneva una fitta corrispondenza con scienziati e scrittori. Nei suoi appunti compare perfino l’idea di un gas artificiale per la propulsione dei veicoli, un’intuizione che anticipava i moderni combustibili.

Fu proprio a Sanremo che Nobel pensò il testamento olografo, firmato poi a Parigi, destinando la quasi totalità del suo patrimonio — circa trentuno milioni di corone svedesi — alla creazione del fondo per i futuri Premi Nobel.

Alla sua morte, avvenuta il 10 dicembre 1896, nella sua camera furono trovati schizzi e appunti di nuovi progetti mai completati. La salma fu trasferita in Svezia, ma per decenni Sanremo conservò il ricordo dello scienziato gentiluomo che amava passeggiare tra gli agrumeti e osservare il mare dalla sua finestra.

Visitare oggi Villa Nobel: info utili

Dal 2025 Villa Nobel e il suo museo sono aperti al pubblico dal martedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30. Restano chiusi il sabato e la domenica. L’ingresso si trova in Corso Felice Cavallotti 116, Sanremo (IM).

Il biglietto intero costa 7 euro, mentre il ridotto di 5 euro è previsto per bambini dai 5 ai 10 anni, visitatori over 65 e gruppi composti da almeno 25 persone. Nel prezzo è inclusa un’audioguida fruibile tramite smartphone. I biglietti possono essere acquistati direttamente in loco e non è richiesta la prenotazione. Non sono presenti parcheggi interni, ma la villa è facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta dalla passeggiata a mare e dai principali parcheggi cittadini.

Cosa vedere nei dintorni

Visitare oggi Villa Nobel significa anche scoprire un capitolo meno noto della storia di Sanremo, quando la città era una delle capitali della villeggiatura scientifica e letteraria europea. Poco distante dalla villa si trovano i Giardini Medaglie d’Oro e la lunga passeggiata sul mare, dove la pista ciclabile collega San Lorenzo al Mare a Ospedaletti. Da qui si può raggiungere il centro storico, la Pigna, un dedalo di vicoli medievali che conserva il volto autentico della città.

Nei dintorni, le altre residenze storiche come Villa Ormond e Villa Zirio testimoniano l’antico splendore della Riviera dei Fiori, mentre il Teatro Ariston e il Casinò raccontano la Sanremo del Novecento. Spostandosi lungo la costa, vale la pena prendersi il tempo necessario per fermarsi nei borghi di Bordighera, Ospedaletti e Dolceacqua, dove la storia si intreccia con la natura e il mare conserva la stessa luce di sempre, così amata da accompagnare gli ultimi anni di Alfred Nobel.