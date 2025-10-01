Perché Manarola è tra i 50 borghi più belli del mondo. Cosa vedere nel gioiellino delle Cinque Terre

La prestigiosa rivista Forbes Usa ha inserito Manarola, il Liguria, tra i 50 borghi più belli del mondo (l’unico italiano in classifica), e non è difficile capire il perché. Questo piccolo villaggio delle Cinque Terre, forse meno blasonato di altri, sembra quasi appoggiato sulle scogliere, con le sue case colorate che si arrampicano verso il cielo.

Ma Manarola non è solo ‘bella da vedere’: ci sono vicoli stretti che sanno di mare, barche che oscillano nel porticciolo e panorami che sorprendono curva dopo curva. Ogni angolo racconta qualcosa della vita qui, e anche i dettagli più piccoli, come un terrazzo, una porta colorata, una barca al sole, contribuiscono a dare al luogo un fascino unico.

Manarola, il borgo amato dagli statunitensi: perché

Manarola arrivando dal sentiero che collega i villaggi delle Cinque Terre

Secondo Forbes, Manarola merita un posto tra i 50 borghi più belli del mondo perché sa unire paesaggio, cultura e autenticità. Non è solo una cartolina, quindi, ma un posto dove le tradizioni locali, la vita quotidiana e la bellezza naturale convivono in modo armonioso, e questo è ciò che la rende speciale agli occhi dei visitatori di tutto il mondo (esperti internazionali compresi).

Cosa vedere a Manarola

Manarola è un villaggio che si scopre camminando lentamente, tra vicoli stretti e terrazze che si affacciano sul mare. La chiesa di San Lorenzo, costruita nel 1338, è uno dei punti principali del centro abitato: un piccolo esempio di gotico genovese con un rosone centrale e un bassorilievo che racconta la storia del santo patrono.

Il borgo di Manarola

Poco più avanti c’è il porticciolo, dove le barche ondeggiano tranquille sulle acque blu. È il posto giusto per fermarsi, guardare il mare o fare un tuffo, e apprezzare la vista sul borgo dall’acqua. Alla fine del paese, Punta Bonfiglio regala una prospettiva più ampia: il mare davanti e le case color pastello che sembrano arrampicarsi sulle scogliere, un paesaggio semplice ma difficile da dimenticare.

Durante il periodo natalizio, il borgo cambia volto con il presepe più grande del mondo. Creato dall’artista Mario Andreoli, si sviluppa su una collina sopra il paese ed è illuminato da migliaia di luci. Passeggiare tra le installazioni è un modo diverso di vedere Manarola, lontano dalla folla estiva, e di sentirne l’atmosfera speciale.

Attorno a Manarola

Vale la pena percorrere anche la Via dell’Amore, il sentiero che collega tutte le Cinque Terra. Dopo anni di chiusura, è stato riaperto con alcune regole per gestire i visitatori, come un ingresso a pagamento e un numero limitato di persone al giorno. Camminarci permette di respirare l’aria salmastra con calma, fermandosi di tanto in tanto a osservare il paese o il panorama circostante.

Vigneti terrazzati sopra Manarola, alle Cinque Terre

Intorno a Manarola ci sono poi i vigneti terrazzati, dove nasce lo Sciacchetrà, il famoso vino passito dolce della zona. Il percorso panoramico parte vicino al cimitero e attraversa le terrazze fino alla Chiesa di San Lorenzo, offrendo belle vedute e la possibilità di capire un po’ meglio la vita e le tradizioni locali.