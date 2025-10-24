Treno Storico Genova-Ventimiglia: viaggio nel tempo per i 100 anni del Dopolavoro Ferroviario

Domenica 26 ottobre, la Liguria si prepara a celebrare un secolo di storia ferroviaria. Un treno storico percorrerà la linea tra Genova e Ventimiglia per festeggiare i 100 anni del Dopolavoro Ferroviario.

L’iniziativa, promossa da Regione Liguria con la collaborazione di Trenitalia, Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici, RFI e dai Dopolavoro locali, offre l’occasione di vedere la costa ligure da una prospettiva insolita, unendo storia, panorami e cultura locale.

Tramonto su Genova dall'alto

La partenza è fissata alle 8:30 da Genova Brignole, e il convoglio raggiungerà Ventimiglia poco prima delle 13, attraversando città e borghi iconici come Savona, Finale Ligure, Loano, Albenga, Alassio, Imperia, Taggia Arma, Sanremo e Bordighera.

Tra Genova Piazza Principe e Imperia, il treno accetterà solo viaggiatori in salita, mentre dalle stazioni successive sarà possibile salire e scendere liberamente, permettendo a residenti e turisti di unirsi al percorso in punti strategici della costa.

Taggia: storia e tradizioni lungo il percorso

A Taggia Arma il treno si fermerà più a lungo, concedendo tempo per ammirare il centro storico e il Museo Nazionale dei Trasporti, che racconta la storia dei convogli italiani e delle infrastrutture ferroviarie della regione.

Qui i passeggeri saranno accolti dalla banda musicale “Anfossi” e dai figuranti del Comitato Festeggiamenti di San Benedetto, con costumi e oggetti storici che ripercorrono un secolo di vita ferroviaria e locale.

La sosta, oltre a essere un momento fotografico, permetterà di respirare l’atmosfera dei piccoli centri liguri, scoprire dettagli architettonici e fermarsi a osservare scorci poco conosciuti dai flussi turistici tradizionali.

Ventimiglia tra saluti istituzionali e cucina locale

A Ventimiglia il programma prevede i saluti ufficiali dell’evento con la presenza dell’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, delle autorità locali e dei rappresentanti ferroviari.

I partecipanti potranno poi approfittare di un pranzo organizzato dal Dopolavoro ferroviario, accompagnato da figuranti in abiti storici legati all’Agosto Medievale, unendo tradizione, gastronomia e spettacolo.

La città di confine si mostrerà così in tutte le sue sfaccettature: storia, cultura popolare e il fascino dei centri urbani liguri a due passi dalla Francia.

Un’esperienza pensata per tutti

Il treno storico non è solo un anniversario, ma una vera esperienza di viaggio. Chi partirà da Genova avrà l’occasione di osservare la costa dal finestrino, alternando la vista dei borghi che si affacciano sul mare a scorci naturali spesso invisibili dall’autostrada o dai treni ordinari.

L’intero percorso è pensato per chi ama muoversi lentamente, godersi i dettagli e combinare turismo e cultura, con fermate che consentono di esplorare musei, passeggiare per i centri storici o semplicemente assaporare l’atmosfera dei piccoli paesi liguri.

Il viaggio si chiuderà alle 15:42 con la partenza da Ventimiglia. I biglietti sono già disponibili sui canali ufficiali di Trenitalia. Il costo per gli adulti è di 25,70 euro, mentre per i ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti è di 12,90 euro. I bambini fino a 4 anni viaggiano gratuitamente.

Per vivere al meglio l’esperienza conviene arrivare con un certo anticipo, almeno 15 minuti prima della partenza, e prevedere abbigliamento comodo per le brevi passeggiate nelle stazioni.